Phoenix Legacy для Apex Legends: Аимбот + ESP (ЕСП)

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Информация о чите

Phoenix Legacy является нашим самым мощным читом для Apex Legends. Данный софт оснащён мощным аимботом, удобным ESP, триггерботом и некоторыми другими функциями. Использование этого продукта легко выведет вашу игру на новый уровень. Уникальная разработка: Safe Mode - данная фича позволит вам не попасться, играя с аимботом. Также в комплекте с Феникс Легаси идёт Феникс Спуфер для обхода бана по железу в Апекс Легендс. Отличное предложение!
Only WH версия этого чита на Апекс (Phoenix Neon).

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22h2), Windows 11(21h2-23h2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Origin, EA App Launcher

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Аимбот для Apex (Vector & Silent)

  • Аимбот - функция помогающая наводиться на врагов при стрельбе
  • Prediction - предугатывает движения противника, позволяет точнее наводиться в движщиеся цели
  • Fov Radius - рисует на экране круг, который показывает радиус работы аимбота
  • PSilent - сайлент аим. Режим аимбота, в котором пули летят в цели, но прицел на них не наводится
  • RCS - система контроля отдачи при работе аима
  • Color Fov - выбор цвета для круга показывающего радиус аимбота
  • FOV - радиус захвата целей аимботом
  • Smooth - плавность наведения прицела на цели читом. Чем больше значение, тем более плавная и медленная наводка
  • HChance - хитшанс. Если включен сайлент аим - это шанс попадания по цели. Если сайлент не включен, то данный параметр придает рандомность попаданиям по хитбоксам
  • Key - выбор клавиши отвечающей за активацию аима. Если клавиша зажата - аим работает
  • Bone - выбор части тела на которую будет работать аим в приоритете

ESP (ЕСП для Апекса)

  • ESP - данная вкладка отвечает за ESP функции. Различные визуальные функции, которые рисуются поверх игры
  • Player ESP - отображение различной информации об игроках
  • Visible Check - проверять, находится персонаж за препятствием или нет.
  • Dist - этот ползунок регулирует дистанцию работы вх в метрах
  • Box - подсветка противников с помощью коробок
  • Meters - отображение расстояния до вражеских персонажей в метрах
  • Snaplines - линии, соединяющие вас с целями
  • Weapon - показывает какое оружие в данный момент в руках у противника
  • Health bar - отображение полоски хп игроков
  • Shield Bar - отображение полоски щитов
  • Skeleton ESP - вх в виде скелетов

Подсветка (Glow Hack)

  • Glow - здесь настраивается обводка моделек противников
  • Enable - этот параметр активирует обводку врагов
  • Dist - настройка дистанции работы функции в метрах
  • Knockouted - выбор цвета для персонажей которые сбиты с ног
  • Low Health - цвет противников с низким запасом здоровья
  • Medium health - цвет противников с низким количеством хп
  • High Health - цвевт персонажей в высоким запасом хитпоинтов
  • Loot Glow ESP - обводка лута за стенами с помощью вх

Доп. Функции Апекс Легаси (Misc)

  • Misc - тут конфигурируются дополнительные функции
  • Specator list - отображение списка зрителей. Работает не очень точно
  • Teammates - цвет подсветки тимейтов с помощью ESP
  • Mini-tab menu - включает статус включенных функций на экране
  • Trigger Bot - функция, делающая автовыстрел, если враг попал в прицел
  • Spoofer - в комплекте с читом также идёт рабочий спуфер, который поможет вам обойти HWID бан в Apex
  • Safe Mode - безопасный режим, аимбот отключается автоматически, если за вами наблюдают зрители