Как скачать чамсы для Hunt: Showdown

Как скачать и запустить Hunt: Showdown Chams:

  1. После успешной оплаты продукта на сайте вы получаете ключ активации чита и ссылку на данную страницу.
  2. Прежде чем скачивать лоадер и запускать чит, отключите все антивирусы и защитник Windows (Защиту в реальном времени).
    Отключение защитника Windows (Нажать сюда для открытия )
    1. раст макрос
    2. RUST макросы
  3. Теперь скачайте лоадер чита по данной ссылке .
  4. Запускайте лоадер чита. При первом запуске загрузка может быть долгой, от 2 до 7 минут. Пожалуйста, подождите, последующие запуски будут быстрее.
  5. Выберите игру Hunt и нажмите кнопку "Load" в лоадере.
  6. Для работы чита требуется включенный оверлей в Discord. Убедитесь, что Discord оверлей включен и запускайте игру.
  7. Когда в игре увидите уведомление о том, что оверлей Discord загрузился, сверните игру и разверните лоадер чита.
  8. Нажмите на кнопку "Discord initialized".
  9. Чит успешно запущен. Открывайте игру и наслаждайтесь игрой с Chams для Hunt: Showdown.

Цвета в Валлхаке для Хант Шоудаун:

  • Розовый - игроки;
  • Красный - обычные мобы/зомби;
  • Желтый - особые зомби и боссы.

Видео с запуском ВХ для Хант:


Описание функций софта, а также ссылки для повторной покупки вы можете найти на этой странице.
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