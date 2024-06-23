Byster Rage для ABI (Бустер Рейдж для АБИ)

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Информация о чите

Мы наконец-то рады познакомить вас с новым продуктом для Arena Breakout - Byster Rage. Данный софт отлично подойдёт любителям Rage читов с большим количеством мощных видов взлома. ABI защищена достаточно мощным античитом, поэтому здесь не так много читов, как в других играх. Потому найти полноценный RAGE софт здесь ещё труднее. В Full версии продукта Byster вас ждёт мощный аимбот с большим количеством настроек, Wallhack для отображения игроков, ботов, трупов, лута и других объектов, а также эксплойты в виде спидхака, мгновенного поиска предметов и других мелочей. Кроме того, этот хак также включает в себя встроенный спуфер и клинер, это нужно для обхода Shadow и HWID банов. Полный список фич вы найдёте ниже. Лучше всего оценить этот чит вы сможете опробовав его в игре - мы надеемся, что вы это сделаете. Приятной игры!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (22H2), Windows 11 (22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Arena Breakout Launcher, Steam

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AIM (АИМ для ABI)

  • Enable - вы можете включить / выключить различные типы аимбота
  • Vector Aimbot - векторный аимбот, симулирует движения мыши человеком
  • pSilent Aimbot (Perfect) - мощный вид аимбота, пули летят в цель, но прицел и камера не двигаются, Perfect Silent Aim не виден на демках
  • Silent Aimbot - мощный вид аима, пули поражают цели, но прицел и камера не двигаются, может быть заметен (Rage)
  • Projectile Aimbot - аимбот для снарядов и метательного оружия
  • Through Wall - если активировать, то аим будет выбирать цели за стенами
  • FOV - размер рабочей области аимбота
  • Draw FOV - показывать FOV аима в виде окружности вокруг прицела
  • Smooth (for Vector) - плавность движений векторного аима
  • Max Distance - дальность работы аима
  • Recoil Control - контроль отдачи, работает во время работы аима, можно установить степень контроля
  • Instant Kill - мгновенное убийство/попадание, пули мгновенно поражают цель
  • Aim Key - клавиша для активации аима, отдельная клавиша для каждого вида аима

Wallhack для ABI

  • Player ESP - валлхак для отображения игроков
  • Bots ESP - валлхак для отображения ботов
  • Max Distance - настройка дальности работы Wallhack
  • Name - показывать никнеймы игроков и имена ботов
  • Box - ВХ в виде коробок
  • Armor - показывать броню персонажей
  • Level - уровень игроков
  • Skeleton - валлхак в виде скелетов
  • Health - показывать количество здоровья врагов
  • Weapon - оружие в руках у противников
  • Ammo - количество патронов в запасе у оппонентов
  • Price - стоимость инвентаря персонажей
  • Distance - расстояние до целей

Loot ESP (Общее)

  • Items ESP - показывать предметы с помощью ESP
  • Corpses ESP - показывать трупы с помощью ESP
  • Containers ESP - отображение контейнеров с лутом
  • Name - названия отображаемых предметов
  • Price - цена предметов
  • Min Price Filter - фильтр предметов по минимальной цене
  • Distance - расстояние до объектов
  • Max Distance - ограничение дальности работы Items ESP
  • Quest Items - отдельно показывать предметы для заданий
  • Show Items in Containers - показывать предметы внутри контейнеров
  • Filter By Categories - фильтр отображаемых предметов по категории
  • Price Indicator - показывать стоимость вашего инвентаря
  • Price Tooltip - показывать стоимость предметов при наведении в инвентаре

Loot ESP Categories (Категории лута)

  • Weapon - огнестрельное оружие, холодное оружие
  • Weapon Adapter - модули для оружия
  • Ammo - боеприпасы
  • Armor - показывать броню
  • Recovery - предметы для лечения
  • My Bag - сумки, рюкзаки
  • Vest Bag - разгрузочные жилеты
  • Loot Container - контейнеры с лутом внутри
  • Avatar - аватары
  • Safe
  • Pocket - карманы
  • Badge - эмблемы, значки
  • Other Items - остальной лут

Misc (Эксплойты и другое)

  • Instant Search - мгновенный обыск в контейнерах
  • No Visor - отключает визуальный эффект забрала шлема
  • Speedhack - ускорить скорость передвижения
  • Ammo Indicator - показывать кол-во патронов у вас в оружии
  • Toggle Keys (Aimbot / ESP / Menu) - позволяет биндить клавиши для активации любых функций в чите
  • Menu Scale - масштаб рендера в меню софта Byster
  • CFG System - система сохранения и загрузки настроек
  • Built-In Spoofer - встроенный HWID-spoofer для помощи в обходе бана по железу
  • Built-In Cleaner - встроенный клинер для очистки следов после использования взлома и получения банов
  • Tips to bypass the ban - подсказки в лоадере для обхода / предотвращения получения бана
  • Custom Colors for ESP - вы можете настроить цвета на свой вкус для всех визуальных элементов в софте Byster