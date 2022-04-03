Phoenix Legacy для Apex Legends - инструкция к читу Феникс Легаси для Апекса

На данной странице представлена инструкци по запуску и активации Phoenix Legacy для Apex Legends.



Пошаговая Инструкция по запуску Phoenix Legacy для Apex Legends:

В игре следует поставить режим экрана "В Окне без рамки(Полноэкранный в окне);

Также нужно отключить антивирус , он может помешать работе чита;

, он может помешать работе чита; Настоятельно рекомендуем отключать антивирус , используя программу Defender Control , только так можно гарантировать 100% отключение защитник Windows. Скачать Defender Control можно по этой ссылке ;

, используя программу , только так можно гарантировать 100% отключение защитник Windows. Скачать Defender Control можно по этой ссылке ; Также необходимо включить виртуализацию в Bios. Включенная виртуализация является необходимым условием для работы чита.

Запуск чита без спуфера:

После оплаты товара, вы получите ключ активации продукта(чита) . Скачайте лоадер здесь . Для загрузки лоадера будет необходимо ввести свой ключ от чита. Запускайте его. Вводите ключ активации чита. После лоадер попросит вас запустить игру. Запускаете игру и для инжекта жмёте F1. Для того чтобы скрыть/показать меню использует Mini-Tab Control. Нужно лишь кликнуть по галочке курсором мыши.



Если вам нужно запустить данный софт вместе со спуфером, то алгоритм будет следующий:

Запускаете лоадер софта. Запускаете спуфер. Спуфаете своё железо. Вводите в лоадер чита ключ и запускаете всё как обычно. Для повторного запуска софта придётся перезагрузить компьютер, чтобы система вернулась к исходному значению.

Дополнительная полезная информация и советы:

Ключи для спуфера выдаются пользователям автоматически в личном кабинете на сайте загрузки лоадера . После активации ключа вам будет выдан ключ для Phoenix Spoofer на такой же срок.



. После активации ключа вам будет выдан ключ для Phoenix Spoofer на такой же срок. Также рекомендуем пользоваться чекером, чтобы проверять, подменил спуфер ваши данные или нет. Скачать файл чекера можно по этой ссылке. Запускаете чекер перед спуфером, после того как спуфер издаст звуковой сигнал и закроется нажмите в чекере Enter, чтобы проверить, изменились данные или нет.

Ещё одной важной утилитой является дополнительный клинер. Скачать его можно запросив ссылку у нашей тех. поддержки. Используйте клинер после спуфера и чекера, чтобы окончательно стереть все следы запущенных посторонних программ на вашем ПК.

Кроме того, следует внимательно относиться к регистрации аккаунта для Apex Legends. Если вы получали бан много раз и много раз регистрировали новый аккаунт с одного и того же ПК, то ваши аккаунты могут быть изначально помечены античитом EAC. Поэтому стоит регистрировать аккаунты с другого устройства, а ещё лучше использовать прокси или VPN для регистрации нового аккаунта в EA App.

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Также для правильной работы чита и лоадера следует отключить UAC. Для этого необходимо в поиске Windows ввести UAC, открыть "Изменение параметров контроля учетных записей" и поместить ползунок в самое нижнее положение.

В заключение стоит сказать, что мы не рекомендуем использовать читы на своём основном аккаунте, если этот аккаунт вам дорог. Даже если чит долго находится в статусе Undetected, то это может измениться в любой момент. Поэтому для игры с читами следует заводить отдельные аккаунты, чтобы потом было не о чем жалеть.

Для начала нужно убедиться, что всё готово для запуска софта:

Видео с запуском и демонстрацией работы чита для Apex Legends:

