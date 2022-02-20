RUST HACK

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Информация о чите

RUST HACK - уникальная разработка, использующая современные медоты защиты информации, благодаря которым чит является максимально надёжным и подготовленным под MatchMaking

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10,11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Общий список

  • Отображение игроков на экране
  • Отображение коробки вокруг игрока
  • Отображение спящих игроков
  • Отображение NPC
  • Отображение руды
  • Отображение тайников
  • Отображение транспорта
  • Административные привелегии (Можно забиндить дебаг камеру в консоли либо включить админское вх)
  • Спайдер мен (Позволяет лазить по стенам)
  • No spread (Нет отдачи у оружия)
  • Rapid fire (Позволяет стрелять с любого оружия как с автомата, достаточно зажать лкм)
  • Аимбот (помощь в доводке прицела на игроков)
  • Debug Camera - свободное перемещение камеры по карте, можно проходить сквозь стены и находить расположение лута в домах игроков