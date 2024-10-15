Гайд по использованию софта Byster для ABI

На этой странице расположена инструкция к Byster Rage и Byster Legit.
Гайд по активации и запуску.
- После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу.
- Сначала нужно подготовиться к загрузке лоадера и запуску чита:
- Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
- Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
- Скачайте лоадер софта Byster по этой ссылке.
- Запустите лоадер. При запуске нужно выбрать сервер, доступны 2 варианта: China - для Китая, Global - для всех остальных стран.
- После выбора сервера лоадер создаст конфиги и закроется. Теперь нужно запустить его заново.
- Перед вами появится окно авторизации в лоадере. Зарегистрируйтесь, если у вас ещё нет аккаунта.
- После регистрации вы автоматически авторизуетесь в своём аккаунте.
- Для активации ключа нужно перейти в настройки (шестерня справа сверху), ввести свой ключ в строку "Активировать ключ" и нажать "Enter".
- После активации ключа нужно перезапустить лоадер.
- Теперь при выборе игры вы увидите дату окончания своей подписки.
- Выбирайте соответствующий софт Abi Rage / Abi Legit и жмите "Загрузить".
- Ожидаем появления консоли и следуем дальнейшим и инструкциям.
- Если увидите надпись "Waiting Game", значит пора запускать игру.
- В главном меню игры перед вами появится меню чита.
- Поздравляем! Byster для ABI успешно запущен.
Меню чита открывается/закрывается нажатием клавиши Insert.
Видео с демонстрацией запуска и геймплея:
Возможные проблемы и способы их решения (FAQ).
Далее мы перечислим наиболее популярные ошибки и методы их фикса:
- Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.
- Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.
- Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.
- Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".
- Если у вас Windows 11, то обязательно нужно отключить изоляцию ядра и использовать этот фикс.
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- Также, если у вас возникают проблемы с инжектом чита или другие проблемы во время игры (лаги ESP и прочее), то попробуйте переключить режим экрана на "Полноэкранный в окне(Безрамочный / Windowed)" в настройках игры.
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