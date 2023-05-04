Подробный гайд к Advanced читу для Dayz

Порядок действий для запуска Advanced Чита для Dayz StandAlone:

После оплаты покупки на сайте вы получаете ключ для активации чита на dayz. Скачайте лоадер чита для dayz sa по этой ссылке . Теперь необходимо убедиться, что всё готово для корректного запуска софта: Во-первых, отключите антивирус и защитник Windows, т.к антивирусные программы препятствуют запуску чита и могут удалить файлы чита.

Отключение защитника Windows( Нажать сюда для открытия )

Во-вторых, вам понадобится USB Flash Drive(флешка) для запуска чита. Рекомендуем использовать именно физическую флешку. Но если у вас её нет, то ниже в инструкции будет гайд по запуску хака через виртуальный USB накопитель;

Также для корректной работы чита необходимо зайти в "Установка и Удаление программ" и удалить Riot Vanguard и Faceit Anticheat, т.к они тоже не дают софту работать;

В чите есть встроенный спуфер, поэтому использовать различные другие спуферы не рекомендуется. Ваш ключ может сломаться из-за этого.

Чит External(экстернал), поэтому работает только в "Безрамочном"(Borderless) режиме экрана. Зайдите в игру без чита и заранее измените эту настройку;

Кроме того, мы рекомендуем обновить DirectX и библиотеки VC Redist. Сделать это можно, скачав этот файл . Качаете папку, запускаете файл Install_all.exe и всё обновится автоматически. Поместите скачанный файл лоадера чита на вашу флешку. Теперь можно переходить к запуску софта. Открывайте лоадер от имени администратора. Для начала вам необходимо нажать любую клавишу, чтобы продолжить процесс запуска. Теперь вставьте купленный вами ключ и нажмите клавишу "Enter". Лоадер может запросить перезапуск или перезапуститься сам. После перезапуска ещё раз вводим ключ. Начинается инжект чита, ждём загрузки. После того как окошко чита исчезло, можно запускать игру. Ждём полной загрузки игры и жмём клавишу "F2" в главном меню Таркова. В случае успешного инжекта в левом верхнем углу экрана появится логотип софта. Меню открывается и скрывается кнопкой Insert.

Встроенный в чит спуфер спуфает ваше железо при инжекте чита. Поэтому использовать сторонние спуферы крайне не рекомендуется. Также чит полностью Stream Proof, поэтому его не будет видно на скриншотах и записи видео, если записывать именно окно игры Dayz.

Видео с запуском и демонстрацией работы чита для Дэйз:

Как запустить приватный чит для Dayz без флешки?

Для запуска без флешки вам необходимо скачать и установить "OSFmount" по данной ссылке . На видео показан запуск другого чита, но с этим софтом запуск через виртуальный USB будет примерно такой же.

Описание функций софта, а также ссылки для повторной покупки вы можете найти на этой странице .

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