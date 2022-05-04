EFT Приватный рейдж чит - Инструкция по активации и запуску софта

На данной странице представлена инструкция по запуску и активации чита для EFT





Как запустить легендарный рейдж чит для ЕФТ?

После оплаты товара, вы получите ключ активации продукта(чита).

Скачайте лоадер по данной ссылке

Теперь нужно отключить антивирус и запустить скачанный лоадер от имени администратора. Также рекомендуем зайти в игру без чита и поставить Оконный(Windowed) режим экрана, чтобы чит работал корректно.

Вставьте полученный после покупки ключ и нажмите "Activate". После активации ключа появится информация о вашей подписке и возможность инжекта.

Жмите "Inject". После нажатия окошко лоадера скроется. Также на данном этапе чит предложит вам спуфнуться(подменить данные вашего железа, чтобы обойти жд бан или предотвратить его получение). Снизу появится зеленый прямоугольник с текстом - это значит, что пора запускать игру.

Запускаете игру и в главном меню игры зажимаете клавишу Shift.

Появится меню чита. Различные вкладки открываются на клавиши Home/Insert/F1. Больше информации можно найти в самом чите, а также спросить у нашей поддержки.



Горячие клавиши для управления читом тарков:

На Home открывается маленькое (зелёное) меню.

На F1 открывается фильтр лута.

На F2 включается и выключается аимбот

На F3 включается и отключается отображение лута.

На F4 включается тепловизор.

На F5 погода меняется на солнечный день.

На F6 показываются выходы с локации.

На F7 включение функции лутания через стены.

Ctrl - альтернативный режим работы аимбота, будет целиться в живот.

Afl+F3 - показать/скрывать все элементы есп(вх).

F8 - добавить тиммейта в список исключений для аима(нужно навести на товарища прицел и нажать F8).

F9 - убрать все исключения.

Отключить Windows Defender(Защита в реальном времени). Отключить Smart Screen. Отключить Secure boot(В биос). Удалить античиты Faceit и Vanguard(Через удаление программ).

Также процесс запуска показан на видео ниже.Если возникнут проблемы с запуском, то проверьте следующие пункты:Список функций которые работают или не работают в данный момент постоянно меняется. Это делается в целях безопасности!

Видео с запуском и демонстрацией работы чита для EFT:

