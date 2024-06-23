Чит Crusader для XDefiant (АИМ + Wallhack)

Информация о чите

На этот раз мы рады вам представить нашу очередную новинку - чит Crusader для XDefiant. Данный софт понравится тем, кто заинтересован в хорошем взломе для этой игры. В Crusader хаке вы найдёте базовый аимбот, приятный Wallhack и поддержку Windows 10 и Windows 11. Стоит отметить простой запуск, хорошую производительность и низкий шанс бана. Крестоносец станет отличным выбором для XDefiant. Мы очень надеемся, что вам наша новинка понравится!