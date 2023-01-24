Гайд по запуску Rage чита для Escape From Tarkov

На данной странице представлена подробная инструкция по запуску этого чита.

Инструкция по запуску рейдж мультихака для Escape From Tarkov:

После оплаты товара, вы получите ключ активации продукта(чита). Перед загрузкой и запуском софта отключите Защитник WIndows(Защиту в реальном времени), т.к антивирус препятствует загрузке файлов чита и его корректной работе. Скачайте лоадер софта по данной ссылке . Для загрузки лоадера будет необходимо ввести свой ключ. Теперь нужно отключить антивирус(если вы не сделали этого раньше) и запустить скачанный лоадер от имени администратора. Перед вами появится окошко с полем для ввода ключа. Вставьте полученный при покупке ключ в поле "license key" и нажмите "Activate". После недолгой загрузки вы увидите надпись "Successfully activated" и перед вами появится другое окно. Здесь можно посмотреть статус чита, дату последнего обновления и количество оставшихся у вас дней. Для активации софта необходимо нажать "Inject". После нажатия "Inject" появится черное окошко, которое сообщит вам, что нужно запустить игру. Запускаем Escape From Tarkov через BSG Launcher, ждём пока главное меню полностью прогрузится. Сворачиваем игру и жмём клавишу "Enter" в черном окошке. В случае успешного инжекта черное окошко пропадёт. Вновь разворачиваем игру. Меню чита появится в игре через 10-15 секунд.

Клавиша для вызова Меню -

При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.

Видео показывающее запуск чита таркова + геймплей:

Возможные проблемы с читом для EFT и пути их решения:

Unspected error - в случае появления данной ошибки просто перезапустите лоадер чита несколько раз.

Unrecognized response - в случае если видите это сообщение, попробуйте запускать лоадер софта с использованием VPN.

Если что-то идёт не так, то ещё раз убедитесь, что вы отключили Защитник Windows и прочие антивирусы. Антивирусы мешают как загрузке файлов чита, так и его дальнейшей корректной работе.

Отключение защитника Windows ( Нажать сюда для открытия )

Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. EFT Rage Чит работает только с Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22h2) и Windows 11 (21H2, 22h2, 23h2).

Также рекомендуем отключить UAC для предотвращения возможных проблем.

Также стоит отметить, что EFT Rage Hack не будет работать на вашем ПК, если у вас процессор AMD FX или Intel Xeon.

Ваш процессор обязательно должен поддерживать AVX2 инструкции. Если ваш ЦП не поддерживает AVX2, то софт, к сожалению, у вас работать не будет. Проверить поддерживает ли ваш процессор AVX2 можно скачав бесплатную программу CPU-Z. Если в строке Instructions есть AVX2, то чит будет у вас работать. AVX2 поддерживается большинством современных процессоров для ноутбуков и ПК выпущенных после 2014 года.

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

