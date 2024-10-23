Инструкция по эксплуатации Crusader ABI

На этой сранице находится инструкция для чита Crusader для ABI.
Как правильно скачать и запустить Crusader?
Пошаговая инструкция по запуску софта:
- После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к софту.
- Скачайте лоадер по этой ссылке. Пароль от архива - 123.
- Извлеките файлы из архива и поместите их в отдельную папку. Название папки должно быть написано английскими буквами, рекомендуется поместить эту папку в корень диска C.
- Запустите лоадер чита от имени администратора.
- Вставьте свой ключ в поле "Serial Key" и нажмите "Sign In".
- После небольшой загрузки вы увидите иконку Arena Breakout.
- Нажмите на кнопку "Start Injection Process".
- Появится надпись "Please Open Arena Breakout", пора запускать игру.
- Когда игра запустится, нажмите клавишу "Insert", находясь в главном меню.
- Перед вами появится меню чита. Клавиша для закрытия/открытия меню - Insert.
Если вы планируете использовать Crusader вместе со спуфером, то всегда сначала запускайте лоадер чита, а потом только спуфер.
Видео с демонстрацией запуска и геймплэя.
Распространённые проблемы и пути их решения.
Здесь мы собрали популярные проблемы и способы их исправить:
- Удалите Faceit античит и Riot Vanguard используя "Установка и удаление программ". Античиты препятствуют работе читов.
- Отключите все антивирусы на компьютере, а также полностью отключите Защитник Windows(Защита в реальном времени).
Отключение защитника Windows (Нажать сюда для открытия)
- Если возникают проблемы с инжектом софта, то необходимо скачать этот файл. Запустите файл и перезагрузите ПК, после пробуйте запустить чит заново. Также нужно отключить изоляцию ядра и блокировку уязвимых драйверов в защитнике Windows.
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- Также, если у вас возникают проблемы с инжектом чита или другие проблемы во время игры (лаги ESP и прочее), то попробуйте переключить режим экрана на "Полноэкранный в окне(Безрамочный / Windowed)" в настройках игры.
Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК
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