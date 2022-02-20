Phoenix Legacy для Apex Legends: Аимбот + ESP (ЕСП)

Информация о чите

Phoenix Legacy является нашим самым мощным читом для Apex Legends. Данный софт оснащён мощным аимботом, удобным ESP, триггерботом и некоторыми другими функциями. Использование этого продукта легко выведет вашу игру на новый уровень. Уникальная разработка: Safe Mode - данная фича позволит вам не попасться, играя с аимботом. Также в комплекте с Феникс Легаси идёт Феникс Спуфер для обхода бана по железу в Апекс Легендс. Отличное предложение!

Only WH версия этого чита на Апекс (Phoenix Neon).