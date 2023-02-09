Как скачать и запустить чит для Dark and Darker

На данной странице представлена инструкция по запуску и активации чита для Dark and Darker.

Как запустить читы для Dark and Darker:

После завершения оплаты товара вы получаете ключ активации продукта. Перед переходом к загрузе и запуску чита нужно убедиться, что всё для этого готово: необходимо отключить все антивирусы на вашем ПК, а также Защитник виндовс (именно защиту в реальном времени);

(именно защиту в реальном времени); удалить античиты FaceIT AC и Riot Vanguard(античит игры валорант) через "Установка и удаление программ".

Настоятельно рекомендуем отключать антивирус , используя программу Defender Control, только так можно гарантировать 100% отключение защитника Windows. Скачать Defender Control можно по этой ссылке . Теперь скачиваем лоадер чита по данной ссылке . Также необходимо добавить игру в Steam, это является обязательным условием для работы чита.

Для этого открываем Steam -> Библиотека -> Добавить Игру -> Добавить стороннюю игру. В списке доступных для добавления приложений выбираем Blacksmith(Dark and Darker).





Теперь нужно зайти в параметры запуска игры в Blacksmith и добавить туда '-dx11', для того чтобы игра запускалась через Directx 11. Для этого открываем Blacksmith - > Settings -> Game - > Launch Option. Далее вписываем -dx11 в строку Launch Option.



Убедитесь, что игра в данный момент закрыта. Запуск софта при запущенной игре запрещён. Запускаем загруженный ранее файл от имени администратора. При первом запуске загрузка может быть дольше обычного. Для активации ключа жмём по кнопке "Activation key" и вводим туда полученный после покупки ключ . В списке доступных игр выбирайте Dark and Darker и жмите Load. Теперь запускайте игру. После полной загрузки игры меню чита откроется автоматически. Для того чтобы скрыть/открыть меню чита используется клавиша Insert.

Что делать если возникли проблемы при запуске софта для Dark and Darker:

Необходимо удалить античиты FaceIT и Riot Vanguard(Античит игры Валорант). Их необходимо удалять через "Установка и Удаление Программ", нельзя просто удалить ярлык или папку с античитом.

Все антивирусы должны быть отключены, а также необходимо отключить защитник Windows.(Защиту в Реальном времени). Отключение защитника Windows ( Нажать сюда для открытия )

Наш чит работает только на Windows 10 и Windows 11, в приоритете более новые версии данных OC. Если у вас на компе старая сборка Windows 10, то вам стоит обновиться до более новой(21H2 к примеру).

В некоторых случаях ваш компьютер может испытывать проблемы в установке соединения с нашим сервером. Попробуйте запускать софт со включенным VPN. Если всё успешно запустится, то потом в игре можно будет выключить ВПН после успешного инжекта.

Если у вас какие-то трудности с активацией ключ или ваша подписка вдруг пропала, тогда вам стоит обратиться к нашей технической поддержке и мы постараемся оперативно разобраться в вашей ситуации.

Меню чита после успешного запуска выглядит так:Если чит показывает, что на точке должен быть портал, но вы его там не видите, то это означает, что портал там скоро появится.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК

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