Приватный Софт для Arena Breakout (ESP + StreamProof)
Информация о чите
Представляем вашему вниманию наш первый продукт для этой игры. Софт выпущен во время ЗБТ, поэтому это далеко не финальная версия чита. В данный момент он полностью безопасен и готов к использованию. В будущем этот продукт будет дополняться новыми фичами и регулярно обновляться. Сейчас здесь есть базовый ESP, No Recoil и полный обход всех видов стримов или записи (StreamProof). Мы постарались установить более менее доступную цену на этот чит, надеемся, что вас всё устроит.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (21H1, 21H2), Windows 11 (21H1, 21H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Arena Breakout Launcher
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Возможности софта для Arena Breakout
- Players ESP - wh показывающий игроков
- Bots ESP (AI) - wh показывающий ботов
- Distance - показывать расстояние в метрах до целей
- Max Distance - ограничить дальность работы Players / Bots ESP
- No Recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе