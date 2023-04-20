Скачать ВХ чит для Валоранта

Как запустить ВХ для Valorant?
- После успешной оплаты товара на сайте вы получаете ключ для активации чита.
- Для начала рекомендуем подготовиться к запуску:
- В игре следует поставить режим экрана "В Окне без рамки(Полноэкранный в окне, Безрамочный);
- Также нужно отключить Антивирус и Защитник Windows, он может помешать работе чита;
- Настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows , используя программу Defender Control, только так можно гарантировать 100% отключение защитник Windows. Скачать Defender Control можно по этой ссылке ;
- Скачайте лоадер чита по этой ссылке.
- Запускайте лоадер чита и вводим ключ.
- Ждём появления надписи Software started.
- Запускаем Valorant.
- Появится меню. Если меню не работает, перезапустите его, нажав Insert.
Видео с запуском и геймплэем ВХ для Валорант:
Возможные проблемы с ESP для Valorant и способы их решения:
- Если всё запускается корректно, но меню чита не появляется, то скорее всего вы запускаете игру в полноэкранном режиме. Переключите режим экрана в настройках графики игры в Безрамочный режим.
- Если при запуске вы увидите ошибку 603(error 603) или vulnerable driver, то необходимо скачать этот файл. Запустите файл и перезагрузите ПК, после пробуйте запустить чит заново. Также нужно отключить изоляцию ядра и блокировку уязвимых драйверов в защитнике Windows
Скриншот ошибки(Нажмите чтобы открыть)
- Коды ошибок 9A, 22: Удалить Faceit Anti-Cheat (если есть), Выключить Windows Defender, Выключить Брандмауэр, Удалить все анти-вирусы, Переустановить пакеты VC++
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