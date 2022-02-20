Приватный Чит для BattleBit Remastered

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Информация о чите

Недавно вышла новая игра, а у нас уже есть что вам предложить для неё: новый приватный мультихак для игры BattleBit Remastered. Мы постарались и смогли оперативно выпустить в продажу софт для этой необычной игры. Данный продукт является достойным читом со всеми базовыми функциями необходимыми для комфортной игры в BattleBit с софтом. Аимбот, ВХ и дополнительные миск функции для комфортной стрельбы. Софт продаётся по вкусной цене, но качество и безопасность от этого не страдают. Надеемся мы могли вас заинтересовать.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Player ESP(ВХ на Игроков)

  • Box - обводка противника боксом
  • Skeletons - выделять скелет противника
  • Name - показывать ник игрока
  • Health - информация о хп врага
  • Equipped Weapons
  • Distance - отображает дистанцию до противника
  • Snaplines - прямые лини до противника
  • Custom Colors - настройка цвета ESP
  • Limit Dist - максимальная дистанция работы esp

Aimbot

  • Enable - включить/выключить aim
  • Bone - выбор части тела для наводки
  • Key - клавиша активации аима
  • FOV - область работы aim
  • Draw FOV - показывать область работы аима
  • Smooth - скорость доводки прицела до противника
  • Aim Priority - приоритетная цель для аима
  • Aim Mark - выделение цели для аима

Misc(Доп. Функции)

  • No Recoil - отключение отдачи
  • Instant ADS - переход на прицел без задержки
  • No Bolt - отключает эффект задержки у болтовых винтовок
  • Instant Hit - мгновенное нанесение урона после выстрела по цели