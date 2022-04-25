Как скачать и запустить приватный чит для Dayz SA от Wh-Satano и Dullwave

На данной странице представлена инструкция по запуску и активации чита для DayZ.



Гайд Как правильно запустить хак для Дэйз:

После оплаты товара, вы получите ключ активации продукта(чита). Скачайте лоадер софта по данной ссылке . Теперь нужно отключить антивирус и запустить скачанный лоадер от имени администратора. Вставьте полученный при покупке ключ в лоадер. (После первой активации ключа лоадер может закрыться, его придется запустить заново.) Лоадер начнет подготовку к запуску, признаком того ,что можно переходить к инжекту, будет служить сообщение "Press any key to continue". После появления "If Game Initialized - Press any key to continue" - запускайте игру и ждите пока она запустится до конца. Далее разворачиваем окошко лоадера и жмём Enter. Вы увидите сообщение Succsess и окно лоадера закроется. Чит успешно запущен. Меню вызывается клавишей Tab.

Клавиша для активации No Clip - F7.

Чтобы аимбот не работал на ваших друзей, их необходимо добавить в список друзей. Для этого нужно навестись на игрока и нажать Ctrl + F. Расстояние между вами и целью должно быть не более 5 метров.

Чтобы телепортировать труп к себе нужно навестись на него и нажать ПКМ(В базовом КФГ). Вы можете телепортировать трупы на дистанции не более 100 метров.

Panic Key - F3. Активация Panic Key полностью отключает чит.

Если возникнут проблемы с запуском чита для Дэйз, то проверьте следующие пункты:

Обязательно отключите все антивирусы на вашем ПК.

Необходимо отключить Защитник WIndows(Защиту в реальном времени).

Отключите Secure Boot(режим безопасной загрузки) в BIOS.

Удалите FaceIT античит и Riot Vanguard(античит игры Valorant) используя "Установка и удаление программ".

Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. Данный софт работает только на Windows 10 (1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2) . Более старые версии Windows 10 не поддерживаются программой.

. Более старые версии Windows 10 не поддерживаются программой. Если вы собираетесь использовать наш хак вместе с каким-либо спуфером, то всегда сначала запускайте чит, а только потом спуфер. Т.к наш чит привязывается к данным вашего ПК, а спуфер их меняет, то после запуска спуфера вы не сможете запустить софт.

Также процесс запуска софта показан на видео ниже.Видео с запуском и демонстрацией работы мультихака для DayZ:

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