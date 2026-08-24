Byster для Сталкер Онлайн (Stay Out)
Информация о чите
Встречайте Byster для Stay Out — мощное приватное решение для комфортной игры и выживания в Зоне. В основе софта находится продвинутый аимбот с векторным и Silent Aim, а также Magic Bullet, позволяющий поражать цели сквозь стены и другие препятствия. Все ключевые параметры можно гибко настроить под собственный стиль игры. Отдельного внимания заслуживает масштабная система ESP: игроки, NPC, мутанты, объекты, аномалии, лут, тайники и другие элементы окружения можно отображать и настраивать независимо. Для работы с ресурсами предусмотрены магнит аномалий и автоматический подбор артефактов. Дополняют функционал отключение отдачи и разброса, автоматическая перезарядка и автоматическая стрельба. Byster станет отличным выбором для тех, кому нужен функциональный софт для Stay Out с широкими возможностями настройки и дополнительными инструментами для фарма и RMT.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Stalker Online
Аимбот
- Enable Aimbot – включает автоматическое наведение на выбранные цели
- Silent Aimbot – дополнительный метод наведения на цель без движения прицела (настраивается отдельно)
- Aim Key – назначает клавишу активации аимбота
- Aim Lock – сохраняет текущую цель до её потери или выхода из зоны действия
- Aim Point – позволяет выбрать точку наведения (грудь, голову, ноги, ближайшую точку или автоматический выбор)
- Aim Response – регулирует скорость и характер реакции аимбота на движение цели
- Aim Deadzone – задаёт небольшую зону, в которой аимбот не выполняет дополнительные корректировки (мертвая зона)
- Maximum Aim Step – устанавливает максимальный шаг изменения направления при наведении
- Minimum Aim Step – задаёт минимальный шаг корректировки направления
- Far-Distance Response Boost – увеличивает скорость реакции аимбота при наведении на дальние цели
- Aim Step Interval – регулирует интервал между последовательными корректировками прицела
- Lost Target Grace Time – задаёт время, в течение которого аимбот продолжает удерживать потерянную цель
- Invert Horizontal Input – инвертирует горизонтальное направление управления при наведении
- Invert Vertical Input – инвертирует вертикальное направление управления при наведении
- Target Players – позволяет выбирать игроков в качестве целей
- Target NPCs – позволяет выбирать NPC в качестве целей
- Target Creatures – позволяет выбирать существ в качестве целей
- Prediction – рассчитывает упреждение при аиме на цель (настраивается)
- Ignore Teammates – игнорировать аим на свой сквад и клан
Магические пули
- Enable Magic Bullet – включает магические пули для направления снаряда к выбранной цели
- Magic Bullet Keybind – назначает клавишу активации магических пуль
- Visible Targets Only – магические пули только на цели в зоне видимости
- Target Players – выбирать игроков в качестве целей
- Target NPCs – выбирать NPC в качестве целей
- Target Creatures – выбирать существ в качестве целей
- Projectile Speed Multiplier – множитель скорости полёта
ВХ на Игроков
- Enable Players – включает отображение игроков через ESP
- Player Dot – отображает точку на голове игрока
- Box – показывает боксы вокруг игрока
- Skeleton – отображает ВХ скелет игрока
- Snapline – показать линию от экрана до игроков
- Distance – показывает расстояние до игрока
- Name – отображает имя игрока
- Weapon – показывает оружие в руках игрока
- Individual Layer Colors – позволяет задавать отдельные цвета для разных элементов ESP
- Max Distance – дальность работы ВХ на игроков
- Clan – отображать принадлежность к клану
- Karma – отображение кармы
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ВХ на NPC
- Enable NPCs – включает отображение NPC через ESP
- Box – показывает рамку вокруг NPC
- Skeleton – отображает скелет NPC
- Snapline – проводит линию от экрана до NPC
- Distance – показывает расстояние до NPC
