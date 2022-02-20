Battlefield I

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Информация о чите

Battlefield 1 был релизнут достаточно давно, но игра до сих пор остаётся одной из самых популярных в серии. Наш приватный софт для баттлфилд 1 позволит вам увеличить количество положительных и приятных эмоций от игры путём тотальной доминации над своими противниками. Аимбот направит ваши пули точно во врагов, а валлхак позволит вам знать все шаги других игроков наперед. Кроме того, наш хак очень надёжен и продаётся по самой лучшей цене которую только можно представить.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Origin

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Aimbot

  • Enable - возможность включать/отключать аимбот
  • Only Enemy - если здесь стоит галочка, то аимбот будет работать только на врагов
  • FOV(Field of view) - возможность задать рабочую область аимбота
  • Smooth - настройка плавности движений доводки аимом. Чем выше значение, тем более медленные и плавные движения
  • Recoil Compensation - возможность компенсировать определенное количество процентов от отдачи оружия
  • Bone - выбор части тела к которой будет липнуть аимбот
  • Aiming on RMB - аим активируется правкой кнопкой мыши
  • Disable if yourself in vehicle - отключает фичу если вы в технике
  • Aim from vehicles only at the horse - активирует аим на транспорте только если вы верхом на коне
  • Increase Fire Rate - увеличивает скорострельность вашего оружия
  • No Recoil - полное отключение отдачи оружия при стрельбе
  • No Overheating - отключает перегрев оружия при стрельбе

ESP

  • Enemies - вх на вражеских персонажей
  • Teammates - вх на союзников
  • Visible Check - проверка прямой видимости до цели
  • Horse - есп на лошадей
  • Vehicle - показывает транспорт
  • Name - отображение имен других игроков
  • Health - даёт вам информацию о количестве хитпоинтов у цели
  • Offscreen - ограничение расстояния работы визуальных функций
  • Distance - показывает расстояние в метрах до целей
  • Debug - индикатор показывающий какие фичи в данный момент активны в чите
  • Colors - полная настройка цветов используемых читом
  • Font Size - выбор размера текста который используется валлхаком
  • Font Type - выбор шрифта который используется для ЕСП фич