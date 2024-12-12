Гайд к софту Dull для Marvel Rivals

На данной странице расположена инструкция для чита Dullwave для Marvel Rivals.

Как скачать и запустить софт?

После успешной оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную страницу и ссылку на лоадер. Скачайте лоадер чита по ссылке, которую вы получили вместе с ключом. Убедитесь, что перед запуском лоадера игра не запущена, в противном случае есть вероятность блокировки! Теперь нужно отключить антивирус и запустить скачанный лоадер от имени администратора. Вставьте полученный при покупке ключ в лоадер. (После первой активации ключа лоадер может закрыться, его придется запустить заново.) Лоадер начнет подготовку к запуску, признаком того ,что можно переходить к инжекту, будет служить сообщение "Press start game and press F2 in main menu, have fun :)". Также лоадер издаст звуковой сигнал и закроется. Запускайте игру и ждите пока главное меню полностью прогрузится. В главном меню нажмите клавишу F2. Чит успешно запущен. Меню вызывается клавишей Home.

Также рекомендуется запускать чит с флешки (USB Flash Drive) и извлекать флешку после закрытия окна лоадера, это значительно снизит риск получения бана.

Что делать, если не работает?:

Обязательно отключите все антивирусы на вашем ПК.

Необходимо отключить Защитник WIndows(Защиту в реальном времени).

Отключите Secure Boot(режим безопасной загрузки) в BIOS.

Удалите FaceIT античит и Riot Vanguard(античит игры Valorant) используя "Установка и удаление программ".

Если вы собираетесь использовать наш хак вместе с каким-либо спуфером, то всегда сначала запускайте чит, а только потом спуфер. Т.к наш чит привязывается к данным вашего ПК, а спуфер их меняет, то после запуска спуфера вы не сможете запустить софт.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК

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