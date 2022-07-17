Phoenix Apex Макросы - Инструкция по активации и запуску

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску макросов от разработчиков Phoenix для Apex Legends.
Как запустить макросы для Апекс:
- После оплаты товара вы получаете ключ активации для Phoenix Apex Legends Macros.
- Далее вам будет необходимо скачать лоадер для наших макросов по данной ссылке . Ключ для спуфера вы также можете получить на странице загрузки макросов.
- Перед запуском программы необходимо убедиться, что все антивирусы отключены. Если даже у вас нет антивируса, то вам необходимо отключить защитник Windows(Защиту в реальном времени).
Отключение защитника Windows(Нажать сюда для открытия)
- Теперь, когда все антивирусные программы выключены, вы можете запускать программу.
- Теперь вы также можете запускать игру, макросы будут работать. Игра обязательно должна быть запущена в режиме "Полноэкранный в окне"(В Окне без рамки, Borderless), иначе могут возникнуть проблемы при использовании.
- Вот так будет выглядеть меню программы, если она корректно запустилась:
Автоматическое определение оружия у вас в руках работает когда вы жмёте клавиши переключения оружия(1, 2, E).
Видео с запуском и демонстрацией некоторых функций макроса:
Если у вас возникли проблемы при запуске или использовании Феникса:
- Убедитесь, что все антивирусы и Защитник Windows выключены;
- Если вы хотите использовать наш софт со спуфером, то всегда запускайте спуфер после макроса, т.к макрос привязывается к данным вашего ПК, а спуфер меняет их;
- Если меню программы зависает, то ещё раз убедитесь, что у вас включен Borderless режим экрана в Апексе;
- Программа работает только на Windows 10 и Windows 11, поэтому если у вас Windows 7, Windows 8 или какая-то ещё другая OC, то у вас не получится воспользоваться нашим макросом.
- На вашем ПК не должно быть Process Hacker и подобных debug программ. Вам придётся полностью удалить их, чтобы макрос запустился.
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