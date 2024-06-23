Byster Rage для ABI (Бустер Рейдж для АБИ)

Информация о чите

Мы наконец-то рады познакомить вас с новым продуктом для Arena Breakout - Byster Rage. Данный софт отлично подойдёт любителям Rage читов с большим количеством мощных видов взлома. ABI защищена достаточно мощным античитом, поэтому здесь не так много читов, как в других играх. Потому найти полноценный RAGE софт здесь ещё труднее. В Full версии продукта Byster вас ждёт мощный аимбот с большим количеством настроек, Wallhack для отображения игроков, ботов, трупов, лута и других объектов, а также эксплойты в виде спидхака, мгновенного поиска предметов и других мелочей. Кроме того, этот хак также включает в себя встроенный спуфер и клинер, это нужно для обхода Shadow и HWID банов. Полный список фич вы найдёте ниже. Лучше всего оценить этот чит вы сможете опробовав его в игре - мы надеемся, что вы это сделаете. Приятной игры!