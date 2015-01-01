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Условия использования

Условия использования обновлены 6 ноября 2024 г.

Пожалуйста, внимательно прочтите эти Условия использования (далее — «Условия»). Получив доступ к https://wh-satano.ru (далее — «Сайт») и/или используя Услуги, предоставленные Сайтом, вы соглашаетесь с настоящими Условиями и нашей Политикой конфиденциальности.

«WH-SATANO» — проект, управляемый индивидуальным предпринимателем Кириллом Авсиевичем, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - «мы», «нас», «наш», «WH-SATANO»).

Эти Условия использования создают юридически обязывающее соглашение между WH-SATANO и его пользователями (далее — «Вы», «Пользователь»). Если Вы не принимаете настоящие Условия использования, Вы должны воздержаться от использования Услуг. Начиная пользоваться нашими услугами или связавшись с нами любым другим доступным способом связи, Вы соглашаетесь со следующим:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Для целей Условий используются следующие определения:

1.1.1. «Права интеллектуальной собственности» означают любую интеллектуальную собственность, созданную в результате предоставления Услуг. К таким объектам относятся: скрипты, исходный код, объектный код и другой читаемый и машиночитаемый код, библиотеки и другие программные компоненты, текст, аудио, графика, визуальный и другой контент (включая дизайн вебсайта и программный интерфейс), которые не защищены. авторским правом, товарными знаками, знаками обслуживания, торговыми наименованиями, полезными моделями, промышленными образцами, коммерческими секретами, ноу-хау, базами данных, патентами и географическими указаниями.

1.1.2. «Услуги» означают любые и все услуги, предлагаемые нами, включая, помимо прочего, программное обеспечение для геймеров, новости и развлечения, связанные с модификацией игр через наш Сайт.

2. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАНИЯ

2.1. Настоящий документ является официальной публичной офертой, адресованной неопределенному кругу лиц с целью заключить соглашение в соответствии с Условиями использования, указанными ниже. Если Вы хотите использовать наши Услуги, Вам необходимо прочитать, понять и принять настоящие Условия использования.

2.2. Пользователь соглашается с тем, что Сайт и Услуги являются сложными активами интеллектуальной собственности и что любой размещенный контент должен стать их неотъемлемой частью.

2.3. Ничто в Условиях не может быть истолковано как создание агентства, партнерства, совместного предприятия или других подобных отношений между Пользователем и WH-SATANO.

3. ДОСТУП К САЙТУ

3.1. Сайт и Услуги доступны двадцать четыре (24) часа в сутки, семь (7) дней в неделю, за исключением плановых простоев для обслуживания. В любом случае мы не гарантируем, что сайт и Услуги будут доступны в любое время.

3.2. Мы не гарантируем, что Ваш компьютер, планшет и/или смартфон будет иметь доступ к Сайту и/или поддерживать его.

3.3. Мы оставляем за собой право отказать в предоставлении доступа к Сайту и/или Услугам по любой причине в любое время по нашему собственному усмотрению.

4. ПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТОМ

4.1. Вы не имеете права использовать какие-либо «глубокие ссылки», «очистку страницы», «робота», «паука» или другие автоматические устройства, программы, алгоритмы или методологию, а также любые аналогичные или эквивалентные ручные процессы для доступа, получения, копирования или контроля любой части Сайта. Также, запрещено каким-либо образом воспроизводить или обходить структуру навигации или оформления Сайта или любое его содержимое, чтобы получить или попытаться получить какие-либо материалы, документы или информацию любыми способами, которые не были преднамеренно доступны через Сайт. WH-SATANO оставляет за собой право запретить любую такую деятельность.

4.2. Вы не должны пытаться получить несанкционированный доступ к какой-либо части или функции Сайта, или к любым другим системам или сетям, подключенным к Сайту, или к любой из Услуг, путем взлома, «майнинга» пароля или любых других незаконных средств.

4.3. Вы не можете исследовать, сканировать или тестировать уязвимость Сайта или любой сети, подключенной к Сайту, а также нарушать меры безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети, подключенной к Сайту. Вы не можете осуществлять обратный поиск, отслеживать или пытаться отследить любую информацию о любом другом Пользователе на Сайте, до ее источника или использовать Сайт или любую Услугу или информацию, доступную или предлагаемую Сайтом или через него, любым способом, с целью раскрытия информации о другом Пользователе, включая, помимо прочего, личную идентификацию или информацию, отличную от вашей собственной информации, как это предусмотрено Веб-сайтом.

