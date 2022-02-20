BlastHack

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Информация о чите

BlastHack - уникальная разработка, использующая современные медоты защиты информации, благодаря которым чит является максимольно надёжным и подготовленным под MatchMaking

Системные требования

  • Операционная система: Windows 7,8,10,11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Визуальные функции

  • Выделение противников квадратами
  • Имена противников
  • Количество здоровья, брони
  • Оружие в руках
  • Линии прицеливания
  • Дополнительный прицел
  • Отображение разброса точкой
  • Радиус захвата аимбота
  • Оружие на земле
  • Набор сапёра
  • Расположение бомбы
  • Обход OBS
  • Обводка модели
  • Показывает человека с бомбой
  • Подсвечивание врагов цветом
  • Радар

Аимбот

  • Аимбот для всех оружий
  • Триггербот
  • Проверка на ослепление
  • Проверка на дым
  • Задержка после убийства
  • Антиразброс
  • Радиус аимбота
  • Доводка и скорость доводки

Дополнительное

  • Автораспрыжка и автострейф
  • Возможность убрать руки
  • Показывает ранги игроков в таблице
  • Вид от 3-го лица
  • Автопринятие игры
  • Настройка цветов отображения всех функций
  • Сохранение конфигурации чита

Скинченджер

  • Замена всех скинов на всех оружиях
  • Визуальная замена звания
  • Визуальная замена медалей и побед
  • Визуальная замена скинов в инвентаре