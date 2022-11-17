Скачать чит для Call of Duty: Modern Warfare 2 / DMZ / WZ2 / MW3

На данной странице представлена подробная инструкция по запуску этого чита.
Также процесс запуска хака показан на видео ниже.
Если планируете использовать наш софт в связке с каким-то спуфером, то запускайте спуфер после активации ключа.
Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК
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Инструкция по запуску чита для Call of Duty: Modern Warfare 2 и MW3:
- После оплаты товара вы получите ключ активации продукта(чита).
- Скачайте лоадер софта по данной ссылке .
- Теперь нужно отключить антивирус и запустить скачанный лоадер от имени администратора. Кроме того, не стоит запускать лоадер при запущенной игре, иначе вы сильно рискуете получить бан.
- Вставьте полученный при покупке ключ в лоадер. (После первой активации ключа лоадер может закрыться, его придется запустить заново.)
- Вам будет предложено выбрать игру в которую вы собираетесь играть. MW2 / WZ2 или MW3.
- Лоадер начнет подготовку к запуску. После издаст звуковой сигнал и закроется. Это значит, что вы должны запускать игру.
- Запускайте игру. Меню вызывается клавишей Home.
Также процесс запуска хака показан на видео ниже.
Если планируете использовать наш софт в связке с каким-то спуфером, то запускайте спуфер после активации ключа.
Почему может не работать чит для Warzone 2.0:
- Данный хак работает во всех режимах экрана, но мы рекомендуем использовать Безрамочный(Borderless);
- Для корректной работы чита обязательно следует отключить Защитник Windows(Именно защиту в реальном времени) и другие антивирусы, если они установлены на ваш ПК;
Отключение защитника Windows (Нажать сюда для открытия)
- Также следует через "Установка и удаление Программ" удалить Faceit Anticheat и Riot Vanguard(античит игры Valorant) с вашего ПК, данные античиты препятствуют работе любых читов на компьютере.
- Убедитесь, что у вас подходящая версия Windows. Наш хак для Call Of Duty работает со следующими Windows: Windows 10 [2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22h2], Windows 11 [21H2, 22H2].
- Почему лоадер чита выдает ошибку "Failed to send GET request" после запуска или при инжекте? Эта ошибка появляется в случаях, когда есть проблемы с соединением с нашими серверами. Если с вашим интернетом всё в порядке, то попробуйте запускать чит с включенным VPN. Если и это не поможет, то возможны и проблемы на нашей стороне.
- Если у вас ошибка "Failed to query storage", то, скорее всего, она вызвана спуфером который вы используете. Ваш спуфер конфликтует с нашим читом и не даёт ему корректно запуститься. Пробуйте запускать спуфер после чита.
Видео с демонстрацией запуска и геймплэя софта для Варзон 2.0:
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Как установить WarZone 2.0 в России в 2022 году:Не смотря на то, что игра доступна в российском магазине Steam, пользователи из России сталкиваются с проблемами при загрузке игры. Ниже будет описан порядок действий для загрузки игры через стим.
- Сначала необходимо полностью закрыть Steam.
- Теперь запустите любой VPN и подключитесь к серверам расположенным в Европе/США или любой другой стране кроме РФ. Желательно выбирать сервера с наиболее высоким качеством соединения.
- Теперь, после того как вы подключились к ВПН, запускайте Steam. Добавляйте игру в библиотеку, начнётся загрузка. Если скорость скачки будет медленная, то можете зайти в Steam в Настройки -> Загрузки -> Регион для загрузки и попробовать поменять там регион. Попробуйте ставить регионы, которые находятся ближе к тем серверам VPN к которым вы подключились.
- После окончания процесса загрузки игры вы можете отключать VPN и запускать игру. ВПН нужен только для загрузки игры или обновлений для неё. Также к вашему Steam аккаунту обязательно должен быть привязан номер телефона, иначе поиграть в COD MW2 не получится.
Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК
Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.
С нетерпением ждём ваших отзывов и последующих покупок!