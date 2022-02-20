Приватный Aimbot + ESP чит для Battlebit Remastered
Информация о чите
Если вы ищите хороший чит для BattleBit Remastered, то вы сейчас находитесь на нужной странице, ведь данный продукт точно удовлетворит вас и все ваши потребности. Внутри нашего мультихака для BattleBit вы найдёте мощнейший аимбот с гибкой настройкой, который позволит вам делать огромное количество убийств. Кроме того, софт также включает в себя ESP, который показывает всю необходимую информацию. Также внутри вы найдёте некоторые Misc функции: No Recoil, Instant Hit и No Clip. Не смотря на достаточно мощные возможности, чит очень безопасен и шанс получить бан за его использование минимален. Надеемся, что мы смогли вас заинтересовать этим интересным софтом.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aimbot (Аимбот для Battlebit)
- Enabled (Включить Аимбот)
- Bind (Выбор клавиши для активации аима
- Bone (Части тела врага для аимбота)
- FOV (Размер рабочей области аима)
- Smooth (Сглаживание движений аима, больше значение - медленнее аим)
- Distance (Дистанция работы аимбота)
- Draw FOV (Показывать FOV в виде круга)
- FOV Color (Выбрать цвет для круга FOV)
- Draw Snapline (Рисовать линию к цели аимбота)
- Ignore Knocked (Отключить наводку на сваленных врагов)
- Visible Only (Аимбот работает только против видимых целей, которые не за стеной)
Player ESP (ВХ на Battlebit)
- Player ESP (ВХ против игроков)
- Box ESP (2D, Corner) - вх в виде коробок, 2 стиля: 2D коробки и уголки от коробок
- Health Bar (показывает количество здоровья врагов при помощи полоски)
- Nickname (Имена игроков)
- Distance (Показывать расстояние до целей)
- Skeleton (Wallhack в виде скелетов)
- Snapline (WH в виде линий от вас до врагов)
- Visible Check (Игроки за стеной и в прямой видимости будут окрашены по разному)
Misc (Остальные Функции)
- Instant Hit (Выстрелы мгновенное достигают цель)
- No Recoil (Отключить Отдачу оружия при стрельбе)
- No Clip (Активировать режим свободного полёта сквозь текстуры)