Phoenix Apex Legends Макрос (Скрипт для Апекса)
Информация о чите
Пришло время показать вам нашу новую разработку - приватные макросы Феникс для игры Apex Legends. В последнее время разрабатывать стабильные и безопасные читы для апекс стало сложнее, поэтому мы решили добавить в наш ассортимент более безопасный продукт. Наши макросы - революционное решение в мире скриптов и макросов для апекса. Всё запускается и настраивается через удобное меню, работает со всеми оружиями и со всеми моделями компьютерных мышек. Так что наша программа очень удобна в использовании. Phoenix Макросы для Apex Legends позволяют вам получить преимущество в игре с с минимальным риском бана вашего аккаунта. Кроме того, мы продаём нашу программу по очень доступной цене и всем нуждающимся предоставляем рабочий Phoenix Spoofer для обхода и предотвращения HWID бана в апексе.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Origin
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Контроль отдачи оружия (Апекс Макрос)
- Enable - включение/отключение макроса во время игры
- Weapon - выбор оружий с которыми будет работать макрос
- Работает со всеми оружиями в игре
- Scopes - работает со всеми прицелами в игре
- Attachments - работает со всеми модификациями для оружий в игре
- Control X / Y - настройка вертикальной и горизонтальной отдачи
- Автоматическое определение оружия в руках
- Автоматическое определение обвесов на оружии
- Recoil Control Method - выбор режима контроля отдачи
- Hipfire - макрос работает когда вы стреляете от бедра(не прицеливаясь)
- Rapid Click - позволяет стрелять из полуавтоматического оружия в автоматическом режиме
- Randomization - рандомизация отдачи, можно настроить в % для осей X и Y
- Control Table - уникальная функция настройки контроля первых нескольких пуль для каждого оружия
- Set Bow Damage - установить урон для выстрела из лука
Дополнительная информация (О Макросе для Apex)
- Check Cursor - Проверка на рабочий стол или другие окна где активен курсор
- RMB + LMB - позволяет контролю отдачи работать в режиме, когда для активации прицела нужно удерживать правую кнопку мыши
- CFG System - возможность сохранять свои настройки и делиться ими
- Удобное и стильное меню для взаимодействия с настройками софта
- Phoenix Spoofer - всем покупателям макроса мы предоставляем феникс спуфер для обхода жд бана бесплатно
- Overlay - удобный оверлей макроса показывает какое оружие и обвесы у вас в руках в данный момент
- Language - меню скрипта доступно на английском и русском языке
- Autodetect Game Settings - автоматически определяет ваши настройки в апексе(Set Settings)
- Custom Overlay Background - вы можете загрузить свою картинку для фона оверлея скрипта
- Night Mode - цветовые фильтры для картинки игры
Список поддерживаемого оружия (Макрос на все оружия)
- R99
- R301
- Alternator
- RE45
- Flatline
- Spitfire
- C.A.R.
- Hemlock
- Rampage
- Devotion
- Volt
- P2020
- SCOUT G7
- Havoc
- PDW
- L-Star
- 30-30
Список поддерживаемых модулей(обвесов)
- Double Tap Trigger
- Turbocharger
- 2x HCOG "Bruiser"
- 1x-2x Variable Holo
- 3x HCOG "Ranger"
- 2x-4x Variable AOG
- Barrel Stabilizer
- Laser Sight
- Nemesis