Чит Warwor для Arena Breakout (Недорогой софт)
Информация о чите
В этот раз у нас слегка необычная новинка: максимально недорогой и просто софт для Arena Breakout Infinite. Данный чит называется Warwor и цена у него по-настоящему низкая! Говоря о содержимом продукта, стоит отметить, что все необходимые основные виды взлома здесь присутствуют: ESP показывающий игроков, Аимбот, Wh показывающий ящики и некоторые другие фичи. Использование чита Warwor значительно облегчает игру и делает её приятнее. Надеемся, что вам понравится этот софт.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Arena Breakout Launcher, Steam
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Aimbot (Аимбот)
- Aimbot - аимбот помогает наводиться на врагов при стрельбе
- Speed (Smooth) - плавность движений аимбота
- FOV - размер области в которой аимбот захватывает цели
- Target Bone - части тела (хитбоксы) на которые будет целиться аимбот
- Aim Key - клавиша при удержании которой будет работать аим
- Target Line - выделять текущую цель аима при помощи линии
- Visible Check - возможность отключить огонь по целям вне прямой видимости
- Target Players - включить / выключить аим против живых игроков
- Target Bots - включить / выключить аим против AI
- Draw FOV - размер FOV всегда показан в виде окружности вокруг прицела
- Weapon Instant Hit - если включен этот эксплойт, то пули будут мгновенно поражать цели, без учета баллистики
Wallhack (ESP)
- Players ESP - wh показывающий игроков
- Bots ESP - wh показывающий ботов
- Box ESP - wallhack в виде коробок
- Skeleton - wallhack в виде скелетов
- Distance - показывать расстояние до целей
- Name - никнеймы игроков (у ботов нет никнеймов)
- Line - вх в виде линий
- Corpse - показывать трупы персонажей
- Containers - показывать различные контейнеры с лутом
- Items - показывать лут лежащий на земле
- Head Dot - рисовать WH в виде точки на голове у врагов
- Enemy Only - в этом режиме ESP работает только против врагов