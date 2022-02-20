Чит для Marauders

Информация о чите

Новый многофункциональный чит для новой игры Марадёры. Софт сделан максимально качественно и включает в себя множество фич: аимбот, ESP(вх на игроков и некоторые другие объекты), режим бога, ноу клип, накрутку денег и не только! Огромное количество функций, надёжный обход бана и прекрасная работоспособность софта. Всё это вы получаете за справедливую цену. В Хаке также есть отключение отдачи(No Recoil) и спидхак, что поможет вам установить настоящее доминирование над всеми игроками и максимально интенсивно фармить лут и бабки!