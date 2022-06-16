Инструкция по запуску EFT Chams

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску данного софта для EFT, а также его версии для EFT: Arena.

Инструкция по запуску ВХ(Чамсов) для таркова:

  1. После оплаты товара вы получаете лицензионный ключ активации продукта.
  2. Теперь вам необходимо скачать лоадер чита по данной ссылке . Для загрузки лоадера понадобится ввести свой лицензионный ключ.
  3. Открываем лоадер и вставляем туда полученный после оплаты ключ.
  4. Дожидаемся появления надписи "Press F2 in game menu".
  5. Запускаем игру, дожидаемся полной загрузки и нажимаем клавишу F2.
  6. В лоадере софта появится надпись "Inject successful".
  7. Запуск и инжект прошли успешно, после захода на сервер чамсы будут работать.

Если вы хотите использовать данный софт со спуфером, то всегда сначала запускайте чит, а потом спуфер, т.к иначе собьётся привязка и вы не сможете запустить программу повторно. Также для повторного запуска со спуфером придётся перезагрузить ваш ПК.

При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.

Видео с запуском и демонстрацией чамсов для ЕФТ:

Видео с запуском и демонстрацией чамсов для EFT Arena:

Решение возможных проблем при запуске чамсов на тарков:

  • Удалите Faceit античит и Riot Vanguard используя "Установка и удаление программ". Античиты препятствуют работе читов;
  • Отключите все антивирусы на компьютере, а также полностью отключите Защитник Windows(Защита в реальном времени).
    Отключение защитника Windows (Нажать сюда для открытия)
    1. лол скрипт
    2. лига легенд скрипт
  • Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. EFT Chams работает только с Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22h2) и Windows 11 (21H2, 22h2, 23h2).
  • Если при запуске вы увидите ошибку vulnerable driver, то необходимо скачать этот файл. Запустите файл и перезагрузите ПК, после пробуйте запустить чит заново. Также нужно отключить изоляцию ядра и блокировку уязвимых драйверов в защитнике Windows.
  • Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
    1. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
    2. В открывшемся окне отключите все параметры.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе Вконтакте
Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.
Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!