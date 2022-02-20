BlastHack
Информация о чите
BlastHack - уникальная разработка, использующая современные медоты защиты информации, благодаря которым чит является максимольно надёжным и подготовленным под MatchMaking
Системные требования
- Операционная система: Windows 7,8,10,11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Визуальные функции
- Выделение противников квадратами
- Имена противников
- Количество здоровья, брони
- Оружие в руках
- Линии прицеливания
- Дополнительный прицел
- Отображение разброса точкой
- Радиус захвата аимбота
- Оружие на земле
- Набор сапёра
- Расположение бомбы
- Обход OBS
- Обводка модели
- Показывает человека с бомбой
- Подсвечивание врагов цветом
- Радар
Аимбот
- Аимбот для всех оружий
- Триггербот
- Проверка на ослепление
- Проверка на дым
- Задержка после убийства
- Антиразброс
- Радиус аимбота
- Доводка и скорость доводки
Дополнительное
- Автораспрыжка и автострейф
- Возможность убрать руки
- Показывает ранги игроков в таблице
- Вид от 3-го лица
- Автопринятие игры
- Настройка цветов отображения всех функций
- Сохранение конфигурации чита
Скинченджер
- Замена всех скинов на всех оружиях
- Визуальная замена звания
- Визуальная замена медалей и побед
- Визуальная замена скинов в инвентаре