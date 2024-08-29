Гайд к Wh-Satano Rust Chams

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску чамсов для Rust.
Инструкция к софту для Rust:
Алгоритм действий:
- После оплаты вы получаете лицензионный ключ для активации товара.
- Перед загрузкой и запуском софта нужно отключить антивирус. Кроме того, игра обязательно должна быть закрыта, иначе это может привести к бану в игре.
- Теперь скачиваем лоадер чита по данной ссылке. Пароль от архива - 1.
- Запускаем скачанный файл от имени администратора. Загрузка во время первого запуска может занять некоторое время, необходимо подождать.
- После загрузки перед вами появится интерфейс лоадера. Необходимо нажать "Activation Key" и вставить свой ключ в строку для ввода, а после нажать "Activate".
- Теперь в списке доступных читов слева нужно выбрать Hunt Showdown и нажать Load.
- В лоадере появится надпись "Waiting for the game process", это означает, что нужно запустить игру.
- Запускайте игру и ждите пока главное меню полностью загрузится. Если всё в порядке, то лоадер автоматически закроется, а чит внедрится в игру.
- Чит успешно запущен! Вы увидите чамсы, когда зайдёте в игру.
Запуск также показан на видео ниже.
Видео с запуском и геймплеем:
Видео скоро появится здесь.
Возможные проблемы и способы их решения:
- Все антивирусы должны быть отключены, а также необходимо отключить защитник Windows.(Защиту в Реальном времени).
Отключение защитника Windows(Нажать сюда для открытия)
- Необходимо удалить античиты FaceIT и Riot Vanguard(Античит игры Валорант). Античиты необходимо удалять через "Установка и Удаление Программ", нельзя просто удалить ярлык или папку с античитом.
- Наш чит работает только на Windows 10 и Windows 11, в приоритете более новые версии данных OC. Если у вас старая сборка Windows 10, то вам стоить обновиться до более новой(21H2 к примеру).
- Также может быть такое, что ваш ПК не может установить соединение с нашим сервером. В таком случае вам следует попробовать использовать VPN при запуске чита.
- Если не получается активировать ваш ключ и вы видите ошибку, то вам нужно обратиться в тех. поддержку за помощью. Также не стоит забывать, что каждый ключ привязывается к 1 ПК, вы не сможете использовать один и тот же ключ на нескольких разных компьютерах.
- Также, если у вас возникают проблемы с инжектом чита или другие проблемы во время игры (лаги ESP и прочее), то попробуйте переключить режим экрана на "Полноэкранный в окне(Безрамочный / Windowed)" в настройках игры.
Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК .
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