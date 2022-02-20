Чит для Marauders
Информация о чите
Новый многофункциональный чит для новой игры Марадёры. Софт сделан максимально качественно и включает в себя множество фич: аимбот, ESP(вх на игроков и некоторые другие объекты), режим бога, ноу клип, накрутку денег и не только! Огромное количество функций, надёжный обход бана и прекрасная работоспособность софта. Всё это вы получаете за справедливую цену. В Хаке также есть отключение отдачи(No Recoil) и спидхак, что поможет вам установить настоящее доминирование над всеми игроками и максимально интенсивно фармить лут и бабки!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 [1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2]
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Player ESP(Wallhack)
- Player ESP - активировать вх на других игроков
- Box ESP - показывать врагов с помощью коробок
- Box Style - выбор визуального стиля боксов
- Snapline - линии от вашей модели до моделей других персонажей
- Skeleton - показывать скелеты игроков(позволяет понять, в какой позе находится игрок)
- Distance - показывает сколько метров от цели до вас в виде текста возле модельки цели
- Nickname - даёт информацию о никнеймах игроков
- Health Bar - полоска показывающая количество хитпоинтов у персонажей
World ESP
- Bots - активировать валлхак против ботов(если данный параметр выключен, то боты показываться не будут)
- Exits - показывать выходы
- Ships - показывать расположение кораблей
- Items - подсвечивать лут и предметы, отображаются с помощью названий этих предметов
- Corpses - показывать останки других игроков и персонажей
- Turrets - показывать где находятся турели
- Item Distance - настройка дистанции отображения предметов
Aimbot
- Aimbot - данная фича отвечает за автоматическое наведение прицела на врага при стрельбе
- Enabled - возможностью включить/отключить аимбот
- Bind - выбор клавиши отвечающий за включение аима
- Bone - выбор части тела, которая будет служить целью для аимбота
- Lock - при работе аим будет фиксироваться на целях либо до прекращения огня либо до уничтожения цели
- On Bots - если параметр активировать, то аим будет также работать на ботов
- DrawFOV - показывать радиус работы аимбота в виде окружности вокруг прицела
- Invisibles - если активировать это, то аим также будет цеплять невидимых юнитов
- FOV - радиус рабочей области аимбота
- Smooth - плавность движений чита при наведении прицела
- Distance - дистанция на которой будет работать Aimbot
Misc(Доп.функции и эксплойты)
- God Mode - режим бога, неуязвимости. Если эта фича активна, то вы будете бессмертны
- No Clip - режим свободного полёта в котором вы можете летать сквозь стены и различные препятствия
- Cash Hack - возможность установить любое количество денег в инвентаре вашего персонажа
- XP Hack - нажатием кнопки Add 100 XP вы можете в любой момент добавить себе 100 единиц опыта
- Infinity Stamina - бесконечная выносливость, вы не устаёте когда бегаете или выполняете другие требующие выносливости действия
- No Recoil - отключает отдачу оружия при стрельбе
- No Spread - отключает разброс пуль при стрельбе, все пули попадают четко в одну точку
- Speedhack - ускоряет передвижение вашего персонажа в выбранное количество раз, можно использовать вместе с NoClip
- Binds - все функции можно активировать нажатием выбранных вами клавиш