Гайд по использованию софта Byster для ABI

На этой странице расположена инструкция к Byster Rage и Byster Legit.

Гайд по активации и запуску.

После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу. Сначала нужно подготовиться к загрузке лоадера и запуску чита: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum. Скачайте лоадер софта Byster по этой ссылке. Запустите лоадер. При запуске нужно выбрать сервер, доступны 2 варианта: China - для Китая, Global - для всех остальных стран. После выбора сервера лоадер создаст конфиги и закроется. Теперь нужно запустить его заново. Перед вами появится окно авторизации в лоадере. Зарегистрируйтесь, если у вас ещё нет аккаунта. После регистрации вы автоматически авторизуетесь в своём аккаунте. Для активации ключа нужно перейти в настройки (шестерня справа сверху), ввести свой ключ в строку "Активировать ключ" и нажать "Enter". После активации ключа нужно перезапустить лоадер. Теперь при выборе игры вы увидите дату окончания своей подписки. Выбирайте соответствующий софт Abi Rage / Abi Legit и жмите "Загрузить". Ожидаем появления консоли и следуем дальнейшим и инструкциям. Если увидите надпись "Waiting Game", значит пора запускать игру. В главном меню игры перед вами появится меню чита. Поздравляем! Byster для ABI успешно запущен.

Меню чита открывается/закрывается нажатием клавиши Insert.

Видео с демонстрацией запуска и геймплея:

Возможные проблемы и способы их решения (FAQ).

Далее мы перечислим наиболее популярные ошибки и методы их фикса:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".

Если у вас Windows 11, то обязательно нужно отключить изоляцию ядра и использовать этот фикс.

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Также, если у вас возникают проблемы с инжектом чита или другие проблемы во время игры (лаги ESP и прочее), то попробуйте переключить режим экрана на "Полноэкранный в окне(Безрамочный / Windowed)" в настройках игры.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК

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