Приватный Мультихак для Vampire: The Masquerade – Bloodhunt - Инструкция по запуску

На данной странице представлена инструкция по запуску и активации чита для Vampire: The Masquerade – Bloodhunt.

  1. После оплаты товара, вы получите ключ активации продукта(чита).
  2. Скачайте лоадер по данной ссылке
  3. Теперь нужно отключить антивирус и запустить скачанный лоадер от имени администратора.
  4. Вставьте полученный при покупке ключ в лоадер. (После первой активации ключа лоадер может закрыться, его придется запустить заново.)
  5. Лоадер начнет подготовку к запуску, признаком того ,что можно переходить к инжекту, будет служить сообщение "Press any key to continue".
  6. После появления "If Game Initialized - Press any key to continue" - запускайте игру в режиме dx11 и ждите пока она запустится до конца.
  7. Далее разворачиваем окошко лоадера и жмём Enter. Вы увидите сообщение Succsess и окно лоадера закроется.
  8. Чит успешно запущен. Меню вызывается клавишей Home.
Также процесс запуска показан на видео ниже.
Если возникнут проблемы с запуском, то проверьте следующие пункты:
  1. Отключить Windows Defender(Защита в реальном времени).
  2. Отключить Smart Screen.
  3. Отключить Secure boot(В биос).
  4. Удалить античиты Faceit и Vanguard(Через удаление программ).
  5. Убедитесь что запускаете игру через DirectX 11.
  6. Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. Данный софт работает только на Windows 10 [1903, 1909, 2004, 20 H1, 20 H2, 21 H1, 21H2].

Видео с запуском и демонстрацией работы чита для Vampire: The Masquerade – Bloodhunt:


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