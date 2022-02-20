Phoenix League of legends
Информация о чите
Phoenix Hack League Of Legends(LOL) - скрипты для лиги легенд от Wh-Satano(Phoenix Hack). В софте огромное количество функций для всех стилей игры. Самые разные фишки позволят вам легко проводить сложные комбо на всех персонажах, фармить, видеть всю необходимую инфу на экране, уклоняться от способностей врагов. Все функции имеют множество настроек, что позволяет кастомизировать всё под себя. Удобная система настроек(конфигов) позволяет сохранять ваши настройки и делиться ими с другими игроками, что освобождает вас от необходимости выставлять настройки заново каждый раз. Phoenix League of legends намного безопаснее другого ПО, т.к. является набором скриптов и не внедряется напрямую в игру. Особости его работы позволят не беспокоится о безопасности при легитной игре.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10,11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Riot Games, Garena
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Общий список
- Evade(Уклонения) - данная функция помогает вам уклоняться от заклинаний противников направленных на вас
- Prediction - предугадывание траектории движения вражеских персонажей, легче попадать скиллами в них
- OrbWalker - помогает с ластхитами и атакой во время передвижения. Приём хайскил игроков без тренировок! Очень много поднастроек
- Target Selector - Возможность настроить детально приоритет выбора целей для скрипта, в которых будут направлены ваши атаки и скиллы
- DelaySetting - Тонка настройка задержек между действиями чита, позволяет сделать ващи действия более естественными, человечными
- Activator - Автоматически выполняет определныне действия за вас. Например: ставит варды, сбивает касты врагам, использует некоторые предметы
- Combo - читы прожимает скиллы для проведения комбинаций из атак за вас. В программе прописана логика игры всех чемпионов, так что настраивается достаточно просто
- Drawing - визуальные функции, отрисовка на экране замеченных вардов, кд врагов, радиуса атаки различных юнитов, перемещения противников на миникарте и многих других мелочей
- AntiAFK(АнтиАФК) - если вы отвлеклись от игры, то вас не кикнут, т.к эта функция предотвращает это
- Tools - в данной вкладке находятся дополнительные настройки для кастомизации(выбор цветов, прозрачности элементов меню), выбора языка(русского пока что нет)
- Система конфигов(CFG System) - позволяет сохранять ваши настройки в конфиге, чтобы не париться с этим каждый раз. Также вы можете делиться своим кфг с другими игроками, либо же использовать чужой
- Надёжный обход античита(ByPass) - мы постарались над безопасностью и защитой от банов, так что при аккуратной игре шанс бана минимальный, в особенности на низких рангах