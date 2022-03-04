Феникс Лига Легенд(LOL) - инструкция по активации и запуску чита

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску данного товара

Инструкция по активации ключа и запуску скрипта для LOL:

После оплаты вы получаете лицензионный ключ для активации товара. Перед запуском нужно убедиться, что всё готово для этого:

Во-первых, отключите оверлей в дискорде(в настройках дискорда в самом низу);

Во-вторых, запустите лаунчер Лиги легенд и в настройках переключитесь на Directx 9(Настройки -> Игра);

Также следует поставить Полноэкранный в окне(В Окне без рамки, Windowed) режим экрана в настройках игры;

Отключите защитник Windows (Защиту в реальном времени), т.к Защитник Windows препятствует корректной работе скрипта.

Отключение защитника Windows ( Нажать сюда для открытия )

(Защиту в реальном времени), т.к Защитник Windows препятствует корректной работе скрипта. Теперь скачиваем лоадер чита по данной ссылке .

Запускам скачанный файл, жмём "Start Script", вводим свой ключ .

После ждём загрузку, когда появится надпись "Success", окно закроется само. Теперь можно запускать игру.

Горячие клавиши:

Left Shift (Левый шифт) - Меню настроек чита. Меню появляется пока вы удерживаете клавишу.

Space (Пробел) – Combo (Комбо). Удерживайте кнопку для проведения комбинации вашим чемпионом.

X - Last Hit - Ласт хит. Пока кнопка удерживается - вы добиваете крипов на линии. Наносится именно последний удар.

V - Lane Clear - очистка линии. Если удерживать клавишу, то ваш персонаж будет пушить линию, стараясь добивать всех крипов.

C - Harass - Харас. При зажатии этой кнопки вы будете харасить врага который находится в радиусе атаки вашего персонажа.

K - Evade On/Off - Уклонения ВКЛ/ВЫКЛ - переключает режим работы функции Evade (уклонение от скиллов).

Видео с запуском и геймплеем данного чита(скрипта):

Для удобства пользования горячими клавишами стоит переназначить кнопки управления игры, если они совпадают с кнопками выше (Настройки –> Внутриигровые –> Горячие клавиши).

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК

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