Byster Rage для ABI (Бустер Рейдж для АБИ)
Информация о чите
Мы наконец-то рады познакомить вас с новым продуктом для Arena Breakout - Byster Rage. Данный софт отлично подойдёт любителям Rage читов с большим количеством мощных видов взлома. ABI защищена достаточно мощным античитом, поэтому здесь не так много читов, как в других играх. Потому найти полноценный RAGE софт здесь ещё труднее. В Full версии продукта Byster вас ждёт мощный аимбот с большим количеством настроек, Wallhack для отображения игроков, ботов, трупов, лута и других объектов, а также эксплойты в виде спидхака, мгновенного поиска предметов и других мелочей. Кроме того, этот хак также включает в себя встроенный спуфер и клинер, это нужно для обхода Shadow и HWID банов. Полный список фич вы найдёте ниже. Лучше всего оценить этот чит вы сможете опробовав его в игре - мы надеемся, что вы это сделаете. Приятной игры!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (22H2), Windows 11 (22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Arena Breakout Launcher, Steam
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AIM (АИМ для ABI)
- Enable - вы можете включить / выключить различные типы аимбота
- Vector Aimbot - векторный аимбот, симулирует движения мыши человеком
- pSilent Aimbot (Perfect) - мощный вид аимбота, пули летят в цель, но прицел и камера не двигаются, Perfect Silent Aim не виден на демках
- Silent Aimbot - мощный вид аима, пули поражают цели, но прицел и камера не двигаются, может быть заметен (Rage)
- Projectile Aimbot - аимбот для снарядов и метательного оружия
- Through Wall - если активировать, то аим будет выбирать цели за стенами
- FOV - размер рабочей области аимбота
- Draw FOV - показывать FOV аима в виде окружности вокруг прицела
- Smooth (for Vector) - плавность движений векторного аима
- Max Distance - дальность работы аима
- Recoil Control - контроль отдачи, работает во время работы аима, можно установить степень контроля
- Instant Kill - мгновенное убийство/попадание, пули мгновенно поражают цель
- Aim Key - клавиша для активации аима, отдельная клавиша для каждого вида аима
Wallhack для ABI
- Player ESP - валлхак для отображения игроков
- Bots ESP - валлхак для отображения ботов
- Max Distance - настройка дальности работы Wallhack
- Name - показывать никнеймы игроков и имена ботов
- Box - ВХ в виде коробок
- Armor - показывать броню персонажей
- Level - уровень игроков
- Skeleton - валлхак в виде скелетов
- Health - показывать количество здоровья врагов
- Weapon - оружие в руках у противников
- Ammo - количество патронов в запасе у оппонентов
- Price - стоимость инвентаря персонажей
- Distance - расстояние до целей
Loot ESP (Общее)
- Items ESP - показывать предметы с помощью ESP
- Corpses ESP - показывать трупы с помощью ESP
- Containers ESP - отображение контейнеров с лутом
- Name - названия отображаемых предметов
- Price - цена предметов
- Min Price Filter - фильтр предметов по минимальной цене
- Distance - расстояние до объектов
- Max Distance - ограничение дальности работы Items ESP
- Quest Items - отдельно показывать предметы для заданий
- Show Items in Containers - показывать предметы внутри контейнеров
- Filter By Categories - фильтр отображаемых предметов по категории
- Price Indicator - показывать стоимость вашего инвентаря
- Price Tooltip - показывать стоимость предметов при наведении в инвентаре
Loot ESP Categories (Категории лута)
- Weapon - огнестрельное оружие, холодное оружие
- Weapon Adapter - модули для оружия
- Ammo - боеприпасы
- Armor - показывать броню
- Recovery - предметы для лечения
- My Bag - сумки, рюкзаки
- Vest Bag - разгрузочные жилеты
- Loot Container - контейнеры с лутом внутри
- Avatar - аватары
- Safe
- Pocket - карманы
- Badge - эмблемы, значки
- Other Items - остальной лут
Misc (Эксплойты и другое)
- Instant Search - мгновенный обыск в контейнерах
- No Visor - отключает визуальный эффект забрала шлема
- Speedhack - ускорить скорость передвижения
- Ammo Indicator - показывать кол-во патронов у вас в оружии
- Toggle Keys (Aimbot / ESP / Menu) - позволяет биндить клавиши для активации любых функций в чите
- Menu Scale - масштаб рендера в меню софта Byster
- CFG System - система сохранения и загрузки настроек
- Built-In Spoofer - встроенный HWID-spoofer для помощи в обходе бана по железу
- Built-In Cleaner - встроенный клинер для очистки следов после использования взлома и получения банов
- Tips to bypass the ban - подсказки в лоадере для обхода / предотвращения получения бана
- Custom Colors for ESP - вы можете настроить цвета на свой вкус для всех визуальных элементов в софте Byster