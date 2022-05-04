EFT Приватный рейдж чит - Инструкция по активации и запуску софта

На данной странице представлена инструкция по запуску и активации чита для EFT
Как запустить легендарный рейдж чит для ЕФТ?
- После оплаты товара, вы получите ключ активации продукта(чита).
- Скачайте лоадер по данной ссылке
- Теперь нужно отключить антивирус и запустить скачанный лоадер от имени администратора. Также рекомендуем зайти в игру без чита и поставить Оконный(Windowed) режим экрана, чтобы чит работал корректно.
- Вставьте полученный после покупки ключ и нажмите "Activate". После активации ключа появится информация о вашей подписке и возможность инжекта.
- Жмите "Inject". После нажатия окошко лоадера скроется. Также на данном этапе чит предложит вам спуфнуться(подменить данные вашего железа, чтобы обойти жд бан или предотвратить его получение).
- Снизу появится зеленый прямоугольник с текстом - это значит, что пора запускать игру.
- Запускаете игру и в главном меню игры зажимаете клавишу Shift.
- Появится меню чита. Различные вкладки открываются на клавиши Home/Insert/F1. Больше информации можно найти в самом чите, а также спросить у нашей поддержки.
Горячие клавиши для управления читом тарков:
- На Home открывается маленькое (зелёное) меню.
- На F1 открывается фильтр лута.
- На F2 включается и выключается аимбот
- На F3 включается и отключается отображение лута.
- На F4 включается тепловизор.
- На F5 погода меняется на солнечный день.
- На F6 показываются выходы с локации.
- На F7 включение функции лутания через стены.
- Ctrl - альтернативный режим работы аимбота, будет целиться в живот.
- Afl+F3 - показать/скрывать все элементы есп(вх).
- F8 - добавить тиммейта в список исключений для аима(нужно навести на товарища прицел и нажать F8).
- F9 - убрать все исключения.
Если возникнут проблемы с запуском, то проверьте следующие пункты:
- Отключить Windows Defender(Защита в реальном времени).
- Отключить Smart Screen.
- Отключить Secure boot(В биос).
- Удалить античиты Faceit и Vanguard(Через удаление программ).
Видео с запуском и демонстрацией работы чита для EFT:
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