Чит для Marauders

Скриншот Marauders Cheat_0
Скриншот Marauders Cheat_1
Скриншот Marauders Cheat_2

Информация о чите

Новый многофункциональный чит для новой игры Марадёры. Софт сделан максимально качественно и включает в себя множество фич: аимбот, ESP(вх на игроков и некоторые другие объекты), режим бога, ноу клип, накрутку денег и не только! Огромное количество функций, надёжный обход бана и прекрасная работоспособность софта. Всё это вы получаете за справедливую цену. В Хаке также есть отключение отдачи(No Recoil) и спидхак, что поможет вам установить настоящее доминирование над всеми игроками и максимально интенсивно фармить лут и бабки!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 [1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2]
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

Выберите тариф с помощью ползунка

Купить Инструкция

Player ESP(Wallhack)

  • Player ESP - активировать вх на других игроков
  • Box ESP - показывать врагов с помощью коробок
  • Box Style - выбор визуального стиля боксов
  • Snapline - линии от вашей модели до моделей других персонажей
  • Skeleton - показывать скелеты игроков(позволяет понять, в какой позе находится игрок)
  • Distance - показывает сколько метров от цели до вас в виде текста возле модельки цели
  • Nickname - даёт информацию о никнеймах игроков
  • Health Bar - полоска показывающая количество хитпоинтов у персонажей

World ESP

  • Bots - активировать валлхак против ботов(если данный параметр выключен, то боты показываться не будут)
  • Exits - показывать выходы
  • Ships - показывать расположение кораблей
  • Items - подсвечивать лут и предметы, отображаются с помощью названий этих предметов
  • Corpses - показывать останки других игроков и персонажей
  • Turrets - показывать где находятся турели
  • Item Distance - настройка дистанции отображения предметов

Aimbot

  • Aimbot - данная фича отвечает за автоматическое наведение прицела на врага при стрельбе
  • Enabled - возможностью включить/отключить аимбот
  • Bind - выбор клавиши отвечающий за включение аима
  • Bone - выбор части тела, которая будет служить целью для аимбота
  • Lock - при работе аим будет фиксироваться на целях либо до прекращения огня либо до уничтожения цели
  • On Bots - если параметр активировать, то аим будет также работать на ботов
  • DrawFOV - показывать радиус работы аимбота в виде окружности вокруг прицела
  • Invisibles - если активировать это, то аим также будет цеплять невидимых юнитов
  • FOV - радиус рабочей области аимбота
  • Smooth - плавность движений чита при наведении прицела
  • Distance - дистанция на которой будет работать Aimbot

Misc(Доп.функции и эксплойты)

  • God Mode - режим бога, неуязвимости. Если эта фича активна, то вы будете бессмертны
  • No Clip - режим свободного полёта в котором вы можете летать сквозь стены и различные препятствия
  • Cash Hack - возможность установить любое количество денег в инвентаре вашего персонажа
  • XP Hack - нажатием кнопки Add 100 XP вы можете в любой момент добавить себе 100 единиц опыта
  • Infinity Stamina - бесконечная выносливость, вы не устаёте когда бегаете или выполняете другие требующие выносливости действия
  • No Recoil - отключает отдачу оружия при стрельбе
  • No Spread - отключает разброс пуль при стрельбе, все пули попадают четко в одну точку
  • Speedhack - ускоряет передвижение вашего персонажа в выбранное количество раз, можно использовать вместе с NoClip
  • Binds - все функции можно активировать нажатием выбранных вами клавиш