4.4. Вы соглашаетесь не использовать какие-либо устройства, программное обеспечение или процедуры для вмешательства или попытки помешать нормальной работе Сайта или любой транзакции, проводимой на Сайте, или с использованием Сайта любым другим лицом.

4.5. Вы не можете использовать Сайт для любых целей, которые являются незаконными или запрещенными настоящими Условиями, или для побуждения к выполнению любой незаконной деятельности или другой деятельности, которая нарушает наши права или права других лиц.

4.6. Вы не можете использовать Сайт или наши Услуги для:

4.6.1. нарушения любых международных, правительственных, федеральных, провинциальных или государственных постановлений, правил, законов или местных постановлений;

4.6.2. посягательства на нарушение или непосредственное нарушение наших Прав интеллектуальной собственности или прав интеллектуальной собственности других лиц;

4.6.3. преследования, оскорбления, причинения вреда, клеветы, унижения, запугивания или дискриминации по признаку пола, сексуальной ориентации, религии, этнической принадлежности, расы, возраста, национального происхождения или инвалидности;

4.6.4. предоставления ложной или вводящей в заблуждение информации;

4.6.5. спама, фишинга, фарминга, программ-роботов, сканирования или очистки;

4.6.6. в любых непристойных или аморальных целях.

4.7. Сайт и/или Услуги могут содержать возможность общаться с другими Пользователями и/или администрацией WH-SATANO через одну или несколько платформ, разделы комментариев, дискуссионные форумы, веб-сайты, целевые страницы, социальные сети и/или другие интерактивные функции (далее — «Интерактивные области») в с которыми могут общаться Пользователи и третьи стороны. Участвуя в Интерактивных областях, Вы соглашаетесь и признаете, что Вы не должны:

4.7.1. загружать, распространять или иным образом публиковать на Сайте материалы клеветнического, непристойного, порнографического, оскорбительного характера;

4.7.2. угрожать другим Пользователям или администрации WH-SATANO или словесно оскорблять, использовать клеветнические выражения или умышленно мешать обсуждениям повторяющимися сообщениями, бессмысленными сообщениями или «спамом»;

4.7.3. общаться способом, который оскорбляет или дискриминирует на основе расы, религии, национальности, пола, сексуальных предпочтений, возраста, региона, инвалидности и т. д .;

4.7.4. лично атаковать другого Пользователя. Персональные атаки являются прямым нарушением настоящих Условий использования и являются основанием для немедленного и постоянного приостановления доступа ко всем или части Интерактивных областей и использования Сайта и/или Услуг;

4.7.5. использовать Интерактивные области для распространения или иным образом публикации любых материалов, содержащих сбор средств, рекламу или предложение товаров или услуг;

4.7.6. вмешиваться в право любого другого Пользователя на неприкосновенность частной жизни, в том числе путем сбора информации о других Пользователях, идентифицирующей личность, или публикации частной информации о третьей стороне;

4.7.7. загружать, публиковать или иным образом передавать любой контент, программное обеспечение или другие материалы, содержащие вирус или другой вредоносный или разрушающий компонент;

4.7.8. способствовать или поощрять любые нарушения настоящих Условий использования или наших политик.

4.8. Пользователи соглашаются далее и подтверждают, что любой созданный ими профиль может быть отредактирован, удален, изменен, опубликован, передан и отображен нами, и они отказываются от любых прав, которые они могут иметь на изменение или замещение материала способом, который им не нравится.

4.9. Мы оставляем за собой право прекратить использование Вами Сайта и/или Услуг за нарушение любого из запрещенных видов пользования Сайтом или Услугами или по любой другой причине по своему единоличному и исключительному решению.

5. ПОЛИТИКА ОПЛАТЫ И ВОЗВРАТА СРЕДСТВ

5.1. Использование Сайта бесплатное; однако за некоторые Услуги может взиматься плата. Эти сборы, включая все применимые налоги и дополнительные сборы, указаны на Сайте. Более подробную информацию о наших сборах можно найти, щелкнув на доступную игру.

