Phoenix Apex Legends Макрос (Скрипт для Апекса)

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Информация о чите

Пришло время показать вам нашу новую разработку - приватные макросы Феникс для игры Apex Legends. В последнее время разрабатывать стабильные и безопасные читы для апекс стало сложнее, поэтому мы решили добавить в наш ассортимент более безопасный продукт. Наши макросы - революционное решение в мире скриптов и макросов для апекса. Всё запускается и настраивается через удобное меню, работает со всеми оружиями и со всеми моделями компьютерных мышек. Так что наша программа очень удобна в использовании. Phoenix Макросы для Apex Legends позволяют вам получить преимущество в игре с с минимальным риском бана вашего аккаунта. Кроме того, мы продаём нашу программу по очень доступной цене и всем нуждающимся предоставляем рабочий Phoenix Spoofer для обхода и предотвращения HWID бана в апексе.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Origin

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Контроль отдачи оружия (Апекс Макрос)

  • Enable - включение/отключение макроса во время игры
  • Weapon - выбор оружий с которыми будет работать макрос
  • Работает со всеми оружиями в игре
  • Scopes - работает со всеми прицелами в игре
  • Attachments - работает со всеми модификациями для оружий в игре
  • Control X / Y - настройка вертикальной и горизонтальной отдачи
  • Автоматическое определение оружия в руках
  • Автоматическое определение обвесов на оружии
  • Recoil Control Method - выбор режима контроля отдачи
  • Hipfire - макрос работает когда вы стреляете от бедра(не прицеливаясь)
  • Rapid Click - позволяет стрелять из полуавтоматического оружия в автоматическом режиме
  • Randomization - рандомизация отдачи, можно настроить в % для осей X и Y
  • Control Table - уникальная функция настройки контроля первых нескольких пуль для каждого оружия
  • Set Bow Damage - установить урон для выстрела из лука

Дополнительная информация (О Макросе для Apex)

  • Check Cursor - Проверка на рабочий стол или другие окна где активен курсор
  • RMB + LMB - позволяет контролю отдачи работать в режиме, когда для активации прицела нужно удерживать правую кнопку мыши
  • CFG System - возможность сохранять свои настройки и делиться ими
  • Удобное и стильное меню для взаимодействия с настройками софта
  • Phoenix Spoofer - всем покупателям макроса мы предоставляем феникс спуфер для обхода жд бана бесплатно
  • Overlay - удобный оверлей макроса показывает какое оружие и обвесы у вас в руках в данный момент
  • Language - меню скрипта доступно на английском и русском языке
  • Autodetect Game Settings - автоматически определяет ваши настройки в апексе(Set Settings)
  • Custom Overlay Background - вы можете загрузить свою картинку для фона оверлея скрипта
  • Night Mode - цветовые фильтры для картинки игры

Список поддерживаемого оружия (Макрос на все оружия)

  • R99
  • R301
  • Alternator
  • RE45
  • Flatline
  • Spitfire
  • C.A.R.
  • Hemlock
  • Rampage
  • Devotion
  • Volt
  • P2020
  • SCOUT G7
  • Havoc
  • PDW
  • L-Star
  • 30-30

Список поддерживаемых модулей(обвесов)

  • Double Tap Trigger
  • Turbocharger
  • 2x HCOG "Bruiser"
  • 1x-2x Variable Holo
  • 3x HCOG "Ranger"
  • 2x-4x Variable AOG
  • Barrel Stabilizer
  • Laser Sight
  • Nemesis