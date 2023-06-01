Гайд по Софту для GTA V. Скачать ГТА 5 ЧИТ.

На данной странице расположен гайд к этому читу.
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Как скачать и запустить чит для ГТА 5?
- После успешной оплаты вы получаете ключ для активации чита.
- Перед загрузкой и запуском чита рекомендуется отключить защитник Windows и все антивирусы на вашем ПК. Игра также должна быть закрыта.
- Скачайте лоадер софта по этой ссылке.
- Запускайте только что скачанный файл от имени администратора.
- Вставьте свой ключ в поле "Key" и нажмите "Login".
- Откроется окно лоадера чита. Здесь вы можете посмотреть информацию о статусе софте и о сроке вашей подписки.
- Жмите на кнопку "Start Load" чтобы начать инжект чита.
- Запускайте игру и заходите на сервер.
- После полной загрузки и авторизации на сервере нажмите F2. Инжект сопровождается звуковым сигналом(2 пика).
- Софт успешно запущен. Показать/скрыть меню - клавиша F6.
Рекомендации по использованию софта для GTA V:
- По возможности используйте игру из Rockstar Games Social Club лаунчера, т.к она не привязана к другим платформам и вам легче будет менять аккаунты. А также аккаунты с игрой в этом лаунчере, как правило, самые дешёвые.
- Рекомендуется отключить Xbox Live сервисы. В некоторых случаях это мешает работе софта.
- При игре в ГТА5 с читом закройте все неиспользуемые платформы и приложения(Steam, Skype, Epic Games, GOG и тп).
- Если у вас есть флешка, то запускайте лоадер чита с флешки, так легче будет пройти админские проверки на серверах.
- На некоторых серверах вас может забанить за использования некоторых апи из Executor. Советуем не использовать Api которые вызываю различные ивенты.
Видео с запуском и демонстрацией чита для ГТА 5:
Что делать, если софт для GTA 5 не работает?
- Самой распространённой проблемой препятствующей загрузке и корректной работе чита является включенный защитник Windows или другой антивирус. Необходимо полностью отключить защитник Windows(именно защиту в реальном времени) и все антивирусы на вашем ПК.
Отключение защитника Windows(Нажать сюда для открытия)
- Также загрузке и запуску софта может мешать включённый фильтр Windows Smart Screen. Введите в пуске "Защита на основе репутации" и отключите там все галочки.
- Для правильной работы чита и лоадера следует отключить UAC. Для этого необходимо в поиске Windows ввести UAC, открыть "Изменение параметров контроля учетных записей" и поместить ползунок в самое нижнее положение.
- Кроме того, необходимо удалить Riot Vanguard и FaceIT AC через "Установка и Удаление программ".
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