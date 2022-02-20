Phoenix Legacy для Apex Legends: Аимбот + ESP (ЕСП)
Информация о чите
Phoenix Legacy является нашим самым мощным читом для Apex Legends. Данный софт оснащён мощным аимботом, удобным ESP, триггерботом и некоторыми другими функциями. Использование этого продукта легко выведет вашу игру на новый уровень. Уникальная разработка: Safe Mode - данная фича позволит вам не попасться, играя с аимботом. Также в комплекте с Феникс Легаси идёт Феникс Спуфер для обхода бана по железу в Апекс Легендс. Отличное предложение!
Only WH версия этого чита на Апекс (Phoenix Neon).
Системные требования
- Операционная система: Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22h2), Windows 11(21h2-23h2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Origin, EA App Launcher
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Аимбот для Apex (Vector & Silent)
- Аимбот - функция помогающая наводиться на врагов при стрельбе
- Prediction - предугатывает движения противника, позволяет точнее наводиться в движщиеся цели
- Fov Radius - рисует на экране круг, который показывает радиус работы аимбота
- PSilent - сайлент аим. Режим аимбота, в котором пули летят в цели, но прицел на них не наводится
- RCS - система контроля отдачи при работе аима
- Color Fov - выбор цвета для круга показывающего радиус аимбота
- FOV - радиус захвата целей аимботом
- Smooth - плавность наведения прицела на цели читом. Чем больше значение, тем более плавная и медленная наводка
- HChance - хитшанс. Если включен сайлент аим - это шанс попадания по цели. Если сайлент не включен, то данный параметр придает рандомность попаданиям по хитбоксам
- Key - выбор клавиши отвечающей за активацию аима. Если клавиша зажата - аим работает
- Bone - выбор части тела на которую будет работать аим в приоритете
ESP (ЕСП для Апекса)
- ESP - данная вкладка отвечает за ESP функции. Различные визуальные функции, которые рисуются поверх игры
- Player ESP - отображение различной информации об игроках
- Visible Check - проверять, находится персонаж за препятствием или нет.
- Dist - этот ползунок регулирует дистанцию работы вх в метрах
- Box - подсветка противников с помощью коробок
- Meters - отображение расстояния до вражеских персонажей в метрах
- Snaplines - линии, соединяющие вас с целями
- Weapon - показывает какое оружие в данный момент в руках у противника
- Health bar - отображение полоски хп игроков
- Shield Bar - отображение полоски щитов
- Skeleton ESP - вх в виде скелетов
Подсветка (Glow Hack)
- Glow - здесь настраивается обводка моделек противников
- Enable - этот параметр активирует обводку врагов
- Dist - настройка дистанции работы функции в метрах
- Knockouted - выбор цвета для персонажей которые сбиты с ног
- Low Health - цвет противников с низким запасом здоровья
- Medium health - цвет противников с низким количеством хп
- High Health - цвевт персонажей в высоким запасом хитпоинтов
- Loot Glow ESP - обводка лута за стенами с помощью вх
Доп. Функции Апекс Легаси (Misc)
- Misc - тут конфигурируются дополнительные функции
- Specator list - отображение списка зрителей. Работает не очень точно
- Teammates - цвет подсветки тимейтов с помощью ESP
- Mini-tab menu - включает статус включенных функций на экране
- Trigger Bot - функция, делающая автовыстрел, если враг попал в прицел
- Spoofer - в комплекте с читом также идёт рабочий спуфер, который поможет вам обойти HWID бан в Apex
- Safe Mode - безопасный режим, аимбот отключается автоматически, если за вами наблюдают зрители