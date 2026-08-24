Byster для Сталкер Онлайн (Stay Out)

Информация о чите

Встречайте Byster для Stay Out — мощное приватное решение для комфортной игры и выживания в Зоне. В основе софта находится продвинутый аимбот с векторным и Silent Aim, а также Magic Bullet, позволяющий поражать цели сквозь стены и другие препятствия. Все ключевые параметры можно гибко настроить под собственный стиль игры. Отдельного внимания заслуживает масштабная система ESP: игроки, NPC, мутанты, объекты, аномалии, лут, тайники и другие элементы окружения можно отображать и настраивать независимо. Для работы с ресурсами предусмотрены магнит аномалий и автоматический подбор артефактов. Дополняют функционал отключение отдачи и разброса, автоматическая перезарядка и автоматическая стрельба. Byster станет отличным выбором для тех, кому нужен функциональный софт для Stay Out с широкими возможностями настройки и дополнительными инструментами для фарма и RMT.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Stalker Online
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Аимбот

  • Enable Aimbot – включает автоматическое наведение на выбранные цели
  • Silent Aimbot – дополнительный метод наведения на цель без движения прицела (настраивается отдельно)
  • Aim Key – назначает клавишу активации аимбота
  • Aim Lock – сохраняет текущую цель до её потери или выхода из зоны действия
  • Aim Point – позволяет выбрать точку наведения (грудь, голову, ноги, ближайшую точку или автоматический выбор)
  • Aim Response – регулирует скорость и характер реакции аимбота на движение цели
  • Aim Deadzone – задаёт небольшую зону, в которой аимбот не выполняет дополнительные корректировки (мертвая зона)
  • Maximum Aim Step – устанавливает максимальный шаг изменения направления при наведении
  • Minimum Aim Step – задаёт минимальный шаг корректировки направления
  • Far-Distance Response Boost – увеличивает скорость реакции аимбота при наведении на дальние цели
  • Aim Step Interval – регулирует интервал между последовательными корректировками прицела
  • Lost Target Grace Time – задаёт время, в течение которого аимбот продолжает удерживать потерянную цель
  • Invert Horizontal Input – инвертирует горизонтальное направление управления при наведении
  • Invert Vertical Input – инвертирует вертикальное направление управления при наведении
  • Target Players – позволяет выбирать игроков в качестве целей
  • Target NPCs – позволяет выбирать NPC в качестве целей
  • Target Creatures – позволяет выбирать существ в качестве целей
  • Prediction – рассчитывает упреждение при аиме на цель (настраивается)
  • Ignore Teammates – игнорировать аим на свой сквад и клан

Магические пули

  • Enable Magic Bullet – включает магические пули для направления снаряда к выбранной цели
  • Magic Bullet Keybind – назначает клавишу активации магических пуль
  • Visible Targets Only – магические пули только на цели в зоне видимости
  • Target Players – выбирать игроков в качестве целей
  • Target NPCs – выбирать NPC в качестве целей
  • Target Creatures – выбирать существ в качестве целей
  • Projectile Speed Multiplier – множитель скорости полёта

ВХ на Игроков

  • Enable Players – включает отображение игроков через ESP
  • Player Dot – отображает точку на голове игрока
  • Box – показывает боксы вокруг игрока
  • Skeleton – отображает ВХ скелет игрока
  • Snapline – показать линию от экрана до игроков
  • Distance – показывает расстояние до игрока
  • Name – отображает имя игрока
  • Weapon – показывает оружие в руках игрока
  • Individual Layer Colors – позволяет задавать отдельные цвета для разных элементов ESP
  • Max Distance – дальность работы ВХ на игроков
  • Clan – отображать принадлежность к клану
  • Karma – отображение кармы

ВХ на NPC

  • Enable NPCs – включает отображение NPC через ESP
  • Box – показывает рамку вокруг NPC
  • Skeleton – отображает скелет NPC
  • Snapline – проводит линию от экрана до NPC
  • Distance – показывает расстояние до NPC
  • Name – отображает имя NPC
  • Weapon – показывает оружие NPC
  • Individual Layer Colors – позволяет задавать отдельные цвета для элементов ESP NPC

