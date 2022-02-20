Информация о чите

Приватный чит Phoenix Legacy для R6s - наша топовая разработка для данной игры. Чит включает в себя крутой вх с детальной настройкой и некоторые другие функции. Настройка производится через красивое меню. Софт прекрасно оптимизирован и не повлияет на производительность вашего ПК в игре. Также программой поддерживается StreamProof, а это означает, что если вы будете захватывать окно игры, то чит не будет заметен на видео или стриме.