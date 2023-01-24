Гайд по запуску Rage чита для Escape From Tarkov

На данной странице представлена подробная инструкция по запуску этого чита.
Инструкция по запуску рейдж мультихака для Escape From Tarkov:
- После оплаты товара, вы получите ключ активации продукта(чита).
- Перед загрузкой и запуском софта отключите Защитник WIndows(Защиту в реальном времени), т.к антивирус препятствует загрузке файлов чита и его корректной работе.
- Скачайте лоадер софта по данной ссылке . Для загрузки лоадера будет необходимо ввести свой ключ.
- Теперь нужно отключить антивирус(если вы не сделали этого раньше) и запустить скачанный лоадер от имени администратора. Перед вами появится окошко с полем для ввода ключа.
- Вставьте полученный при покупке ключ в поле "license key" и нажмите "Activate".
- После недолгой загрузки вы увидите надпись "Successfully activated" и перед вами появится другое окно. Здесь можно посмотреть статус чита, дату последнего обновления и количество оставшихся у вас дней.
- Для активации софта необходимо нажать "Inject". После нажатия "Inject" появится черное окошко, которое сообщит вам, что нужно запустить игру.
- Запускаем Escape From Tarkov через BSG Launcher, ждём пока главное меню полностью прогрузится. Сворачиваем игру и жмём клавишу "Enter" в черном окошке.
- В случае успешного инжекта черное окошко пропадёт. Вновь разворачиваем игру. Меню чита появится в игре через 10-15 секунд.
При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.
Видео показывающее запуск чита таркова + геймплей:
Возможные проблемы с читом для EFT и пути их решения:
- Unspected error - в случае появления данной ошибки просто перезапустите лоадер чита несколько раз.
- Unrecognized response - в случае если видите это сообщение, попробуйте запускать лоадер софта с использованием VPN.
- Если что-то идёт не так, то ещё раз убедитесь, что вы отключили Защитник Windows и прочие антивирусы. Антивирусы мешают как загрузке файлов чита, так и его дальнейшей корректной работе.
Отключение защитника Windows (Нажать сюда для открытия)
- Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. EFT Rage Чит работает только с Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22h2) и Windows 11 (21H2, 22h2, 23h2).
- Также рекомендуем отключить UAC для предотвращения возможных проблем.
- Также стоит отметить, что EFT Rage Hack не будет работать на вашем ПК, если у вас процессор AMD FX или Intel Xeon.
- Ваш процессор обязательно должен поддерживать AVX2 инструкции. Если ваш ЦП не поддерживает AVX2, то софт, к сожалению, у вас работать не будет. Проверить поддерживает ли ваш процессор AVX2 можно скачав бесплатную программу CPU-Z. Если в строке Instructions есть AVX2, то чит будет у вас работать. AVX2 поддерживается большинством современных процессоров для ноутбуков и ПК выпущенных после 2014 года.
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК
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