ВХ на Мутантов

  • Enable – включает отображение мутантов и существ через ESP
  • Skeletons – отображает анимированный скелет живых мутантов и существ
  • Box – показывает коробки вокруг существ
  • Snapline – проводит линию от экрана до цели
  • Distance – показывает расстояние до мутанта или существа
  • Name – отображает название цели
  • Weapon – показывает используемое оружие
  • Mutant Color – позволяет настроить цвет отображения мутантов
  • Dead Entity – погибшие мутанты и существа

ВХ на Объекты (World)

  • Corpses – отображает тела погибших игроков
  • Wells – показывает местоположение колодцев
  • Anomalies – отображает аномалии на карте
  • Radiation Zones – показывает радиационные зоны
  • Items – отображает предметы в игровом мире
  • Artifacts – показывает местоположение артефактов
  • Containers – отображает контейнеры
  • Projectiles – показывает летящие снаряды и другие объекты
  • Quest Objects – отображает объекты, связанные с заданиями
  • Other Objects – показывает другие важные объекты мира
  • Anomaly Danger Radius Fill – отображает область опасного радиуса вокруг аномалий
  • Artifact Sound Alert – уведомляет о наличии артефакта звуковым сигналом
  • Item Category – показывает категорию предмета
  • Item Stack Size – отображает количество предметов в одном стеке
  • Item Value – показывает стоимость предмета
  • Minimum Item Value Filter – позволяет скрывать предметы, стоимость которых ниже заданного значения
  • Active Quest – отображать активные квесты

ВХ на Тайники (Stash)

  • Enable Stash ESP – включает отображение тайников через ESP
  • Stash Name – показывает название тайника
  • Distance – отображает расстояние до тайника
  • Status – показывает текущий статус тайника
  • Item Count – отображает количество предметов внутри тайника
  • Guard Zones – показывает охраняемые зоны вокруг тайников
  • Guard Radius – отображает радиус охраняемой зоны
  • Looted Status – показывает, был ли тайник уже обыскан
  • Maximum Stash Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения тайников
  • Marker Scale – позволяет изменять размер маркеров тайников
  • Marker Color – позволяет настроить цвет маркеров тайников

Магнит Аномалий

  • Enable Anomaly Magnet – включает автоматическое притягивание аномалий
  • Anomaly Magnet Key – назначает клавишу активации Anomaly Magnet
  • Auto Probe Artifacts – автоматически использует болты
  • Attraction Distance – задаёт дистанцию притягивания аномалий
  • Maximum Simultaneous Anomalies – максимальное количество одновременно обрабатываемых аномалий
  • Field of View Radius – размер области поиска аномалий вокруг игрока
  • Enable Automatic Artifact Pickup – включает автоматический подбор артефактов
  • Artifact Pickup Key – назначает клавишу активации автоматического подбора
  • Artifact Extraction Range – задаёт дистанцию, на которой артефакты могут быть автоматически подобраны

Другие функции Byster Stay Out

  • No Spread – отключает разброс оружия для более точной стрельбы
  • No Aim Sway – убирает раскачивание оружия при прицеливании
  • No Recoil – отключает отдачу оружия
  • No Reload – убирает необходимость в перезарядке оружия
  • Soft Landing – смягчает приземление персонажа
  • Force Daytime – принудительно устанавливает дневное время суток
  • Use Items While Moving – позволяет использовать предметы во время движения
  • Camera Field of View – позволяет настроить угол обзора камеры
  • Automatic Fire – режим автоматический стрельбы для любого оружия
  • Automatic Reload – автоматически перезаряжает оружие без анимации
  • Localization – меню софта поддерживает несколько языков (русский, английский, китайский)
  • Configs – полноценная система настроек под разные стили игры (создать, сохранить, загрузить, удалить, редактировать)
  • Menu Key – можно изменить кнопку вызова меню
  • Trusted Mode – скрывает небезопасные функции из меню
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