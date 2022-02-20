APEX X-RAY + Аимбот

Информация о чите

Команда разработчиков wh-satano долгое время разрабатывала сложные алгоритмы обхода античита EAC, который в свою очередь является античитом для игры Apex Legends. Приватный чит для апекса имеет удобный лаунчер без лишнего интерфейса, а также даёт пользователю возможность играть спокойно и не беспокоиться о бане. В софте нет никаких лишних функций, только X-ray использующий движок игры, поэтому с настройкой париться не нужно. Также чит практически не влияет на ваш фпс в апексе. Иксрей на апекс хорошо оптимизирован и позволяет пользоваться простым и удобным вх, а регулярные обновления нашего хака гарантируют то, что ваш аккаунт не будет забанен.

Only X-Ray версия этого чита на Апекс (Феникс Апекс Иксрэй).