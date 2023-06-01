Гайд по Софту для GTA V. Скачать ГТА 5 ЧИТ.

На данной странице расположен гайд к этому читу.

Как скачать и запустить чит для ГТА 5?

  1. После успешной оплаты вы получаете ключ для активации чита.
  2. Перед загрузкой и запуском чита рекомендуется отключить защитник Windows и все антивирусы на вашем ПК. Игра также должна быть закрыта.
  3. Скачайте лоадер софта по этой ссылке.
  4. Запускайте только что скачанный файл от имени администратора.
  5. Вставьте свой ключ в поле "Key" и нажмите "Login".
  6. Откроется окно лоадера чита. Здесь вы можете посмотреть информацию о статусе софте и о сроке вашей подписки.
    gtavcheat
  7. Жмите на кнопку "Start Load" чтобы начать инжект чита.
  8. Запускайте игру и заходите на сервер.
  9. После полной загрузки и авторизации на сервере нажмите F2. Инжект сопровождается звуковым сигналом(2 пика).
  10. Софт успешно запущен. Показать/скрыть меню - клавиша F6.

Рекомендации по использованию софта для GTA V:

  • По возможности используйте игру из Rockstar Games Social Club лаунчера, т.к она не привязана к другим платформам и вам легче будет менять аккаунты. А также аккаунты с игрой в этом лаунчере, как правило, самые дешёвые.
  • Рекомендуется отключить Xbox Live сервисы. В некоторых случаях это мешает работе софта.
  • При игре в ГТА5 с читом закройте все неиспользуемые платформы и приложения(Steam, Skype, Epic Games, GOG и тп).
  • Если у вас есть флешка, то запускайте лоадер чита с флешки, так легче будет пройти админские проверки на серверах.
  • На некоторых серверах вас может забанить за использования некоторых апи из Executor. Советуем не использовать Api которые вызываю различные ивенты.

Видео с запуском и демонстрацией чита для ГТА 5:

Что делать, если софт для GTA 5 не работает?

  • Самой распространённой проблемой препятствующей загрузке и корректной работе чита является включенный защитник Windows или другой антивирус. Необходимо полностью отключить защитник Windows(именно защиту в реальном времени) и все антивирусы на вашем ПК.
    Отключение защитника Windows(Нажать сюда для открытия)
    1. раст макрос
    2. RUST макросы
  • Также загрузке и запуску софта может мешать включённый фильтр Windows Smart Screen. Введите в пуске "Защита на основе репутации" и отключите там все галочки.
  • Для правильной работы чита и лоадера следует отключить UAC. Для этого необходимо в поиске Windows ввести UAC, открыть "Изменение параметров контроля учетных записей" и поместить ползунок в самое нижнее положение.
  • Кроме того, необходимо удалить Riot Vanguard и FaceIT AC через "Установка и Удаление программ".
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