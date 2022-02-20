Приватный Софт для Arena Breakout (ESP + StreamProof)

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Информация о чите

Представляем вашему вниманию наш первый продукт для этой игры. Софт выпущен во время ЗБТ, поэтому это далеко не финальная версия чита. В данный момент он полностью безопасен и готов к использованию. В будущем этот продукт будет дополняться новыми фичами и регулярно обновляться. Сейчас здесь есть базовый ESP, No Recoil и полный обход всех видов стримов или записи (StreamProof). Мы постарались установить более менее доступную цену на этот чит, надеемся, что вас всё устроит.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (21H1, 21H2), Windows 11 (21H1, 21H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Arena Breakout Launcher

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Возможности софта для Arena Breakout

  • Players ESP - wh показывающий игроков
  • Bots ESP (AI) - wh показывающий ботов
  • Distance - показывать расстояние в метрах до целей
  • Max Distance - ограничить дальность работы Players / Bots ESP
  • No Recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе