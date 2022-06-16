Инструкция по запуску EFT Chams

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску данного софта для EFT, а также его версии для EFT: Arena.
Инструкция по запуску ВХ(Чамсов) для таркова:
- После оплаты товара вы получаете лицензионный ключ активации продукта.
- Теперь вам необходимо скачать лоадер чита по данной ссылке . Для загрузки лоадера понадобится ввести свой лицензионный ключ.
- Открываем лоадер и вставляем туда полученный после оплаты ключ.
- Дожидаемся появления надписи "Press F2 in game menu".
- Запускаем игру, дожидаемся полной загрузки и нажимаем клавишу F2.
- В лоадере софта появится надпись "Inject successful".
- Запуск и инжект прошли успешно, после захода на сервер чамсы будут работать.
Если вы хотите использовать данный софт со спуфером, то всегда сначала запускайте чит, а потом спуфер, т.к иначе собьётся привязка и вы не сможете запустить программу повторно. Также для повторного запуска со спуфером придётся перезагрузить ваш ПК.
При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.
Видео с запуском и демонстрацией чамсов для ЕФТ:
Видео с запуском и демонстрацией чамсов для EFT Arena:
Решение возможных проблем при запуске чамсов на тарков:
- Удалите Faceit античит и Riot Vanguard используя "Установка и удаление программ". Античиты препятствуют работе читов;
- Отключите все антивирусы на компьютере, а также полностью отключите Защитник Windows(Защита в реальном времени).
Отключение защитника Windows (Нажать сюда для открытия)
- Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. EFT Chams работает только с Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22h2) и Windows 11 (21H2, 22h2, 23h2).
- Если при запуске вы увидите ошибку vulnerable driver, то необходимо скачать этот файл. Запустите файл и перезагрузите ПК, после пробуйте запустить чит заново. Также нужно отключить изоляцию ядра и блокировку уязвимых драйверов в защитнике Windows.
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе Вконтакте
Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.
Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!