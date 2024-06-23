Чит Crusader для XDefiant (АИМ + Wallhack)
Информация о чите
На этот раз мы рады вам представить нашу очередную новинку - чит Crusader для XDefiant. Данный софт понравится тем, кто заинтересован в хорошем взломе для этой игры. В Crusader хаке вы найдёте базовый аимбот, приятный Wallhack и поддержку Windows 10 и Windows 11. Стоит отметить простой запуск, хорошую производительность и низкий шанс бана. Крестоносец станет отличным выбором для XDefiant. Мы очень надеемся, что вам наша новинка понравится!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Ubisoft Connect PC (Uplay)
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Aim для XDefiant
- Active Aimbot - включить аим, помощь в наведении при стрельбе
- Aimbot Key - клавиша при удерживании которой будет работать аим
- Aim Fov Size - площадь области в которой работает аим
- Draw FOV - показывать площадь работы аима используя окружность
- Bone - выбор части тела (хитбокса) для аима
- Mark Target - помечать текущую цель аимбота
- Sensitivity - резкость / плавность движений аима при наведении
- Visible Check - огонь только по целям в прямой видимости
- Controller Support - поддержка геймпада
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана
Wallhack for XDefiant
- Player ESP - валлхак показывающий расположение игроков + инфу о них
- Box - wallhack в виде коробок
- Line - линии от вас до моделей врагов
- Distance - расстояние в метрах до целей
- Bone (Skeleton) - wallhack в виде скелетов копирующих силуэты врагов
- Name - никнеймы игроков
- Head - отдельно выделять хитбокс головы
- Team Check - показывать только врагов
- Health (Bar / Text) - показывать количество ХП у игроков (с помощью индикатора / текста)
- Player Type (Player / Bot) - тип игрока (человек или АИ)
- Visible Check - окрашивать цели за стеной и в прямой видимости разными цветами
- Max Distance - ограничить дальность работы Wallhack