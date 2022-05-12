Приватный Мультихак для Vampire: The Masquerade – Bloodhunt - Инструкция по запуску

На данной странице представлена инструкция по запуску и активации чита для Vampire: The Masquerade – Bloodhunt.
- После оплаты товара, вы получите ключ активации продукта(чита).
- Скачайте лоадер по данной ссылке
- Теперь нужно отключить антивирус и запустить скачанный лоадер от имени администратора.
- Вставьте полученный при покупке ключ в лоадер. (После первой активации ключа лоадер может закрыться, его придется запустить заново.)
- Лоадер начнет подготовку к запуску, признаком того ,что можно переходить к инжекту, будет служить сообщение "Press any key to continue".
- После появления "If Game Initialized - Press any key to continue" - запускайте игру в режиме dx11 и ждите пока она запустится до конца.
- Далее разворачиваем окошко лоадера и жмём Enter. Вы увидите сообщение Succsess и окно лоадера закроется.
- Чит успешно запущен. Меню вызывается клавишей Home.
Если возникнут проблемы с запуском, то проверьте следующие пункты:
- Отключить Windows Defender(Защита в реальном времени).
- Отключить Smart Screen.
- Отключить Secure boot(В биос).
- Удалить античиты Faceit и Vanguard(Через удаление программ).
- Убедитесь что запускаете игру через DirectX 11.
- Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. Данный софт работает только на Windows 10 [1903, 1909, 2004, 20 H1, 20 H2, 21 H1, 21H2].
Видео с запуском и демонстрацией работы чита для Vampire: The Masquerade – Bloodhunt:
Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК
Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.
С нетерпением ждём ваших отзывов и последующих покупок!