5.2. Плата за доступ к играм с модификациями на Сайте устанавливается на основе подписки (далее — «Подписка»). Подписка оплачивается за период времени, выбранный Пользователем, от одного (1) до тридцати (30) дней.

5.3. Вы можете выбрать доступный способ оплаты для оплаты Подписки или других Услуг, за которые взимается плата.

5.4. Все поддерживаемые нами способы оплаты полагаются на сторонних поставщиков для обработки ваших транзакций. Эти поставщики могут взимать дополнительную плату, а также устанавливать правила о том, какие продукты Вы можете покупать, используя их услуги.

5.5. Когда вы используете способ оплаты, уточните правила компании, предоставляющей услугу, и убедитесь, что Вы понимаете эти правила. Чтобы предоставить Вам различные способы оплаты, мы сотрудничаем со следующими поставщиками платежей:

5.6.1. Prodamus. Для получения дополнительной информации Вы можете перейти по адресу: https://prodamus.ru/

5.6.2. Payselection. Для получения дополнительной информации Вы можете перейти по адресу: https://payselection.com/

5.6.3. B2Pay. Для получения дополнительной информации Вы можете перейти по адресу: https://b2pay.io/

5.6.4. Overpay. Для получения дополнительной информации Вы можете перейти по адресу: https://overpay.io/

5.6.5. Betatransfer. Для получения дополнительной информации Вы можете перейти по адресу: https://betatransfer.io/en/

5.6.6. Stripe. Для получения дополнительной информации Вы можете перейти по адресу: https://stripe.com/

5.6.7. Для получения полного списка Поставщиков Услуг свяжитесь с нами.

5.7. При оформлении заказа выберите подходящий способ оплаты из списка доступных. В зависимости от выбранного вами поставщика платежных услуг для совершения платежа Вам необходимо следующее:

5.7.1. Создайте запрос на оплату.

5.7.2. Введите вашу страну и сумму платежа.

5.7.3. Введите данные плательщика (реквизиты счета или держателя карты, номер телефона, e-mail).

5.7.4. Просмотрите и подтвердите свою информацию.

5.7.5. Для оплаты кредитной картой: введите данные своей карты.

5.8. В случае, если мы не можем предоставить Пользователю платную Услугу по нашей вине, Пользователь имеет право на возврат средств. Чтобы получить возврат средств, Пользователь должен подать индивидуальный запрос на возмещение, направив его нам любым доступным способом связи.

5.8.1. Если пользователь не может воспользоваться услугой по причине плановых простоев или облуживания - это не является причиной для требования возврата средств.

5.8.2. Невозможность получить доступ к услуге по причине несовместимости устройства пользователя с услугой также не является причиной для возврата средств.

5.9. За исключением случаев, изложенных в настоящих Условиях, возврат средств не предоставляется ни по какой причине, в том числе за предоплаченные Услуги, когда указанные Услуги не были использованы в полном объеме. Обработка возврата может занять до тридцати (30) календарных дней.

6. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6.1. В соответствии с настоящими Условиями вы имеете право на доступ к сайту и/или Услугам и их использование. В любом случае Вам не предоставляется лицензия на какое-либо программное обеспечение или другой продукт, полученный при предоставлении Услуг.

6.2. Сайт и Услуги принадлежат нам и являются нашей собственностью или собственностью наших лицензиаров (если таковые имеются). Мы сохраняем за собой все права собственности на Сайт и Услуги.

6.3. Кроме того, все материалы (далее — «Материалы»), отображаемые или передаваемые на этом Сайте и/или Услугах, включая, помимо прочего, интерфейс прикладного программирования, текст, фотографии, изображения, иллюстрации, видеоклипы, аудиоклипы, графику, компьютерные коды, принадлежат WH-SATANO.

6.4. За исключением случаев, предусмотренных, Вы не можете копировать, воспроизводить, публиковать, передавать, продавать, сдавать в аренду, изменять, создавать производные работы, распространять, перепечатывать, выполнять, отображать или каким-либо образом использовать в коммерческих целях Материалы, размещенные на Сайте или переданные Вам в результате оказания Услуги.

