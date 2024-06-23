Чит Crusader для ABI (Arena Breakout)

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Информация о чите

Сегодня мы рады представить вам новинку - приватный чит Crusader для ABI. Данный софт является нашей уникальной разработкой и определенно сможет удивить вас. Внутри вас ждёт хороший аимбот, удобный и информативный ЕСП для отображения игроков, лута и других объектов, а также некоторые другие фичи. Главными достоинствами этого продукта являются его доступная цена, стильный и запоминающийся дизайн визуалов и безопасность. Мы надеемся, что этот софт продержится долго в статусе UNDETECTED. Если вы ищите отличный хак для Arena Breakout Infinite, то вы нашли его, ведь Crusader для АБИ отлично закроет все ваши потребности в этой игре.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Arena Breakout Launcher, Steam

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Aim (Vector)

  • Active Aimbot
  • Visible Check
  • Aimbot Key
  • FOV Size
  • Draw FOV
  • Prediction
  • Bone
  • Mark Target
  • Skip AI
  • Sensitivity
  • Max Aim Distance
  • Crosshair

Player ESP (Wallhack)

  • Player ESP
  • Bot ESP
  • Box
  • Skeleton
  • Line ESP
  • Head Circle
  • Distance
  • Max Distance
  • Name
  • Health (Text / Bar)
  • Visible Check

Loot ESP (Containers)

  • Grenade Box
  • Sport Bag
  • Weapon Case
  • Tool Box
  • Munition Box
  • Heritage Box
  • Ammo Box
  • Supply Canister
  • Distance
  • Max Distance
  • Corpses