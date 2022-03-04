Как Скачать и запустить Чит для Hunt: Shodown - Инструкция

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску данного товара.

Инструкция по активации ключа и запуску чита для Hunt Showdown :

  1. После оплаты вы получаете лицензионный ключ для активации товара.
  2. Перед запуском нужно убедиться, что всё готово для этого:
    3. Нужно включить Discord и Оверлей в нём, отключить антивирус и прочее, а также удалить Faceit и Riot Vanguard с ПК через удаление программ.
  3. Теперь скачиваем лоадер чита по данной ссылке.
  4. Запускаем скачанный файл от имени администратора. Антивирус должен быть отключен.
  5. Вводим свой тикет(key/ключ) для активации и нажмаем enter и ждем загрузку 1-3 минуты.
  6. Убедиться в том, что игра закрыта. Выбираем в списке Hunt: Showdown и запускаем игру.
  7. Ждем пока запуститься чит, лоадер сам закроется и появится окошко чита в левом верхнем углу. Меню чита - клавиша Insert.

Видео с запуском и геймплеем чита для Hunt Showdown:


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