6.5. Вы не должны нарушать Права интеллектуальной собственности. Вы не можете удалять или изменять, а также провоцировать удаление или изменение любых уведомлений об авторских правах, товарных знаках или других правах собственности, а также визуальных знаков и логотипов из Материалов.

6.6. Вы можете сделать единственную печатную копию любых Материалов, предоставленных нами на этом Сайте и/или переданных при оказании Услуг, только для личного некоммерческого использования, при условии, что Вы не удаляете и не вызываете удаление каких-либо уведомлений об авторских правах, товарных знаках или других уведомлениях о правах собственности или визуальные знаки или логотипы из Материала.

6.7. Вы не приобретаете никаких прав или лицензий на Материалы, кроме ограниченных прав на использование Сайта в соответствии с настоящими Условиями. Доступ к любым Материалам Сайта должен осуществляться в соответствии с Условиями использования.

6.8. В дополнение к Материалам, у Вас может быть возможность оставлять обзоры, предложения, идеи и отзывы (далее вместе — «Отзыв»). Предоставляя Отзыв, Вы передаете нам исключительное право собственности на него, что включает, помимо прочего, право для нас или любой третьей стороны, которую мы назначаем, использовать, копировать, передавать, извлекать, публиковать, распространять, публично демонстрировать, публично исполнять, создавать производные произведения, размещать, индексировать, кэшировать, тегировать, кодировать, изменять и адаптировать (включая, помимо прочего, право на адаптацию к потоковой передаче, загрузке, трансляции, мобильным, цифровым, миниатюрным, сканирующим или другим технологиям) в любой форме или в доступных средствах массовой информации. Все такие Отзывы не считаются конфиденциальными.

7. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7.1. Мы можем по собственному усмотрению ограничить или аннулировать доступ к услуге по любой причине. В случае, если мы вносим изменения в Учетную запись или отменяем ее, мы можем попытаться уведомить Вас, связавшись с адресом электронной почты, указанным при создании Вашей Учетной записи; тем не менее, невыполнение этого требования не влечет за собой какой-либо ответственности, включая ответственность за потерю данных, удаленных в результате закрытия Учетной записи.

7.2. Вы соглашаетесь с тем, что используете Сайт и Услуги на свой страх и риск. Ни мы, ни наши аффилированные лица, ни какие-либо соответствующие сотрудники, агенты, сторонние поставщики контента или лицензиары не гарантируем, что использование Сайта и/или Услуг будет бесперебойным или безошибочным; мы также не даем никаких гарантий относительно результатов, которые могут быть получены от использования Сайта и/или Услуг, или относительно точности, полноты, своевременности или надежности Сайта и/или Услуг.

7.3. Любое загружаемое программное обеспечение, продукты или другие материалы, без ограничений, предоставляются на условиях «как есть» без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, включая, помимо прочего, гарантии правового титула или подразумеваемые гарантии товарной пригодности или пригодности для определенной цели от нарушения, кроме тех гарантий, которые подразумеваются и не могут быть исключены, ограничены или изменены в соответствии с законами, применимыми к настоящим Условиям.

7.4. PHOENIX не несет ответственности перед Вами или кем-либо еще за какие-либо убытки или ущерб, включая, помимо прочего, любые прямые, косвенные, специальные, случайные, штрафные или другие убытки, включая, помимо прочего, упущенную выгоду, телесные повреждения, смерть, материальный ущерб, ущерб репутации или потеря информации или данных, возникшие в результате использования или невозможности использования Сайта и/или Услуг или связанных с ними.

7.5. Мы отказываемся от любой ответственности любого рода за любой несанкционированный доступ или использование Вашей личной информации. Используя Сайт и/или Услуги, Вы подтверждаете и соглашаетесь с нашим отказом от любой такой ответственности. Если Вы не согласны, Вы не должны заходить на Сайт или иным образом использовать его.

7.6. Вашим единственным и исключительным правом и средством правовой защиты в случае неудовлетворенности Сайтом и/или Услугами или любой другой претензии является прекращение Вами доступа или использования Сайта и/или Услуг.

7.7. В некоторых юрисдикциях не допускается ограничение или исключение ответственности за случайный или косвенный ущерб, поэтому некоторые из вышеуказанных ограничений могут не применяться к определенным Пользователям.

7.8. Вышеуказанные ограничения остаются в силе с настоящими Условиями и действуют в нашу пользу.

8. ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ И СРОК ДЕЙСТВИЯ

8.1. Приобретая любые из наших услуг, Вы подтверждаете, что полностью осведомлены о положениях Условий и принимаете их полностью без каких-либо исключений или ограничений.

8.2. Принятие Условий равносильно заключению двухстороннего письменного соглашения между Пользователем и WH-SATANO.

8.3. Условия между Пользователем и WH-SATANO считаются заключенными и вступают в силу с момента заполнения Заявки на Сайте и принятия Условий. Условия действительны в течение всего срока использования Сервиса Пользователем.

8.4. Мы не несем ответственности, если информация, доступная на Сайте и/или в пределах предоставленных Услуг, не является точной, полной или актуальной. Вы признаете, что Сайт и Услуги предоставляются только для общей информации и не должны использоваться в качестве единственной основы для принятия решений без консультации с первичными, более точными, более полными или более своевременными источниками информации.

8.5. Мы можем время от времени изменять Условия, чтобы отражать изменения рыночных условий, влияющих на наш бизнес, изменения в способах оплаты, изменения соответствующих законов и нормативных требований, а также изменения в нашей системе. Если мы это сделаем, мы можем уведомить Вас по электронной почте на адрес электронной почты, который Вы нам предоставили, однако мы не обязаны делать это, и такое изменение вступает в силу после публикации нами пересмотренных Условий на Сайте. Вы соглашаетесь соблюдать настоящие Условия и внесенные в них изменения, когда используете наш Сайт и Услуг после публикации любых таких изменений на Сайте. Поэтому важно, чтобы Вы регулярно просматривали Условия, чтобы быть в курсе любых изменений.

8.6. Мы можем изменить, добавить, приостановить или удалить любую часть этого Сайта или Услуг, предлагаемых нами, полностью или частично, по нашему собственному усмотрению в любое время, при этом такие изменения, добавления или удаления вступают в силу немедленно. Такие модификации, добавления или удаления могут включать, помимо прочего, предлагаемый контент, часы доступности и оборудование, необходимое для доступа или использования.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения спора мы с Вами обязаны разрешить его мирным путем в течение шестидесяти (60) дней.

9.2. Споры о нарушении обязательств направляются в письменной форме с приложением документов, подтверждающих претензию. Письмо направляется на наш адрес электронной почты, указанный выше.

9.3. Если такой спор(-ы) не был разрешен путем переговоров, любой спор(-ы), возникающий из Условий или в связи с ними, должен быть передан на рассмотрение и окончательно разрешен в арбитражном порядке при Арбитражном суде города Москвы.

9.4. Количество арбитров — один.

9.5. Местом или адресом проведения арбитража является г. Москва, Российская Федерация.

9.6. Язык арбитражного разбирательства - русский.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Правосубъектность. Пользователь заявляет и гарантирует, что он имеет все полномочия и полномочия для заключения настоящих Условий.

10.2. Делимость. В случае, если одно или несколько положений Условий по какой-либо причине являются недействительными, не имеющими исковой силы, такая недействительность не влияет на действительность любого другого положения Условий, которое остается в силе.

10.3. Применимое право. Во всем остальном, что не предусмотрено положениями Условий, WH-SATANO и Пользователь руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, применимым международным правом и сложившейся добросовестной деловой практикой.

10.4. Форс-мажор. Мы не несем ответственности за нарушение обязательств, установленных в Условиях, если такое нарушение вызвано войной (объявленной), пожарами, наводнениями, землетрясениями, штормами и/или другими причинами.

10.5. Отказ от прав. Невыполнение каких-либо прав, предусмотренных настоящими Условиями, не означает отказ от предыдущих или последующих прав. Предоставляемые права и средства правовой защиты являются совокупными и не исключают каких-либо прав и средств правовой защиты, предусмотренных законом.

10.6. Обновления. Время от времени мы можем обновлять настоящие Условия использования, поэтому мы рекомендуем Вам чаще их просматривать.

В случае возникновения вопросов относительно Условий использования - свяжитесь с нами по адресу: aquell@yandex.ru

Индивидуальный предприниматель Авсиевич Кирилл Дмитриевич

ОГРНИП: 320246800068619

ИНН: 245802021100.