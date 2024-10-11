Инструкция к софту Alcatraz для EFT

На данной странице размещена инструкция по запуску софта EFT Alcatraz.

Как скачать и запустить Алькатрац.

После оплаты товара в нашем магазине вы получаете лицензионный ключ для активации подписки на чит. Скачайте лоадер для запуска чита по этой ссылке. Для загрузки вам понадобится ввести свой ключ. Рекомендуем перед запуском зайти в игру без чита и установить "Borderless (Безрамочный)" режим экрана. Запустите лоадер чита от имени администратора. Вставьте свой ключ в поле "License Key" и нажмите "Log In". Сейчас вам необходимо нажать "Inject" для дальнейшего запуска софта. После небольшой загрузки лоадер закроется, потом появится консоль. Нужно будет немного подождать, консоль должна закрыться без ошибок. Запускайте игру. После полной загрузки игры подождите 15 секунд и нажмите F2 в главном меню. Через несколько секунд появится меню чита. Чит успешно запущен, для открытия/закрытия меню используйте клавишу Insert.

Если вы хотите использовать данный софт вместе с каким-либо спуфером, то всегда запускайте сначала лоадер чита и активируйте ключ, только после этого можно запускать спуфер.

При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.

Также процесс запуска софтов Medusa представлен на видео ниже.

Видео с запуском и демонстрацией работы.

Launch + Gameplay Video:

Возможные проблемы и пути их решения:

Для работы работы чита необходимо отключить изоляцию ядра, если она есть в вашей Windows. Для Windows 11 также нужно скачать этот файл и запустить его. После проделанных действий необходимо перезагрузить ПК и попробовать запустить софт заново.

и запустить его. После проделанных действий необходимо перезагрузить ПК и попробовать запустить софт заново. Если лоадер чита не запускается или выдаёт ошибку "unexpected error", то это означает, что у вас есть проблемы с подключением к серверам софта. Проверьте своё подключение к интернету, перезагрузите свой лоадер. Также поможет помочь использование VPN. Лучше всего использовать локации Казахстана, Беларуси или России, но если их в вашем VPN нет, то можно попробовать и другие страны.

Удалите Faceit античит и Riot Vanguard используя "Установка и удаление программ". Античиты препятствуют работе читов.

Отключите все антивирусы на компьютере, а также полностью отключите Защитник Windows(Защита в реальном времени).

Отключение защитника Windows ( Нажать сюда для открытия )

Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. Medusa работает только с Windows 10 (20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22h2) и Windows 11 (21H2, 22h2).

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Если при запуске чита ваш ПК перезагружается, то это значит, что вам нужно синхронизировать время на вашем ПК. Откройте приложение "Параметры" сочетанием клавиш Windows + I или через меню "Пуск". Зайдите в категорию "Время и язык". И в разделе "Синхронизация часов" нажмите "Синхронизировать".

+ I или через меню "Пуск". Зайдите в категорию "Время и язык". И в разделе "Синхронизация часов" нажмите "Синхронизировать". Если после успешного инжекта меню чита не появляется, то это значит, что нужно попробовать запускать лаунчер игры (BSG Launcher) от имени администратора.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе Вконтакте

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