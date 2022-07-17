Phoenix Apex Макросы - Инструкция по активации и запуску

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску макросов от разработчиков Phoenix для Apex Legends.

Как запустить макросы для Апекс:

После оплаты товара вы получаете ключ активации для Phoenix Apex Legends Macros. Далее вам будет необходимо скачать лоадер для наших макросов по данной ссылке . Ключ для спуфера вы также можете получить на странице загрузки макросов. Перед запуском программы необходимо убедиться, что все антивирусы отключены. Если даже у вас нет антивируса, то вам необходимо отключить защитник Windows(Защиту в реальном времени). Отключение защитника Windows( Нажать сюда для открытия ) Теперь, когда все антивирусные программы выключены, вы можете запускать программу. Теперь вы также можете запускать игру, макросы будут работать. Игра обязательно должна быть запущена в режиме "Полноэкранный в окне"(В Окне без рамки, Borderless), иначе могут возникнуть проблемы при использовании. Вот так будет выглядеть меню программы, если она корректно запустилась:



Автоматическое определение оружия у вас в руках работает когда вы жмёте клавиши переключения оружия(1, 2, E).

Видео с запуском и демонстрацией некоторых функций макроса:

Если у вас возникли проблемы при запуске или использовании Феникса:

Убедитесь, что все антивирусы и Защитник Windows выключены;

Если вы хотите использовать наш софт со спуфером, то всегда запускайте спуфер после макроса, т.к макрос привязывается к данным вашего ПК, а спуфер меняет их;

Если меню программы зависает, то ещё раз убедитесь, что у вас включен Borderless режим экрана в Апексе;

Программа работает только на Windows 10 и Windows 11, поэтому если у вас Windows 7, Windows 8 или какая-то ещё другая OC, то у вас не получится воспользоваться нашим макросом.

На вашем ПК не должно быть Process Hacker и подобных debug программ. Вам придётся полностью удалить их, чтобы макрос запустился.