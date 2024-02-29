Гайд к Софту для Albion Online

На этой странице находится инструкция к радару для Альбион Онлайн.
Как скачать и правильно запустить софт для Albion Online?
- Скачайте лоадер чита по этой ссылке.
- Для работы софта необходимо включить специальный оверлей:
- Если у вас видеокарта Nvidia, то необходимо включить оверлей в Nvidia Geforce Experience;
- Если у вас видеокарта AMD, то необходимо проделать следующие действия:
- Скачать ПО Steelseries по этой ссылке.
- Открыть настройки ПО Steelseries, в General -> General включить Sonar.
- Теперь перейдите во вкладку SONAR -> Shortcuts и включите для Master - Volume Up бинд на F7. Вам необходимо будет нажать на этот бинд перед инжектом.
- Запускайте лоадер, который вы скачали ранее.
- Вставьте полученный после оплаты ключ и нажмите "Log In".
- Выберите в списке доступных приложений Albion Online и нажмите Load. Если вы хотите использовать Спуфер, то поставьте соответствующую галочку возле кнопки Load.
- После загрузки лоадер закроется, значит нужно запускать игру.
- В случае успешного инжекта, меню чита появится автоматически.
В дальнейшем используйте клавишу Insert для включения/отключения меню.
Процесс запуска чита также показан на видео ниже.
Видео с запуском + Демонстрацией софта для Albion Online:
Что делать, если софт не запускается или не работает?
Распространённые ошибки и способы их решения:
- Самая популярная проблема: включенный защитник Windows или другие антивирусы. Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в Реальном времени) и любую другую защиту.
- Если всё запускается корректно, но в игре нет меню и функций, то нужно убедиться, что у вас включён Xbox Game Bar, он необходим для работы софта.
- Также убедитесь, что игра запущена в Оконном режиме. Зайдите в игру без чита, откройте Настройки -> Видео -> Режим Экрана. И поставьте там Оконный (Windowed).
- Работе софт может препятствовать посторонний античит. Необходимо зайти в "Установка и Удаление Программ" и удалить Riot Vanguard и Faceit Anticheat, если они у вас установлены.
Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК
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