Как запустить чит для ARK: Survival Evolved

На данной странице представлена инструкция по запуску и активации чита для ARK.
Как запустить читы на ARK:
- После завершения оплаты товара вы получаете ключ активации продукта.
- Перед переходом к загрузе и запуску чита нужно убедиться, что всё для этого готово:
- необходимо отключить все антивирусы на вашем ПК, а также защитник виндовс(именно защиту в реальном времени);
- удалить античиты FaceIT AC и Riot Vanguard(античит игры валорант) через "Установка и удаление программ".
- Теперь скачиваем лоадер чита по данной ссылке .
- Убедитесь, что игра в данный момент закрыта. Запуск софта при запущенной игре запрещён.
- Запускаем загруженный ранее файл от имени администратора. При первом запуске загрузка может быть дольше обычного.
- После завершения загрузки жмём по кнопке "Activation key" и вводим туда полученный после покупки ключ и жмём Activate.
- Выбираем в списке доступных игр ARK и жмём Load.
- После запуска и полной загрузки игры ждём немного. Появится надпись название игры в верхней части экрана, это значит, что хак инжектнулся успешно. Для вызова и сокрытия меню используется клавиша Insert.
Запуска софта на Epic Games версии ARK:
- Активация ключа и требования к системе аналогичны оригинальной инструкции для Steam. Её вы можете видеть выше. Отличаются несколько других моментов в процессе запуска чита.
- Откройте лоадер и дождитесь того этапа, где необходимо выбрать игру(чит) для инжекта.
- Теперь необходимо открыть Steam. И во вкладке Библиотека нажать "Добавить игру". Выбирайте "Добавить стороннюю игру" и добавьте Epic Games в вашу библиотеку Стим.
- Запустите Epic Games через библиотеку стима.
- Теперь откройте ARK уже через Epic Games Launcher.
- Полностью закройте Epic Games Launcher.
- Выберите ARK в лоадере чита и произведите инжект.
Что делать если возникли проблемы при запуске софта для АРК:
- Необходимо удалить античиты FaceIT и Riot Vanguard(Античит игры Валорант). Их необходимо удалять через "Установка и Удаление Программ", нельзя просто удалить ярлык или папку с античитом.
- Все антивирусы должны быть отключены, а также необходимо отключить защитник Windows.(Защиту в Реальном времени).
Отключение защитника Windows (Нажать сюда для открытия)
- Наш чит работает только на Windows 10 и Windows 11, в приоритете более новые версии данных OC. Если у вас на компе старая сборка Windows 10, то вам стоит обновиться до более новой(21H2 к примеру).
- В некоторых случаях ваш компьютер может испытывать проблемы в установке соединения с нашим сервером. Попробуйте запускать софт со включенным VPN. Если всё успешно запустится, то потом в игре можно будет выключить ВПН после успешного инжекта.
- Если у вас какие-то трудности с активацией ключ или ваша подписка вдруг пропала, тогда вам стоит обратиться к нашей технической поддержке и мы постараемся оперативно разобраться в вашей ситуации.
Видео с запуском и демонстрацией работы чита для ARK:
Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК
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