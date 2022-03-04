Феникс Лига Легенд(LOL) - инструкция по активации и запуску чита

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску данного товара

Инструкция по активации ключа и запуску скрипта для LOL:

  1. После оплаты вы получаете лицензионный ключ для активации товара.
  2. Перед запуском нужно убедиться, что всё готово для этого:
    • Во-первых, отключите оверлей в дискорде(в настройках дискорда в самом низу);
    • Во-вторых, запустите лаунчер Лиги легенд и в настройках переключитесь на Directx 9(Настройки -> Игра);
    • Также следует поставить Полноэкранный в окне(В Окне без рамки, Windowed) режим экрана в настройках игры;
    • Отключите защитник Windows (Защиту в реальном времени), т.к Защитник Windows препятствует корректной работе скрипта.
      Отключение защитника Windows (Нажать сюда для открытия)
      1. лол скрипт
      2. лига легенд скрипт
  3. Теперь скачиваем лоадер чита по данной ссылке .
  4. Запускам скачанный файл, жмём "Start Script", вводим свой ключ .
  5. После ждём загрузку, когда появится надпись "Success", окно закроется само. Теперь можно запускать игру.

Горячие клавиши:

  • Left Shift (Левый шифт) - Меню настроек чита. Меню появляется пока вы удерживаете клавишу.
  • Space (Пробел) – Combo (Комбо). Удерживайте кнопку для проведения комбинации вашим чемпионом.
  • X - Last Hit - Ласт хит. Пока кнопка удерживается - вы добиваете крипов на линии. Наносится именно последний удар.
  • V - Lane Clear - очистка линии. Если удерживать клавишу, то ваш персонаж будет пушить линию, стараясь добивать всех крипов.
  • C - Harass - Харас. При зажатии этой кнопки вы будете харасить врага который находится в радиусе атаки вашего персонажа.
  • K - Evade On/Off - Уклонения ВКЛ/ВЫКЛ - переключает режим работы функции Evade (уклонение от скиллов).
Для удобства пользования горячими клавишами стоит переназначить кнопки управления игры, если они совпадают с кнопками выше (Настройки –> Внутриигровые –> Горячие клавиши).

Видео с запуском и геймплеем данного чита(скрипта):

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