Гайд для Фарлайт Мультихак (Инструкция)

На данной странице расположена инструкция для Aimbot + ESP чита для Farlight 84.
Как скачать и запустить чит для FL4?
Пошаговое описание процесса запуска софта:
- После оплаты товара вы получите ключ активации продукта(чита).
- Скачайте лоадер софта по данной ссылке .
- Убедитесь, что перед запуском лоадера игра не запущена, в противном случае есть вероятность блокировки!
- Теперь нужно отключить антивирус и запустить скачанный лоадер от имени администратора.
- Вставьте полученный при покупке ключ в лоадер. (После первой активации ключа лоадер может закрыться, его придется запустить заново.)
- Лоадер начнет подготовку к запуску, признаком того ,что можно переходить к инжекту, будет служить сообщение "Press start game and press F2 in main menu, have fun :)". Также лоадер издаст звуковой сигнал и закроется.
- Запускайте игру и ждите пока главное меню полностью прогрузится. В главном меню нажмите клавишу F2.
- Чит успешно запущен. Меню вызывается клавишей Home.
Видео-демонстрация софта:
Что делать, если софт не работает?:
- Обязательно отключите все антивирусы на вашем ПК.
- Необходимо отключить Защитник WIndows (Защиту в реальном времени).
- Отключите Secure Boot(режим безопасной загрузки) в BIOS.
- Удалите FaceIT античит и Riot Vanguard (античит игры Valorant), используя "Установка и удаление программ".
- Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. Данный софт работает только на Windows 10 [1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2].
- Если вы собираетесь использовать наш хак вместе с каким-либо спуфером, то всегда сначала запускайте чит, а только потом спуфер. Т.к наш чит привязывается к данным вашего ПК, а спуфер их меняет, то после запуска спуфера вы не сможете запустить софт.
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