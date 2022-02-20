Phoenix Legacy

Скриншот PHOENIX LEGACY R6S_0
Скриншот PHOENIX LEGACY R6S_1
Скриншот PHOENIX LEGACY R6S_2

Информация о чите

Приватный чит Phoenix Legacy для R6s - наша топовая разработка для данной игры. Чит включает в себя крутой вх с детальной настройкой и некоторые другие функции. Настройка производится через красивое меню. Софт прекрасно оптимизирован и не повлияет на производительность вашего ПК в игре. Также программой поддерживается StreamProof, а это означает, что если вы будете захватывать окно игры, то чит не будет заметен на видео или стриме.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2) , Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, UPlay, Epic Games

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Визуальные

  • Enable ESP(F3) - активирует визуальные функции
  • Show Boxes - подсвечивает противников с помощью коробок
  • Show Health - показывает количество хп у врагов
  • Show Names - показывает имена вражеских персонажей
  • Show Snapline - линии от вас до моделек противников
  • Show Skeleton - рисует скелеты поверх моделей врагов

Дополнительные

  • Maverick Bullets - позволяет простреливать укрепленные стены c любого оружия
  • No Spread - нет разброса пуль при стрельбе.(Все пули летят в одну точку)
  • Upload(Del) - Panic key, отключение всего чита одной клавишей