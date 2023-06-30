Гайд по Читу для Genshin Impact от Wh-Satano. Что делать если читы для Genshin не работают?

На данной странице расположен гайд к этому читу для Genshin Impact.
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Как скачать и запустить чит для Геншин?
- После успешной оплаты вы получаете ключ для активации чита.
- Перед загрузкой и запуском чита рекомендуется отключить защитник Windows и все антивирусы на вашем ПК. Игра также должна быть закрыта.
- Скачайте лоадер софта по этой ссылке.
- Запускайте только что скачанный файл от имени администратора.
- Вставьте свой ключ в поле "Key" и нажмите "Login".
- Откроется окно лоадера чита. Здесь вы можете посмотреть информацию о статусе софте и о сроке вашей подписки.
- Жмите на кнопку "Start Load" чтобы начать инжект чита.
- Запускайте игру и заходите в игровой мир.
- После полной загрузки персонажа и мира нажмите F2. Инжект сопровождается звуковым сигналом(2 пика).
- Софт успешно запущен. Показать/скрыть меню - клавиша Insert.
Видео с запуском и демонстрацией чита для Genshin Impact::
Что делать, если софт для Геншин Импакт не работает?
- Самой распространённой проблемой препятствующей загрузке и корректной работе чита является включенный защитник Windows или другой антивирус. Необходимо полностью отключить защитник Windows(именно защиту в реальном времени) и все антивирусы на вашем ПК.
Отключение защитника Windows(Нажать сюда для открытия)
- Также загрузке и запуску софта может мешать включённый фильтр Windows Smart Screen. Введите в пуске "Защита на основе репутации" и отключите там все галочки.
- Для правильной работы чита и лоадера следует отключить UAC. Для этого необходимо в поиске Windows ввести UAC, открыть "Изменение параметров контроля учетных записей" и поместить ползунок в самое нижнее положение.
- Кроме того, необходимо удалить Riot Vanguard и FaceIT AC через "Установка и Удаление программ".
Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.
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