- Name – отображает имя NPC
- Weapon – показывает оружие NPC
- Individual Layer Colors – позволяет задавать отдельные цвета для элементов ESP NPC
ВХ на Мутантов
- Enable – включает отображение мутантов и существ через ESP
- Skeletons – отображает анимированный скелет живых мутантов и существ
- Box – показывает коробки вокруг существ
- Snapline – проводит линию от экрана до цели
- Distance – показывает расстояние до мутанта или существа
- Name – отображает название цели
- Weapon – показывает используемое оружие
- Mutant Color – позволяет настроить цвет отображения мутантов
- Dead Entity – погибшие мутанты и существа
ВХ на Объекты (World)
- Corpses – отображает тела погибших игроков
- Wells – показывает местоположение колодцев
- Anomalies – отображает аномалии на карте
- Radiation Zones – показывает радиационные зоны
- Items – отображает предметы в игровом мире
- Artifacts – показывает местоположение артефактов
- Containers – отображает контейнеры
- Projectiles – показывает летящие снаряды и другие объекты
- Quest Objects – отображает объекты, связанные с заданиями
- Other Objects – показывает другие важные объекты мира
- Anomaly Danger Radius Fill – отображает область опасного радиуса вокруг аномалий
- Artifact Sound Alert – уведомляет о наличии артефакта звуковым сигналом
- Item Category – показывает категорию предмета
- Item Stack Size – отображает количество предметов в одном стеке
- Item Value – показывает стоимость предмета
- Minimum Item Value Filter – позволяет скрывать предметы, стоимость которых ниже заданного значения
- Active Quest – отображать активные квесты
ВХ на Тайники (Stash)
- Enable Stash ESP – включает отображение тайников через ESP
- Stash Name – показывает название тайника
- Distance – отображает расстояние до тайника
- Status – показывает текущий статус тайника
- Item Count – отображает количество предметов внутри тайника
- Guard Zones – показывает охраняемые зоны вокруг тайников
- Guard Radius – отображает радиус охраняемой зоны
- Looted Status – показывает, был ли тайник уже обыскан
- Maximum Stash Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения тайников
- Marker Scale – позволяет изменять размер маркеров тайников
- Marker Color – позволяет настроить цвет маркеров тайников
Магнит Аномалий
- Enable Anomaly Magnet – включает автоматическое притягивание аномалий
- Anomaly Magnet Key – назначает клавишу активации Anomaly Magnet
- Auto Probe Artifacts – автоматически использует болты
- Attraction Distance – задаёт дистанцию притягивания аномалий
- Maximum Simultaneous Anomalies – максимальное количество одновременно обрабатываемых аномалий
- Field of View Radius – размер области поиска аномалий вокруг игрока
- Enable Automatic Artifact Pickup – включает автоматический подбор артефактов
- Artifact Pickup Key – назначает клавишу активации автоматического подбора
- Artifact Extraction Range – задаёт дистанцию, на которой артефакты могут быть автоматически подобраны
Другие функции Byster Stay Out
- No Spread – отключает разброс оружия для более точной стрельбы
- No Aim Sway – убирает раскачивание оружия при прицеливании
- No Recoil – отключает отдачу оружия
- No Reload – убирает необходимость в перезарядке оружия
- Soft Landing – смягчает приземление персонажа
- Force Daytime – принудительно устанавливает дневное время суток
- Use Items While Moving – позволяет использовать предметы во время движения
- Camera Field of View – позволяет настроить угол обзора камеры
- Automatic Fire – режим автоматический стрельбы для любого оружия
- Automatic Reload – автоматически перезаряжает оружие без анимации
- Localization – меню софта поддерживает несколько языков (русский, английский, китайский)
- Configs – полноценная система настроек под разные стили игры (создать, сохранить, загрузить, удалить, редактировать)
- Menu Key – можно изменить кнопку вызова меню
- Trusted Mode – скрывает небезопасные функции из меню
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