Phoenix Legacy
Информация о чите
Приватный чит Phoenix Legacy для R6s - наша топовая разработка для данной игры. Чит включает в себя крутой вх с детальной настройкой и некоторые другие функции. Настройка производится через красивое меню. Софт прекрасно оптимизирован и не повлияет на производительность вашего ПК в игре. Также программой поддерживается StreamProof, а это означает, что если вы будете захватывать окно игры, то чит не будет заметен на видео или стриме.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2) , Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, UPlay, Epic Games
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Визуальные
- Enable ESP(F3) - активирует визуальные функции
- Show Boxes - подсвечивает противников с помощью коробок
- Show Health - показывает количество хп у врагов
- Show Names - показывает имена вражеских персонажей
- Show Snapline - линии от вас до моделек противников
- Show Skeleton - рисует скелеты поверх моделей врагов
Дополнительные
- Maverick Bullets - позволяет простреливать укрепленные стены c любого оружия
- No Spread - нет разброса пуль при стрельбе.(Все пули летят в одну точку)
- Upload(Del) - Panic key, отключение всего чита одной клавишей