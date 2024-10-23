Инструкция по эксплуатации Crusader ABI

На этой сранице находится инструкция для чита Crusader для ABI.

Как правильно скачать и запустить Crusader?

Пошаговая инструкция по запуску софта:

После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к софту. Скачайте лоадер по этой ссылке. Пароль от архива - 123. Извлеките файлы из архива и поместите их в отдельную папку. Название папки должно быть написано английскими буквами, рекомендуется поместить эту папку в корень диска C. Запустите лоадер чита от имени администратора. Вставьте свой ключ в поле "Serial Key" и нажмите "Sign In". После небольшой загрузки вы увидите иконку Arena Breakout. Нажмите на кнопку "Start Injection Process". Появится надпись "Please Open Arena Breakout", пора запускать игру. Когда игра запустится, нажмите клавишу "Insert", находясь в главном меню. Перед вами появится меню чита. Клавиша для закрытия/открытия меню - Insert.

Если вы планируете использовать Crusader вместе со спуфером, то всегда сначала запускайте лоадер чита, а потом только спуфер.

Видео с демонстрацией запуска и геймплэя.

Распространённые проблемы и пути их решения.

Здесь мы собрали популярные проблемы и способы их исправить:

Удалите Faceit античит и Riot Vanguard используя "Установка и удаление программ". Античиты препятствуют работе читов.

Отключите все антивирусы на компьютере, а также полностью отключите Защитник Windows(Защита в реальном времени).

Отключение защитника Windows ( Нажать сюда для открытия )

Если возникают проблемы с инжектом софта, то необходимо скачать этот файл. Запустите файл и перезагрузите ПК, после пробуйте запустить чит заново. Также нужно отключить изоляцию ядра и блокировку уязвимых драйверов в защитнике Windows.

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Также, если у вас возникают проблемы с инжектом чита или другие проблемы во время игры (лаги ESP и прочее), то попробуйте переключить режим экрана на "Полноэкранный в окне(Безрамочный / Windowed)" в настройках игры.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК

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