Чит Crusader для XDefiant (АИМ + Wallhack)

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Информация о чите

На этот раз мы рады вам представить нашу очередную новинку - чит Crusader для XDefiant. Данный софт понравится тем, кто заинтересован в хорошем взломе для этой игры. В Crusader хаке вы найдёте базовый аимбот, приятный Wallhack и поддержку Windows 10 и Windows 11. Стоит отметить простой запуск, хорошую производительность и низкий шанс бана. Крестоносец станет отличным выбором для XDefiant. Мы очень надеемся, что вам наша новинка понравится!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Ubisoft Connect PC (Uplay)

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Aim для XDefiant

  • Active Aimbot - включить аим, помощь в наведении при стрельбе
  • Aimbot Key - клавиша при удерживании которой будет работать аим
  • Aim Fov Size - площадь области в которой работает аим
  • Draw FOV - показывать площадь работы аима используя окружность
  • Bone - выбор части тела (хитбокса) для аима
  • Mark Target - помечать текущую цель аимбота
  • Sensitivity - резкость / плавность движений аима при наведении
  • Visible Check - огонь только по целям в прямой видимости
  • Controller Support - поддержка геймпада
  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана

Wallhack for XDefiant

  • Player ESP - валлхак показывающий расположение игроков + инфу о них
  • Box - wallhack в виде коробок
  • Line - линии от вас до моделей врагов
  • Distance - расстояние в метрах до целей
  • Bone (Skeleton) - wallhack в виде скелетов копирующих силуэты врагов
  • Name - никнеймы игроков
  • Head - отдельно выделять хитбокс головы
  • Team Check - показывать только врагов
  • Health (Bar / Text) - показывать количество ХП у игроков (с помощью индикатора / текста)
  • Player Type (Player / Bot) - тип игрока (человек или АИ)
  • Visible Check - окрашивать цели за стеной и в прямой видимости разными цветами
  • Max Distance - ограничить дальность работы Wallhack