Battlefield I
Информация о чите
Battlefield 1 был релизнут достаточно давно, но игра до сих пор остаётся одной из самых популярных в серии. Наш приватный софт для баттлфилд 1 позволит вам увеличить количество положительных и приятных эмоций от игры путём тотальной доминации над своими противниками. Аимбот направит ваши пули точно во врагов, а валлхак позволит вам знать все шаги других игроков наперед. Кроме того, наш хак очень надёжен и продаётся по самой лучшей цене которую только можно представить.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Origin
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Aimbot
- Enable - возможность включать/отключать аимбот
- Only Enemy - если здесь стоит галочка, то аимбот будет работать только на врагов
- FOV(Field of view) - возможность задать рабочую область аимбота
- Smooth - настройка плавности движений доводки аимом. Чем выше значение, тем более медленные и плавные движения
- Recoil Compensation - возможность компенсировать определенное количество процентов от отдачи оружия
- Bone - выбор части тела к которой будет липнуть аимбот
- Aiming on RMB - аим активируется правкой кнопкой мыши
- Disable if yourself in vehicle - отключает фичу если вы в технике
- Aim from vehicles only at the horse - активирует аим на транспорте только если вы верхом на коне
- Increase Fire Rate - увеличивает скорострельность вашего оружия
- No Recoil - полное отключение отдачи оружия при стрельбе
- No Overheating - отключает перегрев оружия при стрельбе
ESP
- Enemies - вх на вражеских персонажей
- Teammates - вх на союзников
- Visible Check - проверка прямой видимости до цели
- Horse - есп на лошадей
- Vehicle - показывает транспорт
- Name - отображение имен других игроков
- Health - даёт вам информацию о количестве хитпоинтов у цели
- Offscreen - ограничение расстояния работы визуальных функций
- Distance - показывает расстояние в метрах до целей
- Debug - индикатор показывающий какие фичи в данный момент активны в чите
- Colors - полная настройка цветов используемых читом
- Font Size - выбор размера текста который используется валлхаком
- Font Type - выбор шрифта который используется для ЕСП фич