RUST HACK
Информация о чите
RUST HACK - уникальная разработка, использующая современные медоты защиты информации, благодаря которым чит является максимально надёжным и подготовленным под MatchMaking
Системные требования
- Операционная система: Windows 10,11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Общий список
- Отображение игроков на экране
- Отображение коробки вокруг игрока
- Отображение спящих игроков
- Отображение NPC
- Отображение руды
- Отображение тайников
- Отображение транспорта
- Административные привелегии (Можно забиндить дебаг камеру в консоли либо включить админское вх)
- Спайдер мен (Позволяет лазить по стенам)
- No spread (Нет отдачи у оружия)
- Rapid fire (Позволяет стрелять с любого оружия как с автомата, достаточно зажать лкм)
- Аимбот (помощь в доводке прицела на игроков)
- Debug Camera - свободное перемещение камеры по карте, можно проходить сквозь стены и находить расположение лута в домах игроков