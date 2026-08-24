Информация о чите

Встречайте Byster для Stay Out — мощное приватное решение для комфортной игры и выживания в Зоне. В основе софта находится продвинутый аимбот с векторным и Silent Aim, а также Magic Bullet, позволяющий поражать цели сквозь стены и другие препятствия. Все ключевые параметры можно гибко настроить под собственный стиль игры. Отдельного внимания заслуживает масштабная система ESP: игроки, NPC, мутанты, объекты, аномалии, лут, тайники и другие элементы окружения можно отображать и настраивать независимо. Для работы с ресурсами предусмотрены магнит аномалий и автоматический подбор артефактов. Дополняют функционал отключение отдачи и разброса, автоматическая перезарядка и автоматическая стрельба. Byster станет отличным выбором для тех, кому нужен функциональный софт для Stay Out с широкими возможностями настройки и дополнительными инструментами для фарма и RMT.