Чит Warwor для Arena Breakout (Недорогой софт)

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Информация о чите

В этот раз у нас слегка необычная новинка: максимально недорогой и просто софт для Arena Breakout Infinite. Данный чит называется Warwor и цена у него по-настоящему низкая! Говоря о содержимом продукта, стоит отметить, что все необходимые основные виды взлома здесь присутствуют: ESP показывающий игроков, Аимбот, Wh показывающий ящики и некоторые другие фичи. Использование чита Warwor значительно облегчает игру и делает её приятнее. Надеемся, что вам понравится этот софт.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Arena Breakout Launcher, Steam

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Aimbot (Аимбот)

  • Aimbot - аимбот помогает наводиться на врагов при стрельбе
  • Speed (Smooth) - плавность движений аимбота
  • FOV - размер области в которой аимбот захватывает цели
  • Target Bone - части тела (хитбоксы) на которые будет целиться аимбот
  • Aim Key - клавиша при удержании которой будет работать аим
  • Target Line - выделять текущую цель аима при помощи линии
  • Visible Check - возможность отключить огонь по целям вне прямой видимости
  • Target Players - включить / выключить аим против живых игроков
  • Target Bots - включить / выключить аим против AI
  • Draw FOV - размер FOV всегда показан в виде окружности вокруг прицела
  • Weapon Instant Hit - если включен этот эксплойт, то пули будут мгновенно поражать цели, без учета баллистики

Wallhack (ESP)

  • Players ESP - wh показывающий игроков
  • Bots ESP - wh показывающий ботов
  • Box ESP - wallhack в виде коробок
  • Skeleton - wallhack в виде скелетов
  • Distance - показывать расстояние до целей
  • Name - никнеймы игроков (у ботов нет никнеймов)
  • Line - вх в виде линий
  • Corpse - показывать трупы персонажей
  • Containers - показывать различные контейнеры с лутом
  • Items - показывать лут лежащий на земле
  • Head Dot - рисовать WH в виде точки на голове у врагов
  • Enemy Only - в этом режиме ESP работает только против врагов