Phoenix Apex Legends Макрос (Скрипт для Апекса)

Информация о чите

Пришло время показать вам нашу новую разработку - приватные макросы Феникс для игры Apex Legends. В последнее время разрабатывать стабильные и безопасные читы для апекс стало сложнее, поэтому мы решили добавить в наш ассортимент более безопасный продукт. Наши макросы - революционное решение в мире скриптов и макросов для апекса. Всё запускается и настраивается через удобное меню, работает со всеми оружиями и со всеми моделями компьютерных мышек. Так что наша программа очень удобна в использовании. Phoenix Макросы для Apex Legends позволяют вам получить преимущество в игре с с минимальным риском бана вашего аккаунта. Кроме того, мы продаём нашу программу по очень доступной цене и всем нуждающимся предоставляем рабочий Phoenix Spoofer для обхода и предотвращения HWID бана в апексе.