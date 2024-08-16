Инструкция по использованию софта GHOST для ABI

Arena Breakout Infinite (ABI)

На этой странице расположена инструкция к приватному GHOST читу для Arena Breakout Infinite.

Подробный гайд по запуску софта GHOST:

  1. Удаление антивирусов и отключение Защитника Windows.
    1. Удалите любые антивирусные программы:
      1. Откройте "Панель управления".
      2. Перейдите в раздел "Программы и компоненты".
      3. Найдите установленные антивирусы, выберите их и нажмите "Удалить".
    2. Полностью отключите защитник Windows:
      1. Откройте "Параметры" (нажмите Win + I).
      2. Перейдите в раздел "Обновление и безопасность".
      3. Выберите "Безопасность Windows" и откройте "Защита от вирусов и угроз".
      4. Нажмите "Управление настройками" под заголовком "Параметры защиты от вирусов и других угроз".
      5. Отключите все галочки.
      6. Также вы можете отключить Защитник Windows, используя Defender Control, так можно гарантировать 100% отключение защитника Windows. Скачать Defender Control можно по этой ссылке .
    3. Отключение изоляции ядра.
      1. Откройте "Параметры" (нажмите Win + I).
      2. Перейдите в раздел "Обновление и безопасность".
      3. Выберите "Безопасность Windows" и откройте "Безопасность устройства".
      4. Нажмите на "Изоляция ядра" и отключите все функции.
    4. Скачивание и запуск лоадера.
      1. Скачайте лоадер по данной ссылке .
      2. Запустите лоадер:
        1. Откройте скачанный файл.
        2. В окне лоадера будет надпись "key:".
        3. Вставьте ваш ключ и нажмите Enter.
      3. Ожидайте завершения скачивания дополнительных файлов:
        • Лоадер начнет автоматическую загрузку необходимых файлов. Просто подождите пока процесс завершится.
    5. Запуск игры и инжект софта.
      1. Когда в лоудере появится надпись "Open Game", запустите вашу игру.
      2. Должен будет прозвучать звуковой сигнал:
        • После запуска игры будет звуковой сигнал, который означает, что софт успешно запущен.
      3. Откройте меню софта:
        • - Нажмите клавишу "END" на клавиатуре.

    Чит успешно запущен. Настраивайте его по своему усмотрению и наслаждайтесь игрой!

    Видео с запуском и геймплеем:

    Скоро появится здесь.

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