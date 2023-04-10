Как скачать чамсы для Hunt: Showdown

Как скачать и запустить Hunt: Showdown Chams:
- После успешной оплаты продукта на сайте вы получаете ключ активации чита и ссылку на данную страницу.
- Прежде чем скачивать лоадер и запускать чит, отключите все антивирусы и защитник Windows (Защиту в реальном времени).
Отключение защитника Windows (Нажать сюда для открытия )
- Теперь скачайте лоадер чита по данной ссылке .
- Запускайте лоадер чита. При первом запуске загрузка может быть долгой, от 2 до 7 минут. Пожалуйста, подождите, последующие запуски будут быстрее.
- Выберите игру Hunt и нажмите кнопку "Load" в лоадере.
- Для работы чита требуется включенный оверлей в Discord. Убедитесь, что Discord оверлей включен и запускайте игру.
- Когда в игре увидите уведомление о том, что оверлей Discord загрузился, сверните игру и разверните лоадер чита.
- Нажмите на кнопку "Discord initialized".
- Чит успешно запущен. Открывайте игру и наслаждайтесь игрой с Chams для Hunt: Showdown.
Цвета в Валлхаке для Хант Шоудаун:
- Розовый - игроки;
- Красный - обычные мобы/зомби;
- Желтый - особые зомби и боссы.
Видео с запуском ВХ для Хант:
Описание функций софта, а также ссылки для повторной покупки вы можете найти на этой странице.
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