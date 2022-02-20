Battlefield 5
Информация о чите
Наш магазин пополняется в очередной раз за первый квартал 2022 года! На этот раз встречайте - приватка для бф5. Новый приватный чит для батлы 5 включает в себя вх с множеством настроек, аимбот, ноу рекойл и радар. К сожалению, софт работает только на пк, которые оснащены видеокартами от NVIDIA. Продукт находится в строю уже достаточное время, чтобы смело заявить - он надёжен и безопасен. Ждём ваших отзывов и предложений по поводу данного чита на батлфилд 5!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10,11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia
- Клиент: Steam, Origin
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Общий список
- ESP - основые визуальные функции чита находятся в данной вкладке
- Players ESP - Чит позволяет видеть врагов сквозь стены, показывать их имена и количество здоровья, а также расстояние до них
- Vehicles ESP - возможность подсвечивать технику и различную информацию о ней сквозь препятсвия
- Snaplines - вх в виде нитей соедяняющих вашу модельку и цель(игрока или другой объект)
- Specators - если кто-то будет наблюдать за вами, то вы увидите это при помощи чита
- Crosshair - всегда рисует статичный прицел в центре экрана
- Aimbot - чит оснащён хорошим аимботом с различными настройками
- Vector Aim - стандартный векторный аим, который наводится по FOV
- Silent Aim - сайлент аим, без наводки, работает только на целей на расстоянии до 15 метров от вас
- Only Visible - проверка, за препятствием цель или нет
- Aim Marker - заранее показывает, в какую точку будет наводиться аимбот, если начать стрельбу из текущего положения
- Sticky Aim - доводка прилипает к цели и не скачет по разным противникам. Для смены фокуса нужно либо уничтожить цель либо открыть огонь заново
- No Recoil - полностью отключает отдачу и тряску оружия при стрельбе
- Radar - поверх игры появляется радар, на котором отображаются противники и техника. Можно удобно настроить под себя
- Settings - Возможность всё настроить под себя: цвета, дистанцию работы вх, клавиши