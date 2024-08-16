Инструкция по использованию софта GHOST для ABI

На этой странице расположена инструкция к приватному GHOST читу для Arena Breakout Infinite.

Подробный гайд по запуску софта GHOST:

Удаление антивирусов и отключение Защитника Windows. Удалите любые антивирусные программы: Откройте "Панель управления". Перейдите в раздел "Программы и компоненты". Найдите установленные антивирусы, выберите их и нажмите "Удалить". Полностью отключите защитник Windows: Откройте "Параметры" (нажмите Win + I). Перейдите в раздел "Обновление и безопасность". Выберите "Безопасность Windows" и откройте "Защита от вирусов и угроз". Нажмите "Управление настройками" под заголовком "Параметры защиты от вирусов и других угроз". Отключите все галочки. Также вы можете отключить Защитник Windows, используя Defender Control, так можно гарантировать 100% отключение защитника Windows. Скачать Defender Control можно по этой ссылке . Отключение изоляции ядра. Откройте "Параметры" (нажмите Win + I). Перейдите в раздел "Обновление и безопасность". Выберите "Безопасность Windows" и откройте "Безопасность устройства". Нажмите на "Изоляция ядра" и отключите все функции. Скачивание и запуск лоадера. Скачайте лоадер по данной ссылке . Запустите лоадер: Откройте скачанный файл. В окне лоадера будет надпись "key:". Вставьте ваш ключ и нажмите Enter. Ожидайте завершения скачивания дополнительных файлов: Лоадер начнет автоматическую загрузку необходимых файлов. Просто подождите пока процесс завершится. Запуск игры и инжект софта. Когда в лоудере появится надпись "Open Game", запустите вашу игру. Должен будет прозвучать звуковой сигнал: После запуска игры будет звуковой сигнал, который означает, что софт успешно запущен. Откройте меню софта: - Нажмите клавишу "END" на клавиатуре.

Чит успешно запущен. Настраивайте его по своему усмотрению и наслаждайтесь игрой!

Видео с запуском и геймплеем:

Скоро появится здесь.

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