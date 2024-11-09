Как воспользоваться софтом Arcane для игры Dayz?

На данной странице находится инструкция к читу Arcane для Dayz. Данный продукт разработан совместно с нашими партнёрами из Arcane.
Руководство по использованию
Пошаговая инструкция по запуску продукции Arcane:
- После успешной оплаты вы получаете лицензионный ключ для активации доступа к софту и ссылку на данный гайд.
- Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера:
- Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
- Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
- Если у вас видеокарта NVidia, то для запуска софта вам понадобится включенный оверлей Nvidia GeForce Experience. Скачать Nvidia GeForce Experience можно по этой ссылке. Для включения оверлея перейдите в Настройки - Внутриигровой оверлей - Включить.
- Если у вас видеокарта от AMD, то вам нужно установить AMD Software: Adrenalin Edition (PRO не работает), в настройках включить игровой оверлей, во вкладке производительность включить отображение производительности.
- Теперь можно переходить к загрузке и запуску софта. Скачайте лоадер Arcane по этой ссылке.
- Запустите скачанный файл от имени администратора.
- При необходимости дождитесь обновление лоадера и запустите его снова.
- Введите свой ключ и нажмите Enter в окне лоадера.
- Сначала вам будет предложено очистить следы от предыдущих банов. Нажмите "Yes", если вам это нужно.
- Далее вам будет предложено использовать спуфер. Нажмите "Yes", если вам это нужно.
- Лоадер автоматически закроется после успешной загрузки.
- Теперь можно запускать игру. Меню чита появится автоматически.
Arcane для Dayz Standalone успешно запущен!
Открыть / Закрыть меню можно нажатием клавиш "Home" или "Insert".
Для полного отключения софта используйте клавишу "End". Рекомендуем нажимать её перед выходом из игры.
Видео с запуском и геймплеем:
Возможные проблемы и способы их решения.
Известные возможные трудности и методы их исправления:
- Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.
- Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можно по этой ссылке.
- Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.
- Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".
- Если у вас Windows 11, то обязательно нужно отключить изоляцию ядра и использовать этот фикс.
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- Также, если у вас возникают проблемы с инжектом чита или другие проблемы во время игры (лаги ESP и прочее), то попробуйте переключить режим экрана на "Полноэкранный в окне(Безрамочный / Windowed)" в настройках игры.
Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе Вконтакте
Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.
Также рекомендуем посмотреть другие наши Читы на Dayz.
Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!