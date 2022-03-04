Феникс Лига Легенд(LOL) - инструкция по активации и запуску чита

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску данного товара
Инструкция по активации ключа и запуску скрипта для LOL:
- После оплаты вы получаете лицензионный ключ для активации товара.
- Перед запуском нужно убедиться, что всё готово для этого:
- Во-первых, отключите оверлей в дискорде(в настройках дискорда в самом низу);
- Во-вторых, запустите лаунчер Лиги легенд и в настройках переключитесь на Directx 9(Настройки -> Игра);
- Также следует поставить Полноэкранный в окне(В Окне без рамки, Windowed) режим экрана в настройках игры;
- Отключите защитник Windows (Защиту в реальном времени), т.к Защитник Windows препятствует корректной работе скрипта.
Отключение защитника Windows (Нажать сюда для открытия)
- Теперь скачиваем лоадер чита по данной ссылке .
- Запускам скачанный файл, жмём "Start Script", вводим свой ключ .
- После ждём загрузку, когда появится надпись "Success", окно закроется само. Теперь можно запускать игру.
Горячие клавиши:
- Left Shift (Левый шифт) - Меню настроек чита. Меню появляется пока вы удерживаете клавишу.
- Space (Пробел) – Combo (Комбо). Удерживайте кнопку для проведения комбинации вашим чемпионом.
- X - Last Hit - Ласт хит. Пока кнопка удерживается - вы добиваете крипов на линии. Наносится именно последний удар.
- V - Lane Clear - очистка линии. Если удерживать клавишу, то ваш персонаж будет пушить линию, стараясь добивать всех крипов.
- C - Harass - Харас. При зажатии этой кнопки вы будете харасить врага который находится в радиусе атаки вашего персонажа.
- K - Evade On/Off - Уклонения ВКЛ/ВЫКЛ - переключает режим работы функции Evade (уклонение от скиллов).
Видео с запуском и геймплеем данного чита(скрипта):
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