Инструкция по использованию и запуску чита для Dayz от Wh-Satano

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску приватного чита для Dayz Standalone

Инструкция по активации ключа и запуску чита для Dayz:


  • 1. После оплаты вы получаете лицензионный ключ для активации товара.
  • 2. Перед запуском чита, вам нужно убедиться, что всё готово для этого:
    • Удалить Faceit AC(Фейсит античит) и Riot Vanguard(античит игры Валорант) через удаление программ;
    • Discord должен быть запущен, а в настройках дискорда должен быть активен внутриигровой оверлэй.
      настройка дикорд пабг
    • Также обязательно отключите антивирус и защитник Windows, т.к они могут помешать как загрузке чита, так и его запуску.
    • Настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows, используя программу Defender Control, только так можно гарантировать 100% отключение защитник Windows. Скачать Defender Control можно по этой ссылке .
  • 3. Теперь скачиваем лоадер чита по данной ссылке .
  • 4. Убедиться в том, что игра закрыта. Запускать чит при запущенной игре строго запрещено.
  • 5. Запускаем скачанный файл. Антивирус должен быть отключен, а также обязательно запускаем файл от имени администратора. Первый запуск может длиться 2-7 минут.
  • 6. Для активации ключа жмём по кнопке "Activation key" и вводим туда полученный после покупки ключ.
  • 7.Выбираем в списке доступных игр Dayz SA и жмём Load.
  • 8. Запускайте игру. После загрузки игры и активации оверлея дискорда нужно свернуть игру и нажать кнопку 'Discord initialized' в окошке лоадера. Откроется меню чита, далее Меню - клавиша Insert.
Если в игре установлен русский язык, то все предметы и большинство объектов чит также будет показывать вам на русском языке. В меню чита русский язык включается через функцию Language(по умолчанию стоит English). В софте поддерживаются города из карты Чернарусь, а также города из Livonia DLC.

Если вы всё делаете по инструкции, но чит не запускается корректно, то проверьте следующее:

  • Все антивирусы должны быть отключены, а также необходимо отключить защитник Windows.(Защиту в Реальном времени).
    Отключение защитника Windows(Нажать сюда для открытия)
    1. отключите защиту Windows
    2. отключите защиту
  • Необходимо удалить античиты FaceIT и Riot Vanguard(Античит игры Валорант). Античиты необходимо удалять через "Установка и Удаление Программ", нельзя просто удалить ярлык или папку с античитом.
  • Наш чит работает только на Windows 10 и Windows 11, в приоритете более новые версии данных OC. Если у вас старая сборка Windows 10, то вам стоить обновиться до более новой(21H2 к примеру).
  • Discord должен быть запущен, а в настройках дискорда должен быть включен внутриигровой оверлэй.
  • Также может быть такое, что ваш ПК не может установить соединение с нашим сервером. В таком случае вам следует попробовать использовать VPN при запуске чита.
  • Если не получается активировать ваш ключ и вы видите ошибку, то вам нужно обратиться в тех. поддержку за помощью. Также не стоит забывать, что каждый ключ привязывается к 1 ПК, вы не сможете использовать один и тот же ключ на нескольких разных компьютерах.

Видео с запуском и геймплеем данного чита для дэйзи:



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Приятной игры, ждём ваших последующих покупок и хороших отзывов!