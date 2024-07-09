Classify Vision для Apex Legends (Классифи Апекс)
Информация о чите
Представляем вашему обозрению новинку нашего магазина для Apex Legends - Classify Vision. В этом софте есть всё необходимое для ценителей мощного взлома в Апекс: Аимбот (Legit, Rage, Trigger), ЕСП (Игроки, Лут) и различные эксплойты. Настройка функций софта выполняется через удобное и красивое меню, которое смотрится очень стильно и красиво. Все функции имеют множество настроек, позволяя сделать использование максимально удобным именно для вашего стиля игры. Также стоит отметить качество продукта. Метод реализации всех частей чита Classify Vision уникален, поэтому шанс обнаружения и бана должен быть максимально низким. Отличный вариант для опытных пользователей приватных читов для апекс легендс, подойдёт ценителям мощных софтов с большим функционалом. Класифи для Апекс - выбор опытных и умелых читеров.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, EA App, Origin
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Аимбот (Легит)
- Enable - позволяет включать/выключать векторный вид аима
- Aimbot - стандартный аим, помогает вам в прицеливании, симулирует движения мыши человеком
- Prediction - предугадывание траектории движения противника
- Visible Check - прицеливание только в цели не за стенами
- Ignore Knocked - игнорировать нокнутых врагов
- Ignore Friend - игнорировать союзников
- Bone - выбор частей тела противников для прицеливания
- Optimal Bone - прицеливаться в ближайшую к прицелу часть тела
- Max Distance - установить дальность работы аимбота
- Smooth - сглаживание движений аима (плавность), больше значение - слабее аим
- FOV - размер области работы аима
- Show FOV (Color, Background) - показывать область работы аима с помощью круга, можно выбрать цвет и добавить фон
- Aim Line - линия показывающая текущую цель аима
- Aim Key - бинд клавиши для активации
- Second Aim Key - доп клавиша для активации аима
Триггербот
- Enable - включить/выключить триггер
- Trigger Bot - авто-выстрел, когда враг попадает к вам в прицел
- Trigger Key - бинд клавиши для активации триггера (удерживать)
- Skip Knocked - отключить огонь по нокнутым врагам
- Skip Friend - отключить стрельбу по союзникам
- Fire Delay - задержка перед выстрелом с помощью триггера
- Player Radius - чувствительность триггер бота
- Distance - дальность стрельбы с помощью Trigger Bot
Ragebot (Повышенный Риск)
- Activate - включить Rage Bot, мощный вид аимбота, повышенный риск бана
- Ragebot Key - клавиша для огня с помощью rage бота
- Ignore Friends - игнорировать союзников
- Ignore Knocked - игнорировать нокнутых врагов
- Show Tracers - показывать следы персонажей
- Tracers Color - цвет следов персонажей
- Tracer Time - время до исчезновения следов
- Tracer Thickness - толщина линий следов
- Max Distance - дальность работы RageBot в Classify для Apex
ЕСП (ВХ)
- Player ESP - есп показывающий игроков (ВХ)
- Weapon Glow
- Box ESP (Basic, Corner) - есп в виде коробок (боксов), полные 2Д коробки или только углы
- Box Shadow -
- Distance - показывать расстояние до целей
- Names - никнеймы игроков
- Skeleton - есп в виде скелетов
- Level - уровень игроков
- Health - бар показывающий хп игроков
- Armor - бар показывающий количество брони у игроков
- Snapline - ВХ в виде линий
- Arrow - стрелочки в направлении врагов
- Visible Check - игроки в прямой видимости и за препятствиями окрашены по разному
- Glow - обводка моделей игроков с помощью эффекта свечения, много стилей эффекта на выбор
- Show Friend / Knocked - по необходимости можно включить отображение нокнутых игроков и союзников
- Skeleton / Box Thickness - возможность изменить толщину линий боксов и скелетов
- Radar
Loot ESP
- Loot ESP - есп для отображения лута
- Glow - отображение лута с помощью светящейся обводки
- Text - названия предметов текстом
- Weapon - показывать оружие
- Ammo - показывать боеприпасы
- Body Armor - показывать броню (нагрудники)
- Helmet - показывать шлемы
- Backpack - показывать рюкзаки
- Medical - показывать медицину
- Body Shield - показывать заряды для щита
- Grenade - показывать метательное оружие
- Weapon Kit - модули для оружия
- Weapon Buff - апгрейды для оружия (усилители)
- Min Rarity - фильтр лута по минимальной редкости
- Max Distance - дальность работы Лут ЕСП в Classify Vision Apex
Misc (Эксплойты и другое)
- Bhop - позволяет делать распрыжку зажав пробел
- Auto Grapple - позволяет легко выполнять прыжок с крюком для патфайндера
- Fake Fire
- Fake Duck
- Free Camera - режим свободной камеры, позволяет летать и смотреть
- Wall Jump - позволяет делать прыжок от стены удерживая клавишу
- Glide - быстрое перемещение с помощью подкатов по нажатию клавиши
- Auto Tap Strafe - позволяет делать резкие изменения траектории движения в прыжке
- Glide Toggle Always - всегда использовать глайд
- Auto Tap Strafe Toggle Always - всегда использовать авто тап стрейф
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана
- Menu Key - бинд клавиши для активации меню
- CFG System - возможность сохранять и загружать настройки
- Custom Colors for ESP - выбор своих цветов для всех ESP функций