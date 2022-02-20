Phoenix Neon для Farlight 84
Информация о чите
Представляем вашему вниманию чит Neon от команды Phoenix для Farlight 84. Мы заметили, что данная игра набрала определённую популярность и появился спрос на читы для неё, поэтому мы решили выпустить софт для неё. Phoenix Neon для Farlight 84 представляет из себя простой ВХ(ESP) и ничего лишнего. Низкий шанс бана, высокая производительность и самая низкая цена на рынке: эти слова отлично описывают наш новый продукт. В дальнейшем софт будет обновляться и развиваться, поэтому не упускайте возможность приобрести его сейчас, пока цена настолько приятная и доступная.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games
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Player ESP(ВХ)
- Wallhack - возможность видеть игроков и различную информацию о них через стены и другие препятствия
- Skeleton - вх в виде скелетов нарисованных поверх моделей персонажей
- Health ESP - показывает количество ХП у врагов
- Name ESP - показывает никнеймы других игроков
- Enemy Only - ЕСП работает только на врагов