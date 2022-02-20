Информация о чите

Phoenix Hack League Of Legends(LOL) - скрипты для лиги легенд от Wh-Satano(Phoenix Hack). В софте огромное количество функций для всех стилей игры. Самые разные фишки позволят вам легко проводить сложные комбо на всех персонажах, фармить, видеть всю необходимую инфу на экране, уклоняться от способностей врагов. Все функции имеют множество настроек, что позволяет кастомизировать всё под себя. Удобная система настроек(конфигов) позволяет сохранять ваши настройки и делиться ими с другими игроками, что освобождает вас от необходимости выставлять настройки заново каждый раз. Phoenix League of legends намного безопаснее другого ПО, т.к. является набором скриптов и не внедряется напрямую в игру. Особости его работы позволят не беспокоится о безопасности при легитной игре.