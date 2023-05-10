Как и где скачать Superior Чит для Таркова от Wh-Satano

Как скачать и запустить чит для Escape From Tarkov:

После успешной оплаты товара в магазине читов Wh-Satano вы получаете ключ для активации подписки на чит. Теперь необходимо подготовиться к загрузке и запуску софта: Обязательно отключите все антивирусы и Защитник Windows, т.к это препятствует корректной работе софта;

Настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows , используя программу Defender Control, только так можно гарантировать 100% отключение защитник Windows. Скачать Defender Control можно по этой ссылке . Теперь скачайте лоадер чита по этой ссылке . Для загрузки нужно будет ввести свой ключ. Поместите скачанный файл в отдельную папку. Перед запуском убедитесь, что игра полностью закрыта. Запускать чит при запущенной игре строго запрещено! Запускайте скачанный вами лоадер чита от имени администратора. Вставьте и активируйте полученный после покупки ключ. Если лоадер закроется, то рядом с ним появится новый. Запускайте новый файл. Вставляйте ключ в новый лоадер. Ждите, когда чит попросит вас запускать игру(Waiting for game). Заходите в игру и нажимайте клавишу F5 в главном меню. Меню чита вызывается и скрывается клавишей Insert.

При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.

Информация о горячих клавишах и некоторых функциях чита для Таркова:

Для того чтобы показать/скрыть меню чита используйте клавишу Home . При желании эту клавишу можно изменить во вкладке Config.

. При желании эту клавишу можно изменить во вкладке Config. Panic Key - F11 . При нажатии Panic Key чит выключается и полностью выгружается из памяти. Используйте Panic Key, если передумали использовать чит, но ПК перезагружать не хотите. Эту клавишу также можно переназначить во вкладке Config.

. При нажатии Panic Key чит выключается и полностью выгружается из памяти. Используйте Panic Key, если передумали использовать чит, но ПК перезагружать не хотите. Эту клавишу также можно переназначить во вкладке Config. Battle Key - F2. Нажатие Battle Key активирует так называемый Combat Mode(Battle Mode). В этом режиме работы чита ВХ будет показывать только игроков, все лишние элементы пропадут с экрана(Лут, города и прочее).

В чите есть система конфигов и возможность сохранять свои настройки. Для того чтобы сохранить настройки нужно нажать Save во вкладке Config. Для того чтобы загрузить эти настройки нужно будет нажать Load в следующий раз после запуска чита.

Что делать, если чит для EFT не работает?

Самой распространённой проблемой является включенный антивирус или защитник Windows. Ещё раз проверьте этот момент.

Отключение защитника Windows ( Нажать сюда для открытия )

Для правильной работы чита и лоадера следует отключить UAC. Для этого необходимо в поиске Windows ввести UAC, открыть "Изменение параметров контроля учетных записей" и поместить ползунок в самое нижнее положение.

Стоит сказать, что мы не рекомендуем использовать читы на своём основном аккаунте, если этот аккаунт вам дорог. Даже если чит долго находится в статусе Undetected, то это может измениться в любой момент. Поэтому для игры с читами следует заводить отдельные аккаунты, чтобы потом было не о чем жалеть.

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.



Видео демонстрирующее Геймплэй с софтом для Таркова: