Мануал к Avalanche для DayZ

На данной странице размещена инструкция по запуску чита Avalanche для Dayz.

Как скачать и запустить Avalanche.

Инструкция по запуску софта Avalanche для DayZ.

После оплаты товара в нашем магазине вы получаете лицензионный ключ для активации подписки на чит. Скачайте лоадер для запуска чита по этой ссылке. Пароль от архива - 1. Извлеките лоадер из архива и поместите его на флешку (USB Flash-Drive). Откройте лоадер от имени администратора. Создайте аккаунт, нажмите на кнопку "Sign up". Теперь нужно активировать ваш ключ. Нажмите на кнопку "Activate key". Активированное приложение появится в списке доступных игр в лоадере. Выберите нужную игру в списке и нажмите "Load". При первом нажатии лоадер загрузит необходимые компоненты на флешку (EFI файлы). После загрузки EFI файлов перезагрузите компьютер и войдите в BIOS. Найдите в BIOS пункт "Boot priority". Поставьте на первое место USB (Флешку, на которую вы помещали ранее лоадер). Сохраните изменения и выйдите из BIOS. Если вы всё сделали правильно, то вы увидите соответствующее сообщение на экране. После загрузки компьютера снова откройте лоадер и нажмите “Load”. После небольшой загрузки лоадер сообщит вам об успехе. Нажмите "OK", извлеките флешку из компьютера и запускайте игру. Если чит запущен успешно, то вы поймёте это после полной загрузки главного меню игры (Круг FOV, надпись Random bone).

Меню чита открывается на клавишу Ctrl + F1.

При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.

Видео с демонстрацией работы.

Что делать, если Avalanche не запускается?

Для работы чита необходимо включить виртуализацию в настройках BIOS.

Если ваш BIOS поддерживает Fast Boot, то он должен быть отключен.

Удалите Faceit античит и Riot Vanguard используя "Установка и удаление программ". Античиты препятствуют работе читов.

Отключите все антивирусы на компьютере, а также полностью отключите Защитник Windows(Защита в реальном времени).

Отключение защитника Windows ( Нажать сюда для открытия )

Secure Boot тоже должен быть отключен. Чтобы узнать, отключен у вас Secure Boot или нет, нажмите Пуск+R и введите msinfo32. В строке состояние безопасной загрузки должно быть написано "Откл.". Если Secure Boot включен, то необходимо будет зайти в BIOS и отключить его.

Также напоминаем, что данный чит работает только на процессорах Intel. Если у вас процессор от AMD, то чит работать у вас не будет.

Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. EFT Radar работает только с Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22h2) и Windows 11 (21H2, 22h2, 23h2).

Скачайте этот файл. Запустите файл и перезагрузите ПК, после пробуйте запустить чит заново. Также нужно отключить изоляцию ядра и блокировку уязвимых драйверов в защитнике Windows.

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.



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