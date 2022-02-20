Battlefield 5

Информация о чите

Наш магазин пополняется в очередной раз за первый квартал 2022 года! На этот раз встречайте - приватка для бф5. Новый приватный чит для батлы 5 включает в себя вх с множеством настроек, аимбот, ноу рекойл и радар. К сожалению, софт работает только на пк, которые оснащены видеокартами от NVIDIA. Продукт находится в строю уже достаточное время, чтобы смело заявить - он надёжен и безопасен. Ждём ваших отзывов и предложений по поводу данного чита на батлфилд 5!