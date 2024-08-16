Инструкция по использованию софта GHOST для ABI

На этой странице расположена инструкция к приватному GHOST читу для Arena Breakout Infinite.
Подробный гайд по запуску софта GHOST:
- Удаление антивирусов и отключение Защитника Windows.
- Удалите любые антивирусные программы:
- Откройте "Панель управления".
- Перейдите в раздел "Программы и компоненты".
- Найдите установленные антивирусы, выберите их и нажмите "Удалить".
- Полностью отключите защитник Windows:
- Откройте "Параметры" (нажмите Win + I).
- Перейдите в раздел "Обновление и безопасность".
- Выберите "Безопасность Windows" и откройте "Защита от вирусов и угроз".
- Нажмите "Управление настройками" под заголовком "Параметры защиты от вирусов и других угроз".
- Отключите все галочки.
- Также вы можете отключить Защитник Windows, используя Defender Control, так можно гарантировать 100% отключение защитника Windows. Скачать Defender Control можно по этой ссылке .
- Удалите любые антивирусные программы:
- Отключение изоляции ядра.
- Откройте "Параметры" (нажмите Win + I).
- Перейдите в раздел "Обновление и безопасность".
- Выберите "Безопасность Windows" и откройте "Безопасность устройства".
- Нажмите на "Изоляция ядра" и отключите все функции.
- Скачивание и запуск лоадера.
- Скачайте лоадер по данной ссылке .
- Запустите лоадер:
- Откройте скачанный файл.
- В окне лоадера будет надпись "key:".
- Вставьте ваш ключ и нажмите Enter.
- Ожидайте завершения скачивания дополнительных файлов:
- Лоадер начнет автоматическую загрузку необходимых файлов. Просто подождите пока процесс завершится.
- Запуск игры и инжект софта.
- Когда в лоудере появится надпись "Open Game", запустите вашу игру.
- Должен будет прозвучать звуковой сигнал:
- После запуска игры будет звуковой сигнал, который означает, что софт успешно запущен.
- Откройте меню софта:
- - Нажмите клавишу "END" на клавиатуре.
Чит успешно запущен. Настраивайте его по своему усмотрению и наслаждайтесь игрой!
Видео с запуском и геймплеем:
Скоро появится здесь.
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