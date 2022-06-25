Как запустить чит для ARK: Survival Evolved

На данной странице представлена инструкция по запуску и активации чита для ARK.



Как запустить читы на ARK:

После завершения оплаты товара вы получаете ключ активации продукта. Перед переходом к загрузе и запуску чита нужно убедиться, что всё для этого готово: необходимо отключить все антивирусы на вашем ПК, а также защитник виндовс(именно защиту в реальном времени);

удалить античиты FaceIT AC и Riot Vanguard(античит игры валорант) через "Установка и удаление программ". Теперь скачиваем лоадер чита по данной ссылке . Убедитесь, что игра в данный момент закрыта. Запуск софта при запущенной игре запрещён. Запускаем загруженный ранее файл от имени администратора. При первом запуске загрузка может быть дольше обычного. После завершения загрузки жмём по кнопке "Activation key" и вводим туда полученный после покупки ключ и жмём Activate. Выбираем в списке доступных игр ARK и жмём Load. После запуска и полной загрузки игры ждём немного. Появится надпись название игры в верхней части экрана, это значит, что хак инжектнулся успешно. Для вызова и сокрытия меню используется клавиша Insert.

Запуска софта на Epic Games версии ARK:

Активация ключа и требования к системе аналогичны оригинальной инструкции для Steam. Её вы можете видеть выше. Отличаются несколько других моментов в процессе запуска чита. Откройте лоадер и дождитесь того этапа, где необходимо выбрать игру(чит) для инжекта. Теперь необходимо открыть Steam. И во вкладке Библиотека нажать "Добавить игру". Выбирайте "Добавить стороннюю игру" и добавьте Epic Games в вашу библиотеку Стим. Запустите Epic Games через библиотеку стима. Теперь откройте ARK уже через Epic Games Launcher. Полностью закройте Epic Games Launcher. Выберите ARK в лоадере чита и произведите инжект.

Что делать если возникли проблемы при запуске софта для АРК:

Необходимо удалить античиты FaceIT и Riot Vanguard(Античит игры Валорант). Их необходимо удалять через "Установка и Удаление Программ", нельзя просто удалить ярлык или папку с античитом.

Все антивирусы должны быть отключены, а также необходимо отключить защитник Windows.(Защиту в Реальном времени). Отключение защитника Windows ( Нажать сюда для открытия )

Наш чит работает только на Windows 10 и Windows 11, в приоритете более новые версии данных OC. Если у вас на компе старая сборка Windows 10, то вам стоит обновиться до более новой(21H2 к примеру).

В некоторых случаях ваш компьютер может испытывать проблемы в установке соединения с нашим сервером. Попробуйте запускать софт со включенным VPN. Если всё успешно запустится, то потом в игре можно будет выключить ВПН после успешного инжекта.

Если у вас какие-то трудности с активацией ключ или ваша подписка вдруг пропала, тогда вам стоит обратиться к нашей технической поддержке и мы постараемся оперативно разобраться в вашей ситуации.