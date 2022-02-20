Приватный Чит для BattleBit Remastered
Информация о чите
Недавно вышла новая игра, а у нас уже есть что вам предложить для неё: новый приватный мультихак для игры BattleBit Remastered. Мы постарались и смогли оперативно выпустить в продажу софт для этой необычной игры. Данный продукт является достойным читом со всеми базовыми функциями необходимыми для комфортной игры в BattleBit с софтом. Аимбот, ВХ и дополнительные миск функции для комфортной стрельбы. Софт продаётся по вкусной цене, но качество и безопасность от этого не страдают. Надеемся мы могли вас заинтересовать.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Выберите тариф с помощью ползунка
Player ESP(ВХ на Игроков)
- Box - обводка противника боксом
- Skeletons - выделять скелет противника
- Name - показывать ник игрока
- Health - информация о хп врага
- Equipped Weapons
- Distance - отображает дистанцию до противника
- Snaplines - прямые лини до противника
- Custom Colors - настройка цвета ESP
- Limit Dist - максимальная дистанция работы esp
Aimbot
- Enable - включить/выключить aim
- Bone - выбор части тела для наводки
- Key - клавиша активации аима
- FOV - область работы aim
- Draw FOV - показывать область работы аима
- Smooth - скорость доводки прицела до противника
- Aim Priority - приоритетная цель для аима
- Aim Mark - выделение цели для аима
Misc(Доп. Функции)
- No Recoil - отключение отдачи
- Instant ADS - переход на прицел без задержки
- No Bolt - отключает эффект задержки у болтовых винтовок
- Instant Hit - мгновенное нанесение урона после выстрела по цели